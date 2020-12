Ce 2020, Shakira a été la plus célèbre sur Google aux États-Unis; cela nous a incité à lister quelques-uns des moments clés de sa carrière.

Depuis sa création en 1990, Shakira a prouvé qu’elle était une artiste dans tous les sens du terme. Son premier album “Pies descalzoss” s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires dans le monde. À l’époque, elle arborait ses cheveux noirs naturels, puis est devenue rouge pour son MTV Unplugged, mais son succès ne faisait que commencer.

L’un des moments où Shakira est devenue une star internationale a été lorsqu’elle a décidé de chanter en anglais également et a apporté le mouvement de ses hanches au grand public, accompagné de cheveux dorés avec des dreadlocks. Nous l’avons donc vue aux MTV Video Music Awards 2001, où elle était l’une des animatrices de la soirée.

Tout son talent, son engagement et son dévouement qu’elle a mis dans sa carrière pendant plus d’une décennie ont porté leurs fruits dans les années 2000, puisqu’elle a remporté 2 Grammy Awards pour la meilleure performance vocale des genres rock et pop féminin. Quelques années plus tard, il a remporté un Grammy Latin de plus pour le clip de «Suerte», depuis, il ne s’est pas arrêté.

En juillet 2010, Shakira est apparue à la cérémonie de clôture de la Coupe du monde de football, où les Pays-Bas et l’Espagne se sont rencontrés pour le championnat du monde de football à Soweto, en Afrique du Sud. En cas de doute, il y gagna plus de fans qu’il n’en avait déjà et son «Waka Waka» fut scandé dans le dernier coin du monde.

La même année, il se produit également dans l’un des festivals les plus représentatifs de l’industrie musicale: Rock in Rio. En composant de nouvelles chansons, il se donne l’opportunité de jouer de différents instruments, de pousser sa voix à l’extrême et de montrer son corps à travers l’art. de la danse.

Shakira n’a pas seulement réussi une image rebelle, elle a aussi été douce, tendre et romantique dans certains de ses choix pour le tapis rock, comme dans ce cas, lorsqu’elle a été invitée aux NRJ Music Awards à Cannes.

S’adressant à la télévision, il a pu être juge sur les saisons 4 et 6 de «The Voice», partageant des conseils avec de jeunes talents et entraînant ceux qui ont participé à l’émission de télé-réalité. Sa popularité était à la hausse et Shakira a conquis des millions de téléspectateurs avec son authenticité et son naturel.

La FIFA a de nouveau utilisé ses charmes pour la Coupe du monde 2014 au Brésil, dont la finale s’est déroulée au stade Maracana de Rio. Accompagnée de Carlos Santana, Wyclef Jean, Alexander Pires, Carlinhos Brown et Ivete Sangalo, elle est retombée amoureuse de ceux qui ont vu sa performance en serrant son fils Milan dans ses bras au rythme de «La la la».

Comme si elle n’avait pas tout fait, Disney a créé un personnage inspiré d’elle pour le film d’animation “Zootopia”. Shak a chanté la chanson «Try Everything» et a doublé Gazelle, une belle gazelle à la voix mélodieuse et aux courbes latines pour conquérir petits et grands.

Enfin, Shakira a obtenu sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2011. La même année, elle a enregistré un album live de Paris, dans lequel elle a inclus ses plus grands succès et inclus la chanson «Je l’aime à mourir» qui interprété en espagnol et en français.

Comme si cela ne suffisait pas, Shakira n’a pas seulement brillé pour son indéniable talent pour la musique; En 2017, il a reçu le Crystal Award du Forum économique mondial en reconnaissance de son leadership, ainsi que de son soutien continu à l’éducation et aux enfants. Elle est également Ambassadrice de bonne volonté pour l’UNICEF et a la fondation «Pies Descalzos» pour soutenir ces causes.

En 2020, il est passé à un niveau d’idolâtrie plus élevé en se produisant aux côtés de Jennifer Lopez à la mi-temps du Super Bowl LIV. Sa présentation complètement électrique lui a coûté 13 millions de dollars en seulement 13 minutes. Même ainsi, nous sommes sûrs que Shakira continuera à réaliser de grands exploits et continuera à surprendre ses fans, comme cela s’est produit récemment avec sa nouvelle collaboration avec le Haricots à oeil noir.

