Selon une étude des spécialistes des chaussures et des vêtements de course Brooks et de l’Université de Portsmouth, le soutien-gorge de sport que vous portez peut en fait altérer vos performances de course.

En utilisant une analyse biomécanique, ils ont découvert qu’un mouvement excessif des seins peut en fait raccourcir vos foulées jusqu’à 4 centimètres – c’est l’équivalent d’un mile supplémentaire (ou 1,6 km) sur la longueur d’un marathon de 26,2 miles. Ainsi, l’importance de trouver un soutien-gorge bien ajusté et de soutien ne peut être surestimée.

La course à pied est un sport à très fort impact et votre garde-robe d’entraînement doit donc pouvoir correspondre à l’intensité, en particulier votre soutien-gorge de sport. L’élément le plus crucial de votre collection, la recherche du meilleur a été comparée à celle du jean parfait – durable, décevant et coûteux.

Vous devez trouver une pièce qui contiendra et empêchera une conduite cahoteuse afin d’éviter la formation de douleurs aux seins, au dos et aux épaules. Il vaut la peine d’opter pour votre taille de soutien-gorge normale ou juste une taille au-dessus et assurez-vous que votre tissu mammaire s’insère complètement dans les bonnets sans tomber sur le haut ou les côtés. Le câblage peut créer plus de problèmes qu’il n’en vaut la peine et la bande inférieure ne doit pas creuser du tout. Faites attention aux coutures – les bandes intrusives et les coutures rugueuses peuvent causer des frottements et même des cicatrices.

Les soutiens-gorge de sport ont tendance à se diviser en deux catégories – compression ou encapsulation. Les soutiens-gorge de compression ont un design de haut court et sont parfaits pour les petites poitrines car ils les épinglent. Les soutiens-gorge à encapsulation ont des bonnets individuels et réduisent mieux les mouvements pour les plus gros bustes.

Votre choix de soutien-gorge peut faire ou défaire votre entraînement et sans un soutien approprié, peut entraîner un affaissement. Nous avons donc essayé et testé les meilleurs du marché pour trouver les pièces qui clouent à la fois en forme et au toucher, pour vous aider à entrer dans la zone sans distractions douloureuses.

Soutien-gorge Enlite

Il y a une raison pour laquelle Lululemon est une marque de vêtements de sport culte – le kit de sport de luxe pour ongles de la marque avec l’équilibre parfait entre style et substance. Le soutien-gorge Enlite vous permet de vous sentir complètement soutenu sans avoir l’impression (ou avoir l’air) de porter un harnais. La pièce confortable est composée d’un tissu ultra doux qui ne frotte pas et ne frotte pas la peau, renforcée par une construction sans couture. Lors de nos tests, le sous-groupe n’a pas creusé ni monté, même si la distance de notre course augmentait.

Soutien-gorge Dare Crossback Run

Le soutien-gorge Dare Crossback Run offre un design unique et sans crochets, mais reste suffisamment convivial pour pouvoir monter et descendre sans difficulté. La bande inférieure intégrée aide à éviter tout frottement ou pincement, et les perforations stratégiquement placées offrent une respirabilité et une bonne ventilation. La fabrication est douce et les bonnets sont moulés, ce qui permet de se concentrer entièrement sur la course sans distractions douloureuses comme un rebond excessif ou un frottement. Disponible pour les tailles AD.

Nike FE / NOM Flyknit

Le soutien-gorge FE / NOM est disponible en quatre coloris: jaune, blanc, gris ou noir et est l’un des plus convoités du marché. En vous emmenant à travers les kilomètres plus longs, il n’y avait pas de frottements même sur une course de plus de 10 miles sans avoir besoin de gels ou de crèmes. Le matériau est assez épais, ce qui permet de comprimer vos seins en position tandis que la technologie Flyknit est douce, de soutien et sans couture. Il est disponible dans les tailles S à XL, ce qui équivaut à environ 30A à 40E.

Soutien-gorge de sport Ultra Run

L’une des pièces les plus vendues de la marque, la brassière Ultra Run Sports est spécialement conçue pour amortir les chocs d’un long terme. Il combine à la fois la technologie de compression et d’encapsulation et convient à toutes les tailles de buste de A à F.La pièce est composée de fibres synthétiques anti-transpiration qui sont élastiques pour maintenir vos seins fermement en place et offrent une respirabilité à travers les panneaux en mesh.

Le soutien-gorge polyvalent peut être porté comme dos nageur ou dos en U pour s’adapter à votre haut d’entraînement avec l’ajout utile d’un mini clip. Cependant, la pièce de résistance réside dans les bretelles rembourrées pour offrir un confort tout au long de la journée. Un choix vraiment solide.

