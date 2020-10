Au total, 13 hommes ont été inculpés de complots d’enlèvement contre le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer. En outre, l’identité des hommes a été révélée par les autorités. Selon Fox 2 Detroit, six des hommes – Adam Fox, Barry Croft, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris et Brandon Caserta – sont inculpés au niveau fédéral. Les sept autres sont inculpés au niveau de l’État.

En ce qui concerne les accusations fédérales, les six hommes en détention auraient été complotés pendant des mois, notamment en consultant et en s’entraînant avec des membres d’un groupe que les autorités fédérales ont qualifié de milice. Les hommes auraient également répété leur plan en août et septembre. Selon les autorités fédérales, les hommes prévoyaient de kidnapper Whitmer de sa résidence privée et de laisser des explosifs pour ralentir les policiers qui pourraient les poursuivre. Ils ont ensuite prévu de l’emmener dans un endroit isolé quelque part dans le Wisconsin où ils l’auraient jugée pour trahison.

13 hommes font face à un complot et à des accusations de terrorisme dans un complot visant à kidnapper le gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer, rapporte @TimSkubick https://t.co/B4Xmvqjp0b pic.twitter.com/pVsD6UbCcE – FOX 2 Detroit (@ FOX2News) 8 octobre 2020

Cinq des hommes inculpés à la levée fédérale sont des résidents du Michigan, à l’exception de Croft. Ils ont tous été arrêtés mercredi soir et risquent la prison à vie s’ils sont condamnés. Quatre d’entre eux prévoyaient mercredi de se réunir pour «payer les explosifs et échanger du matériel tactique». Le FBI a cité l’un des hommes disant que Whitmer “n’a aucun contrôle et contrepoids. Elle a un pouvoir incontrôlé en ce moment. Toutes les bonnes choses doivent prendre fin.”

En ce qui concerne les sept hommes inculpés au niveau de l’État, il s’agit de Paul Bellar, Shawn Fix, Eric Molitor, Michael Null, William Null, Pete Musico et Joseph Morrison. Ces hommes sont accusés de multiples crimes, notamment la fourniture de matériel à l’appui d’un acte terroriste et des accusations de crime d’armes à feu. Dans un communiqué, le procureur général du Michigan, Dana Nessel, a déclaré: “Il y a eu une augmentation inquiétante de la rhétorique anti-gouvernementale et la réémergence de groupes qui embrassent des idéologies extrémistes”.

Nessel a ajouté: << Ces groupes cherchent souvent à recruter de nouveaux membres en profitant d'un moment de troubles civils et en l'utilisant pour faire progresser leur programme d'autosuffisance et de résistance armée. Il ne s'agit pas simplement d'un désaccord politique ou d'un plaidoyer passionné, certains de ces groupes «La mission est simplement de créer le chaos et de faire du mal aux autres». Les autorités ont allégué que ces hommes voulaient exécuter un plan de guerre civile contre les forces de l'ordre, afin qu'ils puissent ensuite attaquer le Capitole à Lansing.