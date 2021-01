W

Nous avons tous notre épisode préféré des quatre années de diffusion de The High Low: celui où Pandora présente le segment haut de gamme, celui où nous rencontrons le producteur CJ pour la première fois, celui où Dolly nous présente Francesco pour la première fois (si vous sais, tu sais).

Mais nous avons eu notre période de deuil pour le spectacle maintenant. La tâche la plus importante à venir? Trouver un podcast digne de remplacer le correctif de la culture pop de Dolly Alderton et Pandora Sykes dans notre répertoire hebdomadaire.

Du nouveau double acte audio à la série qui apporte toujours le facteur LOL, voici 10 nouveaux podcasts pour combler ce trou en forme de High Low dans votre vie (et la bibliothèque Spotify).

Les filles brunes le font aussi

(Réseau asiatique de la BBC)

OK, donc vous n’obtiendrez pas d’offres spéciales d’auteur ou de discussions de haut niveau. Mais vous aurez plus de moments bas – et encore plus de moments de rire aux éclats qui vous laisseront bafouiller lors de votre mercredi 5 km hebdomadaire.

La série sexuelle gagnante du podcast de l’année de BBC Asian Network est de retour pour la saison deux juste au moment où nous en avions besoin. Malheureusement, cela ne tient qu’à deux animateurs, Poppy et Rubina (leur co-présentatrice a depuis quitté la série), mais ce qui leur manque en nombre, ils compensent en invités étoiles: la causeuse professionnelle Alicia Sweets et le journaliste Ash Sarkar font partie de cette série. ‘line-up jusqu’à présent.

Attendez-vous à des épisodes sur des discours sales, des visages sexuels et de nombreuses révélations sexploit. Faites juste attention à ne pas jouer accidentellement à haute voix si vous êtes dans la voiture avec votre mère.

10/10 Je le recommanderais

(Netflix)

Remplacez la liste des cultures de Dolly et Pandora par Tolly et Gena – le podcast de cette paire est entièrement consacré aux recommandations télévisées, vous pouvez donc passer moins de temps à choisir votre prochain correctif Netflix et plus de temps à regarder (et à disséquer les épisodes avec vos amis).

Comme les animateurs de The High Low, ce sont de vrais amis et chaque semaine, ils sont accompagnés d’un invité du monde de Netflix, de Erin Doherty de The Crown à Nicola Coughlan de Bridgerton.

Amour millénaire

( L’indépendant )

La série de rencontres à succès d’Independent pourrait se concentrer sur l’amour millénaire, mais il est réconfortant que vous soyez célibataire ou en couple. Parmi les invités figurent l’ancienne star du MIC Caggie Dunlop et l’auteure Florence Given et les sujets récents vont de la dysmorphie corporelle aux mariages arrangés.

Vous pouvez écouter 91 épisodes jusqu’en 2018 si vous venez de découvrir le podcast – les épisodes du printemps sur les rencontres en quarantaine et les histoires d’amour socialement éloignées sont toujours aussi pertinents aujourd’hui qu’ils l’étaient à l’époque. Méfiez-vous du livre de l’hôte Olivia Petter à venir en juillet 2021.

Heureusement… avec Fi et Jane

(BBC)

Vous aurez entendu The High Low mentionner celui-ci – c’est essentiellement le plus proche que vous obtiendrez d’Alderton et de Skyes s’ils étaient dans la cinquantaine. La série Radio Four est animée par les journalistes de la BBC Jane Garvey et Fi Glover et sort tous les vendredis, jetant un regard léger et stimulant dans les coulisses avec des invités du podcasting, de la radio et de la télévision.

Les invités récents incluent Nadiya Hussain, Ruth Jones et Will Young.

Les reçus

(Le podcast Receipts)

Une fille non filtrée parle de trois amis Milena, Audrey et Tolly (sur 10/10 recommanderait la célébrité, ci-dessus). Les discussions vont de «ma copine est jalouse de mon meilleur ami» à «ma famille est raciste» et le trio met en lumière les problèmes auxquels sont confrontées les femmes de couleur.