Soutien-gorge NB Pace 2.0

L’un des derniers ajouts à sa gamme, le Pace Bra 2.0 utilise une technologie de compression pour minimiser le rebond. Conçu pour les tailles 30A à 40C, il est fabriqué à partir d’une fabrication à séchage rapide qui est pratique pour les courses par temps chaud, tandis que le dos en T est composé d’un mesh respirant. Le design minimaliste est agrémenté d’un logo sous la bande élastique pour un meilleur maintien. Nous sommes également fans du Fuel Bra.

Soutien-gorge à dos nageur sans coutures en laine mérinos pour femmes

Nous sommes déjà un grand fan des chaussettes de course Smartwool et nous attendions donc beaucoup de son soutien-gorge de sport et il n’a pas déçu. Fabriqué à partir de laine mérinos, il est unique dans sa fabrication par rapport aux autres produits de cette liste. L’utilisation de la laine n’est pas seulement pour des raisons de confort, mais elle évacue également fortement l’humidité. Le soutien-gorge a également une coupe mince et semblable à une seconde peau avec une construction en tricot et de larges bretelles pour plus de stabilité. Il y a aussi un rembourrage amovible.

Adidas Soutien-gorge ultime

Dans le cadre de l’engagement de la marque en faveur du développement durable, ce soutien-gorge de sport a été fabriqué à partir de polyester recyclé afin de réduire les déchets. Il a des coussinets dans des zones spécifiques pour aider à réduire le rebond avec une sangle réglable et rembourrée pour un soutien et un confort supplémentaires. La pièce a un design zippé sur le devant qui le rend très simple à mettre et à enlever. La fabrication peut sembler épaisse, mais elle absorbe l’humidité et les superpositions en maille facilitent la respirabilité.

Soutien-gorge de course d’origine

Conçu spécifiquement pour la course à pied, avec le soutien-gorge de sport Runderwear, votre entraînement a peut-être rencontré son match. Résolvant vos problèmes de frottement, le soutien-gorge a une coupe de soutien qui ne frotte pas et n’irrite pas pendant les courses plus longues, même au niveau des bretelles qui ont une sensation visiblement douce. Les bonnets ont un rembourrage amovible qui aide au maintien et la bande élastique sous la bande maintient tout en place sans creuser. Le matériau est également respirant et sèche rapidement. Disponible dans les tailles A à E.

Soutien-gorge de sport UA RUSH Low pour femme

Le soutien-gorge de sport récemment lancé par Under Armour s’est avéré répondre aux exigences d’un entraînement à fort impact. Le soutien-gorge a une construction élégante dans le dos qui confère au design minimaliste une touche ludique. Bien que la pièce soit bien ajustée, la matière est douce et respirante à l’aide d’une doublure en filet. La bande élastique est enfermée dans la conception et prend soin de ne pas frotter ou frotter. Il est disponible en trois couleurs – noir et deux nuances de rose – et convient le mieux aux tasses AC.

Triumph – Soutien-gorge de sport rembourré noir Triaction Extreme sans armatures

Pour les plus gros bustes parmi nous, les soutiens-gorge de sport Triumph changent la donne. La marque est depuis longtemps une référence en matière de vêtements de haute performance avec un soutien et un confort à l’avant-garde. La pièce Triaction Extreme a une conception sans fil et sans couture qui aide à prévenir les frottements. Il est rembourré mais respirant et léger où le matériau sèche rapidement et aide à contenir votre buste avec une construction à trois couches.

Soutien-gorge de sport sans armatures Shock Absorber Ultimate Run

L’indice est dans le nom, ce soutien-gorge de sport aide à absorber l’impact des sports de haute intensité comme la course à pied avec un système de soutien innovant en huit parties. Doté de larges bretelles rembourrées, le soutien-gorge absorbant les chocs comprend également un élastique dissimulé pour plus de stabilité, de confort et anti-frottement. Sans rebondir ni être écrasés contre votre poitrine, vos seins reposent confortablement dans le soutien-gorge – le matériau sèche également rapidement et évacue l’humidité. Disponible du bonnet B à FF.

Verdict

Si le confort et le soutien font partie de vos priorités – et avouons-le, il devrait l’être – le soutien-gorge Enlite de Lululemon a réussi ces deux attributs importants. Pour les longues courses, ce soutien-gorge garantit que tout reste en place sans frotter ni creuser. Mais si vous recherchez quelque chose dans le bas de gamme de prix, le soutien-gorge de sport Under Armour RUSH Low utilise une technologie innovante pour vous aider à obtenir le meilleur hors de votre entraînement.

