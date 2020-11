Environ 12 millions d’Américains risquent de perdre leurs prestations de chômage le lendemain de Noël parce que deux programmes essentiels de la loi CARES expireront. Selon un rapport du groupe de réflexion progressiste The Century Foundation, c’est environ la moitié des 21 millions de personnes qui perçoivent actuellement une assurance chômage, publié jeudi. Le groupe estime également qu’environ 4,4 millions de travailleurs supplémentaires ont déjà épuisé leurs prestations. Plus de 16 millions de personnes “se dirigeront vers 2021 avec peu ou pas d’aide disponible”, indique le rapport.

En mars, le Congrès a adopté la loi CARES, qui comprenait les programmes d’assistance au chômage en cas de pandémie (PAU) et d’indemnisation du chômage en cas de pandémie d’urgence (PEUC). La PAU a été créée pour aider les travailleurs de concert et les pigistes qui ne seraient généralement pas admissibles aux rapports de chômage CNBC. Le programme PEUC a fourni 13 semaines supplémentaires d’assurance-chômage (UI) pour ceux qui bénéficient des prestations de l’État.

Le Congrès devra adopter une nouvelle législation dans les prochaines semaines pour étendre les deux programmes. Cependant, cela semble peu probable car les pourparlers entre la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, ont été bloqués après les élections. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a ajourné le Sénat jusqu’après Thanksgiving. Jeudi, le personnel de Pelosi, le chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer, McConnell et le chef de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy se sont rencontrés pour discuter du soulagement du coronavirus; ont dit des sources à Fortune. McConnell a soutenu son soutien à un petit projet de loi «hautement ciblé» plutôt qu’à un paquet massif de 2,2 billions de dollars comme celui que les démocrates ont soutenu.

Les pourparlers pourraient également être suspendus pendant que le Congrès attend les résultats du second tour du Sénat de Géorgie le 5 janvier, qui décideront si les républicains détiennent la majorité au Sénat. En attendant, voici un aperçu de l’état de l’assurance-chômage si rien n’est fait d’ici Noël.

TCF estime que des millions de ménages ne pourront pas subvenir aux besoins de base sans aide

(Photo: Spencer Platt / .)

Dans son rapport, les auteurs du rapport du TCF, Andrew Stettner et Elizabeth Pancotti, ont souligné l’importance de l’assurance-chômage pour des millions d’Américains et son impact plus large sur son économie. «Sans allocations de chômage et avec des économies gravement épuisées, les familles courront un risque élevé d’insécurité alimentaire et de perte de leur logement, et beaucoup pourraient être incapables de payer les soins de santé pendant certains des jours les plus sombres de la pandémie», ont écrit les deux. “Toute l’économie du pays en souffrira. Bien qu’il y ait des défis politiques majeurs pour parvenir à un accord de relance avant les vacances, les travailleurs sans emploi ne peuvent pas attendre jusqu’en janvier. Les enjeux sont tout simplement trop élevés.”

Les auteurs ont également souligné que les limites strictes pour les programmes signifient que même si vous avez reçu moins de 13 semaines d’assistance PEUC ou moins de 39 semaines d’assistance PUA à la fin des programmes, vous ne recevrez toujours pas 13 ou 39 semaines d’assistance. assistance. Ils ont noté que les programmes de secours précédents, comme l’American Recovery and Reinvestment Act de 2009, avaient des seuils «souples», de sorte que les gens recevraient tous les avantages, même si le programme prenait fin.

Le programme fédéral de chômage de 600 $ a expiré en juillet

Alors que le chèque de stimulation de 1 200 $ de la Loi CARES a fait la une des journaux après la signature du projet de loi, il comprenait également un programme fédéral de chômage amélioré de 600 $. Ce programme a expiré à la fin de juillet. Chaque État a des programmes de chômage différents, mais le programme fédéral devait s’ajouter aux prestations de l’État. Comme le souligne CNET, les personnes mises à pied ou en congé sont éligibles aux allocations de chômage de votre État d’origine. La loi CARES a également étendu les allocations de chômage de l’État à un maximum de 39 semaines au lieu de 26.

