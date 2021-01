14 ans plus tard, Shakira renoue avec sa collaboration avec Alejandro Sanz | INSTAGRAM

Cependant, on se souvient qu’il y a quelques semaines, les utilisateurs de différents réseaux sociaux ont ravivé la forte rumeur dans laquelle Shakira et Alejandro Sanz en raison de certaines vidéos divulguées, qui ont été filmées au milieu des enregistrements vidéo officiels du succès qui s’est avéré être un duo entre les deux.

Depuis que ces clips sont apparus, ce qui est rapidement devenu une tendance dans les différents réseaux sociauxPour cette raison, les médias ont entamé leurs investigations respectives pour aller au fond des choses, jusqu’à présent, ni Sanz ni Shakira n’en ont dit un mot.

Cependant, il y a quelques heures, la Colombienne a dédié un espace sur son profil Instagram officiel pour se souvenir de ce beau moment de 2007, lorsqu’elle a collaboré avec son grand ami, l’Espagnol Alejandro Sanz, pour créer ce qui jusqu’à présent a été l’un des son plus meilleurs titres.

Cela peut aussi vous intéresser: rit-il de sa danse? JLO imite la danse de Shakira sur les réseaux sociaux

Ils ont obtenu un tel succès grâce à tous les détails inclus dans le clip vidéo qui, il est à noter qu’aujourd’hui, il a un peu plus de 30 millions de vues uniquement en Youtube.

Du décor et de la scénographie du clip de divertissement, étant le contexte de toute l’histoire, une camionnette dédiée à la vente de café, sous le nom de “Le train des moments”, où au début du contenu audiovisuel, Alejandro Sanz apparaît en train de prendre une tasse de la boisson susmentionnée en chantant les premières strophes de la mélodie à succès.

Plus tard, un luxueux véhicule noir arrive, où Shakira vient tranquillement assise à l’arrière, Alejandro le remarque et fait attention à la voiture excentrique, jusqu’à ce qu’avec l’aide de son chauffeur personnel, la belle colombienne en sorte et commence tout par un échange de regards séducteurs entre les interprètes.

Après cela, une danse sans fin et sensu * commence, à la manière du tango, où les deux chanteurs donnent leur âme à la musique et se laissent emporter par la mélodie, les paroles et l’attraction incontestable qui est perçue dans les deux, sans aucun doute, Tout cela, associé aux voix incontournables des hispanophones, a permis à la chanson d’être à ce jour présente dans la vie des fans, qui ne ratent aucune occasion de revoir la vidéo.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Ce qui a ravi les fans, c’est que, en matière de travail d’équipe, cette paire est sans aucun doute la meilleure, car ils se soutiennent tous les deux dans diverses campagnes et projets personnels, et cela a été vu depuis toujours.

À cette occasion, en premier lieu, c’est Alejandro Sanz qui a partagé avec son public fidèle qu’en un jour comme aujourd’hui il y a 14 ans, la vidéo officielle de la chanson susmentionnée a été publiée, qui est devenue un hymne pour beaucoup, en plaisantant avec Shaki, a-t-il déclaré. mots que nous placerons ci-dessous.

«Ma chère amie @shakira a pris NEUF HEURES pour se coiffer. Quand elle fut enfin prête, je lui ai très gentiment dit: “Shaki, tu es un peu échevelée, vas-tu enregistrer la vidéo comme ça?” Il voulait se coiffer à nouveau, mais je l’ai convaincu que c’était une blague. Et Dieu merci, mais à ce jour nous serions encore en train d’enregistrer », en réponse à cela, la Colombienne de son profil, a répété la photo des deux, mais avec un autre message amusant.

»Freud disait dans« La blague et sa relation avec l’inconscient »que toutes les blagues ont une certaine Ale! Je me demande seulement 9 heures pour sortir avec ce peigne sur la tête !!!? ” Shakira a écrit à partir de son profil.

Fait qui, comme toujours, a amené les fans des deux artistes à les raconter à nouveau sentimentalement, car ils affirment qu’il s’agit d’un pur flirt.

Cela a même été tellement le plaisir que les deux interagissent sur les réseaux, que même certains artistes de renom reconnaissent qu’il y a une étincelle indéniable entre eux, comme Bad Bunny, dans ses histoires récentes, apparaît en chantant un extrait de la célèbre chanson, et en même temps Dans le même temps, ses adeptes estiment qu’il s’agit d’une collaboration possible avec les interprètes.