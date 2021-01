W

Nous rêvons de notre prochaine séance de soins.

Lorsque les spas rouvriront finalement, ils auront un aspect un peu différent – il y aura des protocoles de nettoyage stricts et les thérapeutes devront porter des EPI – mais les traitements seront exactement les mêmes.

Ci-dessous, nous avons rassemblé les meilleurs spas auxquels vous pouvez facilement vous rendre depuis Londres pour une excursion d’une journée ou un week-end de plaisir. Vos épaules raides WFH vous remercieront…

Pour une excursion d’une journée

Hôtel Cliveden House, Berkshire

((Cliveden House Hotel) / Cliveden House)

Si le nom de cet hôtel vous dit quelque chose, vous le reconnaîtrez comme l’hôtel où Meghan Markle a passé la nuit avant son mariage avec le prince Harry. L’extérieur du nouveau spa est enveloppé de roses parfumées et de lavande et est un endroit royalement approuvé pour se détendre. Le spa rouvrira ses portes au public pour les journées spa à partir du 7 septembre.

Heure de Londres: 1 heure 49 minutes

Comment s’y rendre en transports en commun: Prenez un train Chiltern Railways en direction d’Oxford depuis la gare de Marylebone et descendez à High Wycombe. Marchez cinq minutes jusqu’à l’arrêt de bus R sur la rue principale et prenez la 31 en direction du centre-ville de Maidenhead en descendant à Riversdale South. De là, marchez 40 minutes jusqu’à l’hôtel ou prenez un taxi / Uber.

Hôtel Luton Hoo, Luton

(Hôtel Luton Hoo)

Vous trouverez l’hôtel Luton Hoo à la frontière du Hertfordshire et du Bedfordshire, s’étendant sur 1000 acres de magnifiques parcs, prairies, bois, lacs, rivières et sentiers naturels. Leur journée spa “ bien-être ” comprend deux soins de 55 minutes et un déjeuner de deux plats à la brasserie Adam’s ainsi que l’utilisation des installations.

Heure de Londres: 45 minutes

Comment s’y rendre en transports en commun: Prenez le Thameslink depuis St Pancras en direction de Bedford et descendez à Harpenden. Marchez quatre minutes jusqu’à l’arrêt de bus C George PH et prenez le Sapphire 321 en direction de Luton pendant 10 minutes, en descendant à Luton Hoo Hotel.

The Gainsborough Bath Spa, baignoire

(Le Gainsborough)

Le spa du Gainsborough apporte une touche moderne au patrimoine thermal de la ville. Ce spa est situé sous un atrium en verre et propose un certain nombre de journées spa différentes, chacune comprenant un soin spa et un déjeuner à deux plats avec un verre de vin.

Heure de Londres: 1h35

Comment s’y rendre en transports en commun: Prenez une ligne Great Western Railway depuis la gare de Paddington en direction de Bristol Temple Meads et descendez à Bath Spa. Marchez pendant sept minutes jusqu’à l’hôtel.

Coworth Park, Ascot

(Coworth Park)

Ce manoir romantique et indulgent se trouve dans une prairie de fleurs sauvages cet été. Le spa séparé est une oasis de tranquillité et chaque journée au spa comprend du thé ou du café et un muffin fait maison à l’arrivée, une utilisation illimitée des installations entre 9h et 19h, un déjeuner à deux plats et l’accès aux 240 acres de jardins de Coworth Park . Alors que le spa a rouvert, son hammam et ses vestiaires restent fermés.

Heure de Londres: 1 heure 32 minutes

Comment s’y rendre en transports en commun: Prenez un train du South Western Railway depuis la gare de Waterloo en direction de Reading, en descendant à Sunningdale. Prenez un taxi de la gare à Coworth Park – ou c’est une demi-heure de marche.

Hôtel The Grove, Hertfordshire

(L’hôtel Grove)

Le Grove Hotel est situé dans 300 acres de campagne luxuriante du Hertfordshire – mais c’est leur spa Sequoia primé qui est la visite incontournable. Bien que les journées au spa soient actuellement suspendues jusqu’à nouvel ordre, réservez l’un de leurs soins indulgents pour vraiment vous détendre.

Heure de Londres: 57 minutes

Comment s’y rendre en transports en commun: Sautez dans un train des West Midlands d’Euston en direction de Birmingham New Street. Descendez à Watford Junction et prenez le bus numéro 10 en direction de Woolside, et descendez à Hollytree House. Marchez pendant 20 minutes jusqu’à The Grove ou commandez un taxi / Uber.

Hartwell House, Buckinghamshire

(Maison Hartwell)

À seulement 65 km au nord-ouest de Londres, vous pouvez vous rendre à cet hôtel de luxe plus rapidement qu’il n’en faut à la plupart d’entre nous pour se rendre au travail. La maison jacobéenne et géorgienne classée Grade 1 appartenant au National Trust abrite un superbe spa qui comprend une piscine, une baignoire spa, un hammam, un sauna et des salles de soins.

Heure de Londres: 47 minutes

Comment s’y rendre en transports en commun: Montez dans un train Chiltern Railways depuis Marylebone en direction d’Oxford. Descendez à Haddenham et Thame Parkway, en marchant 13 minutes jusqu’à Hartwell House.