Un mémo exécutif de Trump a utilisé les fonds de la FEMA pour envoyer 300 dollars d’allocations de chômage pendant six semaines

(Photo: Bloomberg / Contributeur, .)

En août, le président Donald Trump a fait une grosse affaire dans une note de service qu’il a signée et qui ordonnait que les fonds de la FEMA soient utilisés pour une allocation de chômage hebdomadaire supplémentaire de 300 $ pendant seulement six semaines, rétroactivement au 1er août, appelé le programme d’aide aux salaires perdus. Trump a également demandé aux États de fournir 100 dollars supplémentaires par semaine pour porter les avantages à 400 dollars, mais cela était facultatif pour les États. Tous les États, à l’exception du Dakota du Sud, ont demandé l’aide. L’Arizona a commencé le 17 août et il ne reste presque plus que quelques États offrant encore une prestation hebdomadaire de 300 $. Ce sont le New Jersey, le Nevada, Hawaï, le Wisconsin, l’Alaska, la Virginie, l’Arkansas et le Kansas.

La loi sur les héros des démocrates comprenait une extension du programme fédéral de chômage

(Photo: Chip Somodevilla / .)

Il n’y a toujours pas eu de programme majeur de secours contre les coronavirus adopté depuis la loi CARES. Depuis lors, les démocrates de la Chambre ont adopté deux versions différentes de la loi HEROES. Le premier a coûté plus de 3 billions de dollars, mais un autre a été adopté cet automne et a coûté plus de 2 billions de dollars. Aucun des deux paquets n’a été repris par le Sénat. La version de mai de la loi HEROES a proposé de prolonger les programmes de prestations améliorées de 600 $, PAU et PEUC jusqu’au 31 janvier 2021. La version adoptée à l’automne a prolongé les programmes jusqu’au 31 janvier et a commencé rétroactivement le programme jusqu’au 6 septembre.

Les deux parties ont discuté de l’assurance-chômage lors de récentes discussions

(Photo: Chip Somodevilla / ., .)

Les pourparlers entre démocrates, républicains et la Maison Blanche sont au point mort depuis la fin des élections. Trump n’a pas mentionné les pourparlers de relance lui-même, au lieu de se concentrer sur une tentative d’annuler les résultats des élections malgré aucune preuve de fraude électorale généralisée. Jeudi, Schumer a affirmé que les républicains avaient accepté les pourparlers de secours du COVID, mais les républicains ont déclaré qu’ils avaient simplement accepté de se réunir pour renouveler le projet de loi de financement du gouvernement avant la date limite du 11 décembre, rapporte Politico. Les deux parties ont discuté de certains programmes de secours COVID, y compris l’assistance chômage. Ils n’ont pas spécifiquement parlé d’un gros accord de secours COVID. Politico suggère que les programmes CARES existants pourraient être renouvelés dans le projet de loi de dépenses du gouvernement.

Le chômage de longue durée continue d’augmenter pendant la pandémie

Alors que le coronavirus continue de se propager et que le nombre de cas augmente, davantage d’Américains devraient faire face au chômage. Comme le note CNBC, les chiffres du chômage de longue durée grimpaient avant même les récents pics. Selon les données du Bureau of Labor Statistics, les travailleurs sans emploi pendant 27 semaines ou plus sont passés de 19,1% à 32,5% en octobre. Le rapport de TCF a averti qu’il n’y a “tout simplement pas assez d’emplois créés pour aider tous les travailleurs à manquer d’aide avant la fin de 2020”. Environ 3,6 millions d’Américains font partie des chômeurs de longue durée.

«Le chômage de longue durée ne compte pas dans le taux de chômage», a déclaré Michael Evermore du National Employment Project au Guardian. “Nous avons vu au cours des deux derniers mois les deux plus fortes augmentations du chômage de longue durée de l’histoire.” Le taux de chômage de 6,9% que l’administration Trump indique comme un succès n’inclut pas les chômeurs de longue durée.

