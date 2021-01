ré

malgré tous nos efforts collectifs, la recherche montre que nous gaspillons encore des tonnes de nourriture – en fait, Londres en jette 910 000 tonnes chaque année, selon Small Change, Big Difference, une campagne qui met en lumière le gaspillage alimentaire de la ville.

Qu’il s’agisse d’un magasin d’alimentation bien intentionné qui a déraillé par des plats à emporter pratiques après une longue journée, ou des contenants mal fabriqués qui étaient censés conserver les fruits et légumes mais qui ont lamentablement échoué, nous jetons chaque semaine des aliments parfaitement comestibles.

Mis à part le fait de sortir, jeter tous vos denrées périssables dans le bac à légumes (le tiroir coulissant du bas de votre réfrigérateur) est une mauvaise idée car certains peuvent hâter la gâterie des autres.

Aux non-organisés, aux gâtés

Par exemple, les bananes mûres accélèrent la maturation des autres fruits à proximité car elles dégagent un gaz appelé éthylène.

Les tomates doivent être conservées à température ambiante et dévorées lorsqu’elles sont mûres – les mettre au réfrigérateur peut les ramollir.

Et les pommes de terre doivent être laissées dans une armoire fraîche et sèche jusqu’à ce que vous soyez prêt à les utiliser, tandis que les avocats conservent une durée de vie plus longue au réfrigérateur.

Achats sans plastique

Avec plus de magasins d’avenir comme Bulk, BYO Tooting et The Harmless Store, offrant des produits d’épicerie sans emballage et même Waitrose se lancer dans l’acte, avoir des récipients alimentaires durables et un stockage que vous pouvez remplir à l’infini devient de plus en plus essentiel pour ceux qui le souhaitent. se débarrasser de leur dépendance aux plastiques à usage unique.

Assez bien pour le Gram

Il vous suffit de vous tourner vers Instagram pour réaliser que plus de gens que jamais profitent d’une organisation à domicile de niveau militaire.

The Home Edit compte près de cinq millions d’abonnés sur Instagram, attirés par une grille soignée remplie de photos de chambres, de réfrigérateurs et de garde-manger en parfait état. L’entreprise née aux États-Unis est si populaire qu’elle a même une collection de stockage exclusive chez John Lewis.

Tapez #KitchenStorage sur la plate-forme de médias sociaux et vous verrez des milliers d’idées inventives pour organiser proprement les cuisines, les armoires et les réfrigérateurs.

Il n’a jamais été aussi cool d’être trié.

Organisez-vous

Pour éviter que vos aliments ne partent et vous donner des options pour améliorer votre réfrigérateur, vos armoires et vos comptoirs, nous avons trouvé les meilleurs contenants et organisateurs de stockage à utiliser dans votre cuisine.

Des concepts tellement élégants aux concepts pratiques, voici les meilleurs produits de stockage des aliments à acheter maintenant.

Meilleur stockage de réfrigérateur et de préparation des repas

Ensemble de 12 contenants de préparation de repas en verre supérieur

Si vos tentatives de préparation des repas sont régulièrement contrecarrées par le manque de contenants appropriés, cet ensemble est sur le point de mettre fin à toutes vos excuses. Vous obtiendrez 12 récipients à fond de verre, de différentes tailles, mais tous complètement étanches grâce aux couvercles à rabat étanches à l’air. Le principal attrait pour cela est que, contrairement à certains plastiques, le verre n’affectera pas le goût des aliments et vous pouvez y mettre des plats chauds – parfait si vous conservez les restes du dîner de ce soir pour le déjeuner de demain au bureau.

La plupart d’entre eux se nichent également les uns dans les autres, ce qui les rend faciles à stocker. Soyez juste prudent lorsque vous les nettoyez; le verre va au lave-vaisselle, mais les couvercles ne le sont pas.

Symple Stuff Lazy Susan

Beaucoup de sauce piquante a été tragiquement perdue dans l’abîme au fond du réfrigérateur. Gardez vos condiments à portée de main avec ce plateau tournant à 360 degrés doté d’une poignée antidérapante et de séparateurs amovibles pour empiler les sauces ainsi que les assaisonnements, les huiles et les vinaigres.

(Trucs Symple)

Boîte à lunch Black + Blum Original

Techniquement, cette boîte à lunch Black + Blum est à emporter au travail, mais maintenant nous sommes tous WFH, elle fait un superbe panier de collations. Offrez-vous un déjeuner de style bento ou remplissez-le de fruits, de craquelins, de cubes de fromage et de carrés de chocolat pour vous garder plein d’énergie jusqu’au moment de la fin.

Nous aimons l’Original qui est livré avec une fourchette et un pot étanche pour les sauces et la vinaigrette.

