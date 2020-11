15 faits sur Coco que vous ne savez peut-être pas sur le film Pixar | AP

Aujourd’hui, l’une des plus belles fêtes mexicaines est célébrée, “Le jour des Mu3rtos“, et il y a un film spécifique qui a réussi à capturer toute son essence,”Noix de coco“, un film d’animation qui a touché le cœur de millions de personnes dans le monde.

“Coco” est un film qui, bien qu’il soit sorti il ​​y a quelques années, continue de combler tous ceux qui le voient de nostalgie et de joie, car il incarne la culture mexicaine et ses traditions pour cette belle journée dans le monde. que nous recevons ceux qui sont déjà partis.

Disney Pixar a remporté de grands succès dans les films d’animation, tels que “Toy Story”, “Up, a tall adventure” ou “Ratatouille”, puisqu’ils ont réussi à mélanger les avancées technologiques pour leur incroyable visuel ainsi que la présentation des personnages. vraiment émouvant.

Sous ce même concept, “Noix de coco«Cela a non seulement surpris le monde entier, mais c’était aussi une histoire qui honore la culture mexicaine à travers le Jour des Morts.

Alors on va vous dire 15 curiosités derrière la création de ce beau film qui continue de nous remplir d’émotions.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

1

Vraies rides

L’une des choses qui a le plus surpris les gens a été Granny Coco, car elle a été créée avec une précision incroyable concernant l’isonomie d’une femme âgée.

En fait, ce problème était tellement préoccupé que le co-réalisateur Adrián Molina a emmené sa belle-mère à Mexico dans les studios Pixar pour la mettre en colère et capturer ses rides avec cette réaction.

C’était peut-être un travail extrêmement compliqué, mais c’est quelque chose qui a réussi à rendre ce film d’animation encore plus spécial.

2

Disney voulait enregistrer le nom «Día de Mue3rtos»

Il n’est pas rare de penser que tout ce que fait la société de souris est d’être fier, car en fait j’essaye de changer le titre de “Coco” à “Día de Mue3rtos”.

De cette façon, ils cherchaient à enregistrer ce nom sous leur propriété, ce qui bien sûr, comme prévu, a provoqué un grand tollé social et ils ont fini par abandonner.

3

L’inclusion de Dante

Alors que les réalisateurs Lee Unkrich et Adrian Molina faisaient des voyages constants des États-Unis au Mexique pour enquêter sur les traditions liées à ce jour-là, leur histoire changeait et ajoutait des détails.

Dante lui-même était l’un des personnages qui ne figurait pas à l’origine dans la première ébauche, cependant, apprenant la pertinence des chiens Xoloescuincle, ils ont décidé de l’inclure.

4

Michoacán et Guanajuato

Sans aucun doute dans tout le pays du Mexique, il y a des endroits qui représentent complètement la célébration du Jour des Morts, cependant, Lee Unkrich et Adrian Molina se sont inspirés de Santa Fe de la Laguna, Michoacán et Guanajuato pour créer Santa Cecilia, la ville dans lequel se déroule l’histoire du film.

5

Alebrijes avec des personnages Pixar

Une autre chose dans le film qui a rempli tout le monde d’émotion était de voir le gardien alebrije, car il était très attaché à la culture mexicaine.

Il est à noter que ce personnage a des parties d’autres créatures Pixar telles que “Un grand dinosaure”, “Monsters University” et “Intensely”.

6

Record historique chez Pixar

Le film a été officiellement annoncé en 2011 et sa production ne s’est arrêtée que l’année de sa première en 2017.

Cela en a fait le film Pixar le plus ancien de tous les temps, un record totalement historique.

sept

Contemporain de Pedro Infante

L’un des personnages les plus emblématiques et les plus importants du film était sans aucun doute Ernesto de la Cruz, qui dans l’approche de la production était un contemporain de Jorge Negrete, Pedro Infante et Javier Solís, c’est pour cette raison qu’il ressemble tellement à ces personnalités mexicaines. .

8

Le vrai visage du pays

Comme vous pouvez le voir, dans des pays comme les États-Unis, ils reçoivent très peu d’informations sur le Mexique et celui qui arrive est dû à l’insécurité ou à des scandales politiques, mais la chaleur humaine et les traditions sont toujours présentes.

Ces détails étaient ce que Lee Unkrich et Adrian Molina voulaient faire connaître dans le monde entier, ils ont donc décrit leurs voyages au Mexique comme un pays dynamique, plein de culture et de gens chaleureux.

9

Musique Partout

“Coco” n’est pas considéré comme un film musical, cependant, il pourrait l’être, puisque parmi les différents genres musicaux rencontrés à travers l’histoire, huapango, jarocho, ranchera et ballades inspirées de l’âge d’or du Cinéma mexicain.

dix

Qui est Marco?

L’une des grandes curiosités du film est le protagoniste, puisque Miguel avait un autre nom au début, c’était Marco.

Sans aucun doute, l’histoire aurait été différente si le protagoniste avait eu un autre nom, car maintenant nous sommes habitués au nom de Miguel.

Onze

En Chine, ils ont aussi pleuré

Comme vous le savez peut-être, le marché chinois est l’un des plus importants et des plus rentables au monde, mais ils maintiennent un coup de pouce avec les films des États-Unis, car ils éliminent généralement les scènes qui ne correspondent pas à leur idéologie.

Cependant, avec “Coco”, c’est le contraire qui s’est produit, puisque la table qui prend ces décisions était si émue qu’elle a accepté la production telle qu’elle a été créée.

12

Grands muralistes

Lorsque le film est allé dans le monde des morts, la conception artistique dans chaque coin est vraiment incroyable grâce à ses couleurs et ses éléments de la culture mexicaine.

En fait, pour y parvenir, la production de Coco était basée sur le travail de Diego Rivera, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo et David Alfaro Siqueiros.

13

Pas de gratte-ciel

Ce que très peu savent, c’est que l’une des propositions visuelles du film qui a été rejetée à la dernière minute était l’idée de placer des gratte-ciel dans le monde des morts, ceci afin de représenter la modernité du Mexique dans les temps modernes.

Cependant, on pensait que cela pourrait ruiner complètement la magie nostalgique de la culture.

14

Pas de mobiles

Comme vous l’avez peut-être compris, l’histoire est centrée sur le présent, ce qui pourrait vous faire penser qu’il y aurait des téléphones portables ou des appareils électroniques actuels, cependant, cela n’a jamais eu l’air de donner une touche intemporelle au film.

quinze

Gael a été le seul à donner sa voix en deux versions

“Coco” est un film américain, et pour cette raison il y avait un casting de voix pour ce pays et un autre pour l’Amérique latine, curieusement Gael García Bernal était le seul acteur qui a donné sa voix dans les deux versions.