C’est une nouvelle année pas comme les autres, peut-être l’un des janvier les plus sombres de notre génération. Il y a de la bruine, les niveaux d’anxiété sont exorbitants grâce à l’incertitude implacable de la pandémie, et nous devons juste aspirer, rester calmes et continuer.

La doublure argentée de tous nos calendriers sociaux vides lorsqu’ils sont verrouillés? Beaucoup de temps pour se familiariser avec un bon livre – et si vous recherchez des conseils sur la façon de naviguer dans la vie en ce moment, la section d’auto-assistance et de développement personnel est un bon point de départ.

La journaliste Toni Jones a trouvé une telle bouée de sauvetage dans les pouvoirs de la littérature sur le développement personnel qu’elle a fondé le Shelf Help Book Club, qui a depuis amassé un nombre de followers sur Instagram de 11K.

«L’auto-assistance a joué un rôle essentiel dans l’amélioration de ma santé mentale dans la trentaine et j’ai lancé Shelf Help pour partager tout ce que j’apprenais, ainsi que pour rencontrer d’autres lecteurs et chercheurs sur un chemin similaire», dit Jones.

«Les messages de ces livres peuvent changer la vie (ils l’étaient absolument pour moi) et je veux montrer que ce genre de travail intérieur n’a pas besoin d’être effrayant ou bizarre. Bien au contraire. aider et connecter les gens avec des livres et des idées qui leur permettent de se connaître, de se valoriser et de s’aimer. Ce n’est pas grave de ne pas aller bien, mais nous pouvons faire tellement pour nous sentir mieux, et les livres et une communauté comme celle-ci sont un très bon point de départ . “

Ci-dessous, nous avons demandé aux gens de l’industrie du bien-être leurs meilleures lectures d’auto-assistance et leurs meilleurs choix pour faire face au changement.

Quand les choses s’effondrent par Pema Chodren

(Quand les choses s’effondrent: Conseils cardiaques pour les moments difficiles – Pema Chodren)

“Il s’agit d’un recueil de conférences du professeur spirituel et du moine bouddhiste Pema Chodren données entre 1987 et 1994, le livre est un trésor de sagesse pour continuer à vivre lorsque nous sommes submergés par la douleur et les difficultés.” – Nahid de Belgeone

Prise de conscience par le mouvement par Moshe Feldenkrais

(Prise de conscience par le mouvement – Moshe Feldenkrais)

De Belgeone poursuit: «La méthode Feldenkrais consiste à construire de meilleures habitudes corporelles et à se concentrer sur de nouvelles dimensions de conscience, d’image de soi et de potentiel humain. C’est bien plus que le mouvement, en impliquant vos pensées, sentiments, sens et mouvements, ce La méthode aborde profondément ce que c’est que d’être vous. ” – Nahid de Belgeone

Une bonne poche pleine d’argent par David Cameron Gikandi

(Une bonne poche pleine d’argent par David Cameron Gikandi)

“Avant de lire ce livre, l’argent était toujours très stressant, hors de portée et difficile à naviguer. Bien que le livre se concentre sur l’argent, c’est bien plus que cela et rend notre place dans l’univers un peu plus facile à comprendre. ; que ce soit en explorant le pouvoir de nos pensées, en considérant l’argent comme une énergie ou en étant présent. – Giselle La Pompe-Moore

Giselle La Pompe-Moore (@projectajna), guide spirituelle, lectrice de tarot et fondatrice du Projet Ajna

Pas de boue, pas de lotus par Thich Nhat Hanh

(Pas de boue, pas de lotus par Thich Nhat Hanh)

«Ce livre m’a fait traverser tant de hauts et de bas dans ma vie et montre à quel point il est important de changer notre perception de la souffrance. Il ne s’agit pas de prétendre que la vie est tout le soleil et les arcs-en-ciel, mais de savoir que la vie jettera toujours nous courbons les balles et les moments difficiles, mais quand nous savons comment mieux comprendre notre douleur et notre souffrance, nous arrivons à grandir et à nous déplacer vers un lieu de joie et de changement. ” – Giselle La Pompe-Moore

Le pouvoir du maintenant par Eckhart Tolle

(Le pouvoir du maintenant par Eckhart Tolle)