Les épisodes tombent chaque semaine et vont de 30 minutes à deux heures.

Disques Desert Island

(BBC)

Évidemment, celui-ci devait être inclus. Les archives de Desert Island Discs sont probablement le podcast le plus référencé de The High Low (Alderton’s) et pour une bonne raison.

Dans la bibliothèque, vous trouverez d’anciens épisodes avec Keith Richards, Matt Smith et Stephen Hawking, ainsi que des rencontres plus récentes avec Keir Starmer, Bernadine Evaristo et Sharon Horgan, si vous les avez manquées en direct.

Les monologues de la rupture

(Rosie Wilby)

La comédienne primée, auteure et gourou des relations accidentelles, Rosie Wilby, rencontre une distribution tournante de copains interprètes pour regarder leurs meilleures et pires histoires de rupture amoureuse.

Dolly Alderton fait partie de ses invités vedettes et Wilby elle-même est apparue dans The High Low en 2017 pour discuter de son premier livre, Is Monogamy Dead?

La saison 2 est lancée le 12 février.

Fondé avec Louis Theroux

(BBC)

Vous vous souviendrez des extraits sonores extraordinaires de The High Low joués depuis la séance audio de Theroux avec la star de I May Destroy Michaela Coel. L’interview est encore plus extraordinaire lorsque vous écoutez l’épisode d’une heure – téléchargez-le pour votre prochaine promenade du soir si vous ne l’avez pas déjà fait.

Les autres invités héros de la nouvelle série de podcasts du documentaire incluent Helena Bonham Carter, Sia et Rylan.

Obsédé par…

(Sons de la BBC)

The High Low était obsédé par l’obsession, alors voici votre dernière obsession: tout un podcast à ce sujet.

Téléchargez Obsessed With… si vous manquez ces moments plus cool de la dernière émission télévisée à succès, que ce soit la chaîne de Connell dans Normal People ou la mode scandaleuse de Killing Eve.

Qui vous ne voyez pas

(Megan Lawton)

Un nouveau podcast de la journaliste de la BBC Megan Lawton. Chaque épisode regarde quelqu’un qui travaille derrière les stars, des directeurs de tournée et chorégraphes aux stylistes de mode et aux maquilleurs. Chaque invité donne un aperçu de son monde, révélant ce que c’est que de travailler avec certains des plus grands noms de la culture pop et expliquant comment ils sont entrés dans l’industrie.

Les épisodes tombent chaque semaine et jusqu’à présent, Lawton s’est entretenu avec le photographe de Little Mix, le maquilleur de Mabel et le directeur de la vidéo musicale de Sean Paul.

Comment échouer avec Elizabeth Day

(Comment échouer)

Si vous avez écouté The High Low pendant des années, vous êtes presque certainement un vétéran de How To Fail. L’hôte Elizabeth Day est une amie d’Alderton et de Skyes et est apparue dans des émissions spéciales d’auteur, comme beaucoup de ses invités.

Elle en est maintenant à sa neuvième série, avec les dernières interviewées dont Adam Buxton, Ruby Wax et Gloria Steinhem. Les faits saillants récents incluent un épisode avec l’acteur de Fifty Shades Jamie Dornan (lui et Day sont allés dans la même école en Irlande du Nord) dans lequel il parle franchement de croire qu’il est né pour être le père de filles.

Vous vous trompez

(Vous vous trompez)

Rencontrez votre prochain podcast en double acte: Mike Hobbes et Sarah Marshall, deux journalistes américains obsédés par le passé, tout comme Alderton.

Celui-ci est pour les nerds de la culture – chaque semaine, les hôtes plongent profondément dans une personne ou un événement historique qui, selon eux, a été mal compris dans l’imagination du public. Les fans de The Crown adoreront leur récente série en cinq parties sur la princesse Diana, avec des digressions comprenant des épaulettes, Madonna et les particularités des noms de lieux britanniques.