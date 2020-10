Si vous cherchez quelque chose d’effrayant, de glaçant ou d’horrible sur Netflix ce week-end, vous avez beaucoup d’options. De l’horreur classique aux nouvelles entrées dans le genre, Netflix propose une grande sélection cette année. Les fans à la recherche de délices fantasmagoriques et de friandises horribles ne seront pas déçus.

Il ne manque pas de grands films d’horreur sur Netflix actuellement, avec un bon mélange de classiques et d’originaux pour garder les choses intéressantes. Ce n’est pas la seule plate-forme de streaming du bloc à traiter des films d’horreur. Hulu a sa propre liste originale de films Into the Dark. Dans le même temps, Shudder propose toujours une multitude de films d’horreur originaux mélangés à des classiques.

Vous trouverez ci-dessous quelques excellentes sélections d’horreur disponibles sur Netflix. Certains sont des trésors enfouis des années passées, tandis que d’autres sont de nouveaux originaux. Nous avons également inclus le dernier film Netflix d’Adam Sandler pour garder les gens à la recherche de bêtises heureux. Faites défiler vers le bas et profitez-en.

Le rituel

Un groupe d’amis réunis après une tragédie fait un voyage dans la nature suédoise, pour se retrouver à la merci d’un esprit Jotunn dans les bois et d’un culte qui a besoin de quelques sacrifices. Beaucoup de sang, une grande bête et le charme britannique de la star Rafe Spall.

Apôtre

Gareth Evans a offert au monde un trio de classiques d’action qui comprend The Raid et sa suite. Mais il a également conçu l’un des courts métrages les plus effrayants et mémorables de la série V / H / S, livrant le segment “Safe Haven” de V / H / S / 2. Apostle n’est pas un excellent cinéma de premier ordre, mais c’est le meilleur mélange des deux types de films pour lequel Evans est connu dans sa carrière. Mais l’intrigue est simple, Dan Stevens est là pour sauver sa sœur de la méchante commune de culte insulaire de Michael Sheen. C’est The Wicker Man avec du sang et des intrigues, plus une sauvagerie démoniaque à la fin. Vaut le détour.

La perfection

Est-ce bien? C’est subjectif en termes de type de film que vous attendez. Mais c’est tordu, effrayant, sanglant, surprenant et tout ce que vous attendez d’une expérience d’horreur amusante. Logan Browning est la jeune prunelle de son professeur. Allison Williams est l’ancienne élève vedette qui est tombée en disgrâce. Il joue comme un film au début, se transformant rapidement en un autre film, se transformant finalement en sa vraie forme par sa fin surprenante. Vous aurez au moins du plaisir à regarder.

Buzzsaw en velours

Dan Gilroy et Jake Gyllenhaal se retrouvent après Nightcrawler, un autre film qui pourrait facilement passer pour de l’horreur. Cette fois, ils entrent dans le monde de l’art et plongent dans un monde surnaturel de l’art torturé d’un homme qui conduit à la torture et à la brutalité dans la vraie vie. John Malkovich est un artiste distant, Toni Collette est le vétérinaire d’horreur qui ne fera pas tout le film, et Rene Russo est fantastique en tant que galeriste en difficulté avec un tatouage mal placé. Il fait aussi rire, ce qui, comme le prouve Evil Dead 2, est toujours le bienvenu dans un film d’horreur.

Came

Une tranche d’horreur moderne suit une artiste érotique et son émission de cam qui finit par être détournée par une femme qui lui ressemble, mais qui est prête à franchir toutes les lignes imaginables. Madeline Brewer joue les deux rôles et la fait sortir du parc.

#Vivant

L’horreur coréenne est géniale! Parasite remportant l’Oscar du meilleur film a donné au public un avant-goût de ce à quoi il pouvait s’attendre de la péninsule, mais il y a beaucoup plus de route à parcourir. #Alive nous offre une expérience de zombies isolée avec un accent sur la survie et ce que les gens feront lorsqu’ils sont coupés du monde. Après cela, regardez Train to Busan.

La baby-sitter (et sa suite)

Spirituel, sanglant, stupide et sexy. Le mélange parfait pour une aventure d’horreur de niveau B. Si vous pouviez prendre quelque chose directement des années 80 et le revêtir d’un éclat moderne, ce serait le film que vous obtiendriez. La prise de McG sur le groupe pervers d’adolescents sataniques et le jeune garçon qui se transforme en héros en déjouant leurs plans diaboliques est amusant. Et il a une suite!

Hubie Halloween

Le dernier d’Adam Sandler a été qualifié de hijinks d’Halloween amusants, idiots et stupides. Ce n’est pas une mauvaise description et vaut votre temps entre certaines des offres les plus brutales ci-dessus et ci-dessous. Donnez-lui une chance.

L’invitation

La terreur pleine de tension de Karyn Kusama à propos d’un ex invité à un dîner qui se transforme en un cas mortel de chat, de souris et du grand membre de la secte effrayant qui se trouve être ami avec le fiancé de votre ex. Fantastique et divertissant, avec l’une des meilleures fins modernes que vous trouverez.

Vampire Vs. Le Bronx

Excellentes critiques pour ce retour à des films comme The Monster Squad, le principe est simple. Un groupe d’amis doit travailler ensemble pour vaincre un groupe de vampires terrorisant leur quartier du Bronx. C’est un mélange de plaisir et d’horreur qui met en valeur la saison. C’est aussi assez nouveau, donc la première pourrait être vous!

L’infini

Ce film n’est pas facile à regarder, il est parfois un peu trippant et pourrait vous perdre. Mais si vous vous en tenez à lui et au voyage dans lequel il envoie ses personnages principaux, vous verrez un film qui porte ses fruits. Les réalisateurs Justin Benson et Aaron Moorhead jouent également dans le film qui sert de porte ouverte à leurs autres travaux, y compris Spring qui emmène la romance et Lovecraft à différents niveaux.

Silence

Oui, c’est un voyage similaire à The Strangers or You’re Next. L’invasion de domicile dans l’horreur n’est pas un nouveau territoire. Ce qui est nouveau, c’est que votre victime / héroïne soit sourde et transplante le public à sa place. C’est un peu stressant d’y penser.

Fluage 1 et 2

Une autre triche ici en incluant la suite, Creep est comme une horreur des images trouvées qui prend une tournure en permettant au tueur d’être le centre d’intérêt. Ce serait un spoiler d’en dire plus, mais la comparaison de ce film avec Mon dîner avec André, la misère et l’attraction fatale est un mélange combustible dont vous n’auriez jamais cru avoir besoin.

Mentions honorables:

Sans ami – La suite est meilleure, mais ce film d’horreur FaceTime à l’ère de Zoom appelle et ne quitte jamais la maison est plutôt génial.

Le jeu de Gerald – L’une des nombreuses adaptations de Stephen King à sortir ces dernières années, il a fait ses débuts sur Netflix mais est reconnu avec les sorties en salles.

Session 9 – Grande torsion. Grand casting. Cadre effrayant. Regarder.

It Comes At Night – Une autre horreur moderne qui frappe plus fort à l’époque du COVID-19. Un film d’horreur sur la mise en quarantaine à cause d’un virus mortel avec des questions sur la réalité de ce virus? C’est effrayant.

Shutter (2004) – Horreur thaïlandaise qui a été refaite aux États-Unis en 2008 sous le même titre, l’original est bien meilleur et tortueux. C’est aussi le film qui a mis l’horreur thaïlandaise sur la carte. Star ici, regardez les films Phobia et ne vous arrêtez jamais.