“Cela m’a été recommandé par mon thérapeute il y a environ six ans. Cela enseigne les principes de la pleine conscience et comment la pratiquer au quotidien. En tant que personne, j’ai tendance à avoir un esprit occupé avec une liste à faire pour toujours. difficile pour moi de me détendre et d’apprécier les choses simples. Ce livre m’a vraiment aidé à trouver un sentiment de calme au quotidien et à vivre dans l’instant présent. ” – Sasha Sabapathy

Sasha Sabapathy est la fondatrice du sauna infrarouge et du bar bien-être Glow Bar

Changez votre vie en sept jours par Paul McKenna

(Changez votre vie en sept jours par Paul McKenna)

«C’est le livre qui a tout changé pour moi. En fait, il m’a fallu plus d’un an pour lire ce livre en 2016 (initialement publié en 2002) parce que tous les concepts qu’il contenait étaient si nouveaux pour moi – mais en fin de compte, il a été le catalyseur pour moi j’ai quitté mon travail de rédacteur en chef et créé un club de lecture et une communauté d’entraide en 2017, qui compte maintenant plus de 12 000 membres dans le monde. ” – Toni Jones

Tout est figurable par Marie Forleo

(Tout est figurable par Marie Forleo)

“Il s’agit d’une masterclass remplie d’action (et d’exercices) pour changer notre état d’esprit de l’inspirante coach de vie américaine et entrepreneur Marie Forleo.” – Toni Jones

Oser beaucoup par Brene Brown

(Audacieux par Brene Brown)

«Ce livre a mis en évidence de nombreux points pour moi sur lesquels je travaillais déjà et sur lesquels je me suis mis au défi. L’écriture de Brene est facile à lire, stimulante et drôle. Un livre que je ne pouvais pas mettre par terre, alors que page par page, c’était curieux sur moi-même et me pencher sur la vulnérabilité, la force et ma bravoure intérieure. ” – Chat Meffan

7 habitudes des personnes très efficaces par Stephen Covey

(7 habitudes des personnes très efficaces par Stephen Covey)

«C’est un vieux livre (publié en 1989) et s’est vendu à plus de 25 millions d’exemplaires. J’ai lu ce livre il y a environ quatre ans et il m’a mis au défi de repenser la façon dont j’abordais beaucoup de choses dans ma vie, du travail aux relations en passant par la parentalité. ” – Adrienne Herbert

Mindset par Carol Dweck

(Mindset par Carol Dweck)

“Ce livre vous permettra de développer un état d’esprit pour la croissance et le succès. Dans une période de changement, il est important de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour tirer le meilleur parti de toute situation.” – Adrienne Herbert

Les quatre accords par Don Miguel Ruiz

(Les quatre accords par Don Miguel Ruiz)

«Ce livre comprend quatre leçons de vie et principes directeurs qui, lorsque je l’ai lu, m’ont donné un chemin de base quelle que soit la décision que je prenais. C’est un beau livre et tout le monde devrait le lire. – Roxie Nafousi

Roxie Nafousi (@roxienafousi) est une conseillère en santé émotionnelle et une experte en manifestation

Ressentez la peur et faites-le quand même par Susan Jeffers

(Ressentez la peur et faites-le quand même par Susan Jeffers)

«J’ai lu ce livre quand j’étais au plus bas, il a changé ma vie et m’a aidé à me remettre sur les rails. Il s’agit de prendre la responsabilité de votre vie et de sortir de votre zone de confort, ce qui est essentiel pour me manifester. Et je crois que cela était ce livre qui a transformé mon monde entier. ” – Roxie Nafousi

Vous êtes un mauvais cul par Jen Sincero

(Vous êtes un mauvais cul par Jen Sincero)

“Le titre est un peu américain mais elle a de très bons conseils positifs sur la façon de vivre sa meilleure vie.” – Nadia Narain

L’obstacle est le chemin par Ryan Holiday

(L’obstacle est le chemin par Ryan Holiday)

«J’aime vraiment ce livre car il vous montre une manière étape par étape de surmonter les choses que vous vous attendez à vous retenir et vous met dans une perspective de pouvoir. Je suis sûr que je le relirai encore et encore tout au long de la vie. ” – Hilary Rowland