(Noir + Blum)

Contenants de préparation de repas en verre, paquet de 10

Parfait pour le contrôle des portions ou pour séparer les aliments humides des aliments secs, ces récipients en verre sont conçus pour contenir des repas cuits en lots ou des restes d’ingrédients à utiliser à un autre moment.

Vous en obtenez 10 dans l’ensemble (deux pour chaque jour de la semaine de travail), chacun avec des couvercles à verrouillage pneumatique assortis pour éviter les déversements et garder vos aliments plus frais plus longtemps.

(Stockage CREST)

Conteneur de stockage en verre Remi

Les contenants alimentaires ne doivent pas nécessairement être des cubes de plastique anonymes. La version en verre d’Anthropologie est livrée avec un couvercle à cliquet et se démarque grâce aux jolis motifs floraux décorant le verre.

Va au lave-vaisselle et au micro-ondes, vous serez fier de les remplir de restes. Il va au four et au lave-vaisselle.

(Anthropologie)

OXO Good Grips GreenSaver Produce Keeper

Ne gaspillez pas, ne voulez pas. Gardez les produits frais et croustillants grâce à ce contenant de quatre litres doté d’une passoire surélevée et d’un évent réglable. Disponible en plusieurs tailles, dites adieu à la laitue gorgée d’eau et aux fraises molles.

Conteneur de stockage iDesign Can avec couvercle

Gardez au frais les boissons gazeuses et les boissons de 300 ml avec cet organisateur de réfrigérateur, qui garde jusqu’à neuf canettes à l’écart de vos autres aliments.

Meilleur rangement de comptoir et de placard

Joseph Joseph Podium Ensemble de conteneurs de stockage hermétiques et support

Ce support intelligent comprend deux petits podiums qui vous permettent de saisir et de partir sans avoir à dépiler les conteneurs supérieurs. Vous pouvez le ranger dans le placard, mais nous pensons que cet ensemble attrayant est digne de son propre espace de comptoir. Si vous êtes à la recherche d’un cadeau de pendaison de crémaillère, c’est une idée réfléchie.

Conteneur de stockage des aliments avec couvercles

Gardez vos ingrédients de cuisson, collations, épices et céréales organisés avec ces contenants dotés d’un mécanisme de verrouillage du couvercle hermétique. Vous pouvez les obtenir en petits, moyens et grands ensembles, tous dans la même taille de votre choix. Choisissez le petit ensemble et vous obtiendrez six bacs, tous contenant un litre chacun et mesurant 4,96 x 3,54 x 6,3 pouces.

Les étiquettes et la craie incluses facilitent l’étiquetage de chaque conteneur et doodle et sont faciles à changer si vous décidez de stocker autre chose dans les conteneurs.

Ils s’empilent également facilement, économisant de l’espace dans les placards et leur donnant un aspect plus net.

Contenants de nourriture de cuisine de pot de stockage en verre avec couvercle en bambou

Rangez tout, du riz aux Smarties dans ces bocaux cylindriques qui empêchent l’air de pénétrer grâce à des couvercles en bambou. Le verre est fabriqué à partir de verre à haute teneur en borosilicate qui, en plus de résister à des températures de 150 à -20 degrés, est non toxique et sans plomb, vous pouvez donc être assuré que vos aliments seront parfaitement sûrs.

Bocal Kilner Cliptop – 2L

Un pot pratique à avoir dans la cuisine, Kilner est un nom de confiance dans la conservation des confitures, des cornichons et des fruits depuis sa création en 1842.

Le couvercle à clip et le joint en caoutchouc empêchent l’air de pénétrer, ce qui signifie que vos aliments restent plus frais plus longtemps. Fabriqué en verre, ce pot est facilement recyclable si jamais vous choisissez de le jeter – mais pourquoi diable le feriez-vous?

Leader Accessories Boîte à pain en bambou à deux étages

Dites adieu au pain moisi avec cette corbeille à pain pimpante à deux niveaux faite de panneaux de bois et de verre. Jouez à avoir votre propre boulangerie et choisissez vos petits déjeuners carby préférés dans cette jolie boîte à pain.

( Chef )

Caisse pliante HEMA

Pour les moments où vous avez besoin d’un stockage magique rapide, HEMA vous sauve la journée avec des caisses pliantes colorées, fabriquées à 60% de plastique recyclé.

C’est idéal pour stocker l’excès d’ingrédients secs avant une grande fête et vous pouvez également les empiler. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ils se replient à 2,5 cm.

Dimensions: 24 x 16 x 9,5 cm.

Corbeille à fruits Dunelm Wire

Éloignez vos bananes mûres des autres fruits avec ce panier qui a un crochet séparé pour suspendre les grappes.

Verdict

