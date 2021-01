W

orsque cette liste a été établie pour la première fois en avril de l’année dernière, l’idée ressemblait à une nouveauté bien intentionnée: les restaurants se débarrassant de leurs stocks pour éviter le gaspillage, puis en tant que marchands de légumes pour garder leur personnel au travail, soutenir leurs fournisseurs et peut-être, juste peut-être, gagner un peu d’argent.

Cela a été une course folle depuis, et pour certains, échanger de cette façon est devenu une question de survie. Alors que la plupart des entreprises sont maintenant en train de fermer les écoutilles et d’espérer que le gouvernement passe à l’action avec le vaccin, ou de maintenir leurs services à emporter et de livraison à jour, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas beaucoup d’endroits qui vendent encore tout ce dont ils ont besoin. approvisionner les placards avec des produits de qualité restaurant.

Veuillez envoyer un courriel à david.ellis@standard.co.uk pour tout endroit manquant dans cette liste.

Joie à Portobello

Désormais ouvert sept jours sur sept après les vacances de Noël, Stevie Parle’s Joy – qui a réussi l’été dernier, en quelque sorte, à être l’une des rares nouvelles ouvertures de 2020 – a élargi son épicerie, offrant désormais à peu près tout pour garder le réfrigérateur, les placards et garde-manger plein. Il existe une vaste gamme de fruits et légumes, de fromages et de jambons, de poisson frais, un boucher entièrement opérationnel et une boulangerie pour démarrer. Il y a même un magasin de bouteilles; celui-ci a à peu près tout.

Darby’s

La trappe toujours populaire est de retour chez Darby’s à partir du 5 janvier, avec des pâtisseries, des pâtes fraîches, de la charcuterie et du café à emporter. Il propose également des légumes, du fromage, du pain et tous les repas à la maison commandés sur le site Web peuvent également être collectés. Il y a aussi beaucoup de vin à acheter. L’écoutille est ouverte du mardi au dimanche, de 10h à 16h.

The Quality Chop House

Après une pause de Noël bien méritée, la boutique de The Quality Chop House est de retour ouverte à partir du 5 janvier. Les points forts de sa multitude de friandises comprennent des boîtes de produits frais (choisissez entre des dispositions “de base” et “de pointe”), des chutneys, des sauces, des ferments, des gâteaux, des pâtes, plein de ces boîtes de poisson Ortiz colorées, des confitures, des gelées et un raz-de-marée de vin.

La Mélusine

Ouverture le 5 janvier, le spécialiste de la pêche au bord de l’eau se surnomme pour l’instant une «épicerie fine». Bien qu’il propose des plats à finir à la maison, il propose également beaucoup de poisson frais, de saumon fumé, d’huîtres (pour une chique!) Et de levain. L’offre est sur Slerp, avec des détails sur le site Web, mais le groupe Whatsapp est la voie à suivre.

La taverne Clarence

Le Clarence peut toujours être votre local – seulement, au lieu de prendre une pinte, venez chercher des provisions. Le pub travaille avec les goûts de Neals Yard Dairy, Swaledale Foods, Spence Bakery et Brindisa pour leurs approvisionnements; il vend de la viande, du poisson, des fruits et des légumes et divers produits essentiels, y compris tout du lait et du beurre aux pâtes et à l’huile. Il existe également des cocktails et des repas prémélangés à réchauffer à la maison.

Arch Rivals

Ce bar de l’est de Londres était toujours bon pour sa nourriture – le poulet frit était un succès particulier – alors ce n’est peut-être pas une surprise que leur boucherie HG Walter, qui revient bientôt, soit excellente (les commandes peuvent être passées en ligne et collectées les mercredis et samedis. ). Takeway est également disponible; à peine un aliment de base pour le congélateur, mais le sandwich à la crème glacée au negroni est sûrement un incontournable. Beaucoup de vin et de bière sont disponibles, tout comme des cocktails prémélangés.

Ombra

En avril de l’année dernière, Hackney Italian Ombra s’est transformée en pastificio et épicerie fine, répondant à tous vos besoins culinaires (et ceux de Nonna). Sous le niveau 4, c’est de retour. Les pâtes fraîches sont le grand tirage au sort ici, qui sont accompagnées d’une gamme de sauces à emporter, et sont vendues avec du café, du vin et même du tiramisu.

Blanchisserie Westerns

À partir du 8 janvier, le spot de Drayton Park sera ouvert le week-end (du vendredi au dimanche) avec des sandwichs, des rouleaux de levain et de saucisse ainsi que des pâtisseries, du café et des gâteaux (tous de la boulangerie Jolene et Big Jo). Les provisions sage, optez pour des légumes frais, du pain et beaucoup de vin. Ils ont aussi des fleurs, indispensables pour égayer l’hiver terne.

Boulangerie Brunswick Est

Outre les cafés, les thés et les boissons glacées, le boulanger de Brunswick East propose de nombreuses friandises cuites au four, notamment des croissants et des rouleaux de fromage, ainsi qu’une gamme de levains, notamment des pains blancs, de seigle et de curcuma et de sésame. Ils vendent également des brunchs à emporter.

Parloir

Le favori de Kensal Green a lancé le dernier verrouillage de Parlour’s Market Place, et bien qu’il ne s’y penche pas autant cette fois-ci – se concentrant davantage sur les plats à emporter, y compris un rôti à l’air craquant – il vend toujours une gamme de fromages, de pains fraîchement cuits au four, de saumon fumé. et cocktails prémélangés.

Marché Augustine

Mieux connu des habitants de Battersea sous le nom d’Augustine Kitchen, ce restaurant français chaleureux est revenu comme un soi-disant «traiteur et épicerie fine», vendant de la charcuterie, du fromage, des pâtisseries, des produits de saison, du vin et des chocolats. L’éclair au chocolat est particulièrement beau.

Farang

Le garde-manger thaï de Farang a été l’une des rares choses cohérentes depuis le premier coup de Covid. Ouvrant le chemin du retour, lors du premier verrouillage, il revient après les vacances de Noël le 13 janvier avec la gamme habituelle de viandes et de poissons marinés sur place, d’épices, de collations, de bières et de vins, ainsi que de kits de recettes thaïlandaises. Des plats cuisinés sont également disponibles, tout comme des plats chauds à emporter.