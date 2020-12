Jeudi dernier, 10 décembre, la mère de Luismi et Alex aurait eu 74 ans, comme les fans déclarés de la mère de Luis Miguel, nous voulions nous souvenir d’elle avec 15 choses que personne ne savait sur Marcela Basteri et que cette note puisse lui servir de petit hommage. .

1. Marcela a toujours aimé fêter son anniversaire en compagnie de ses trois enfants qu’elle aimait.

2. Son gâteau préféré était le Brazo Gitano de tres leches.

3. L’un de ses anniversaires les plus heureux a eu lieu à Madrid, à Las Matas, accompagnée de ses trois enfants.

Alex, Luis Miguel et Sergio Gallego Basteri. (Instagram Luis Miguel, la série.)

4. La musique et l’artiste qu’il aimait le plus après Luis Miguel (évidemment) était Luciano Pavarotti.

5. Sa chanson préférée dans le monde était celle de «Marcela» que son mari, Luisito Rey, a composée pour elle et jouée par Micky.

6. Son endroit préféré au Mexique a toujours été Acapulco.

7. A propos du Mexique, il pensait aimer ses traditions et l’affection du peuple mexicain.

8. Quelle était l’essence de votre personnalité? Elle était toujours très sensible, gentille et de bonne humeur et toujours très heureuse. Un bel exemple de femme.

9. Son plat préféré était le Gnocchis (une pâte italienne) et nous savons qu’il l’a fait délicieux.

Marcela Basteri avec son fils Alejandro. (Qui File)

10. Il aimait cuisiner, il cuisinait très bien et la cuisine italienne davantage.

11. Le plat que ses enfants aimaient préparer était le Fettuccini Alfredo.

12. À Luis Miguel, Alejandro et Sergio, je dirais affectueusement «Amore». Et aussi “Vieni qui amore” (Viens ici mon amour).

13. Les photos les plus chères à Marcela étaient toujours celles de toute la famille.

14. Le bijou qui n’a jamais été enlevé pour le monde était une chaîne avec une croix en or et en diamant.

15. Qui vous a donné cette croix? Son père, Sergio Basteri.