Lucknam Park Hotel & Spa, Wiltshire

(Hôtel Lucknam Park)

Avec une multitude de soins ESPA de luxe proposés, cet hôtel cinq étoiles est l’endroit idéal pour s’évader et se détendre. Pour encore plus de joie, optez pour le traitement de positivité qui incorpore des cristaux de quartz rose dans le cadre du massage du cuir chevelu.

Heure de Londres: 1 heure 40 minutes

Comment s’y rendre en transports en commun: Prenez une ligne GWR en direction de Bristol Temple Meads, descendez à Chippenham. Prenez le bus 635 de l’extérieur de la gare en direction de Marshfield, descendez à Valley Way Shelter et marchez sept minutes jusqu’à l’hôtel.

Pour un week-end

Whatley Manor Hotel and Spa, Malmesbury

(Hôtel Whatley Manor)

Situé dans 12 hectares de campagne vierge des Cotswolds, cet hôtel est l’endroit idéal pour s’évader. Le bâtiment du spa en pierre de miel est l’espace de détente ultime, équipé d’une piscine d’hydrothérapie intérieure et extérieure, d’une suite thermale et de douches à gommage au sel.

Comment s’y rendre en transports en commun: De Paddington, prenez une GWR en direction de Bristol Parkway, en descendant à la gare de Swindon. Sautez ensuite dans un taxi pour Malmesbury.

Les journées spa commencent à 90 £ pour l’utilisation des installations ou 160 £ pour un traitement supplémentaire. Les chambres d’hôtel commencent à £ 249 par nuit. whatleymanor.com/

Dormy House, Cotswolds

(Dormy House)

Maison de campagne rustique avec une touche scandinave, cet hôtel situé au cœur des Cotswolds dispose d’un spa sur plusieurs étages. Il comprend un sauna à la lavande des Cotswolds, une salle de boue au rhassoul, un salon de manucure, une piscine à débordement et un bain à remous extérieur. Bien que les soins de spa individuels ne soient disponibles que pour les clients de l’hôtel, les non-clients peuvent réserver l’une de leurs journées de spa qui comprend plusieurs traitements.

Heure de Londres: 2 heures 40 minutes

Comment s’y rendre en transports en commun: Une ligne GWR en direction de Weston Super Mare depuis Paddington vous amènera à la gare de Swindon où vous devrez prendre le bus 51A en direction de Stratton depuis la baie 16. Restez dans ce bus pendant une heure et descendez à l’arrêt Park View où se trouve Dormy House. trois minutes de marche.

Les journées Dormy House Spa commencent à 195 £, les chambres d’hôtel à partir de 215 £ la nuit. dormyhouse.co.uk/

Manoir Calcot, Gloucestershire

(Manoir Calcot)

Le spa de Calcot est situé dans un coin calme du domaine de l’hôtel et est un spa par excellence des Cotswolds. Un bain à remous extérieur bordé de lavande, un hammam et un sauna ainsi qu’un certain nombre de soins sont disponibles.

Heure de Londres: 3 heures 3 minutes

Comment s’y rendre en transports en commun: Prenez un train GWR de Paddington en direction de Cheltenham Spa, en sautant à Stroud. Prenez le bus 63 en direction de Wickwar depuis l’arrêt N devant la gare et descendez à Calcot Farm où le manoir est à trois minutes à pied.

Les forfaits d’une journée au spa commencent à 160 £ par jour, les chambres sont à partir de 209 £ par nuit. calcot.co/

Cowley Manor, Gloucestershire

(Manoir de Cowely)

Un hôtel de campagne classique avec un grand extérieur à l’italienne et des intérieurs audacieux. Le spa primé s’inspire de la campagne des Cotswolds et comprend des piscines intérieure et extérieure chauffées, des hammams et des saunas et quatre salles de soins où vous pourrez bénéficier de massages thérapeutiques et de soins du visage avancés.

Heure de Londres: 2 heures 51 minutes

Comment s’y rendre en transports en commun: Montez à bord d’un train GWR depuis Paddington en direction de Bristol Temple Meads et descendez à la gare de Swindon. Prenez le bus 51 à partir de là (baie 16) en direction de Cheltenham et descendez à Cowley Turn, à seulement 9 minutes à pied du manoir.

Les forfaits d’une journée au spa commencent à 125 £ par personne, les chambres à 205 £ par nuit. cowleymanor.com/

Hôtel Lime Wood, Hampshire

(Hôtel Lime Wood)

Comme quelque chose d’un roman de Jane Austen, le Lime Wood Hotel vous transportera dans un temps révolu. À l’intérieur de Lime Wood, vous trouverez le Herb House Spa, qui s’inspire de son environnement forestier et est dédié au bien-être naturel. Couvrant trois niveaux, il y a un sauna, une piscine hydroélectrique intérieure avec vue sur la forêt, une maison en terre et une piscine extérieure chaude. Les journées spa comprennent un accès illimité à Herb House et à toutes ses installations ainsi qu’un déjeuner fixe.

Heure de Londres: 2 heures 19 minutes

Comment s’y rendre en transports en commun: Au départ de Waterloo, prenez un train South Western Railway en direction de Weymouth et descendez à Southampton Central. Changez de train pour prendre un train du South Western Railway en direction de Poole, restez sur celui-ci pendant 10 minutes jusqu’à ce que vous atteigniez Ashurst New Forest. De là, il est préférable de prendre un taxi