Tous vivent des modes de vie très rapides où gagner du temps, de l’énergie ou des fonds pour se rendre à la salle de sport n’est peut-être qu’une chimère. Après les matins tôt et les nuits tardives au bureau, vous voulez simplement rentrer chez vous.

Mais ne laissez pas cela vous empêcher de rester actif. Vous pouvez créer votre propre salle de sport dans le confort de votre maison avec juste quelques éléments simples de kit.

Le marché a explosé avec des options de qualité professionnelle qui sont peu encombrantes, multifonctionnelles et abordables, il est donc plus pratique que jamais de maintenir un mode de vie plus sain même lorsque le temps est misérable.

Créez votre propre plan de musculation ou transformez votre salon en un cours de cardio à l’aide de vidéos YouTube, de DVD de fitness et d’applications accompagnés de tout l’équipement pour augmenter l’intensité.

Des bandes de résistance aux poids réglables, nous avons rassemblé les équipements de fitness facilement stockables qui ne domineront pas votre salon et fonctionneront pour tous les niveaux.

Barre de traction adidas Door Gym

Idéal pour les locataires, l’adidas Door Gym vous permet de pratiquer vos tractions sans fixer l’appareil à la porte avec des vis. Entraînant le haut du corps et les abdominaux, l’appareil a une prise antidérapante et est facile à installer et à retirer en quelques secondes.

Système d’entraînement de suspension TRX

Le groupe TRX sera votre premier pas vers un noyau solide. Attachez simplement à une porte avec le support (fermez la porte avec le coussinet rectangulaire d’un côté et les sangles de l’autre) pour une salle de sport pratique et pop-up n’importe où. Le kit polyvalent travaille pour tonifier vos abdominaux, le haut et le bas du corps avec une quantité infinie d’exercices.

Boîte de remise en forme ASM

Cet ensemble d’ASM offre un entraînement complet du corps avec juste une petite quantité d’équipement. Il contient un rouleau conçu pour développer vos abdominaux et votre force abdominale, des barres de poussée pour votre poitrine, un tapis en mousse pour protéger les genoux et une corde à sauter qui peut être utilisée à l’extérieur ou dans un endroit où vous ne renverserez pas de lampe. Juste intéressé par la roue ab? Achetez le héros tonifiant seul d’Opti.

Haltères réglables Strongology

Au fur et à mesure que votre entraînement progresse, vous pouvez commencer à ajouter de plus en plus de poids à vos exercices avec cet haltère pratique qui est réglable. Augmentez-le de 2,2 kg, jusqu’à 11 kg pour un entraînement plus intense. L’appareil peu encombrant peut être utilisé pour tonifier et développer les muscles dans toutes les zones du corps.

JLL Balance Board

L’indice est dans le nom; non seulement utile pour tonifier mais aussi pour améliorer votre équilibre. La surface supérieure antidérapante est un must et si vous craignez qu’elle ne bosselle un plancher en bois, placez un tapis de yoga sous la base ou entraînez-vous sur un tapis. Ce n’est pas aussi fatigant que les autres options de cette liste, mais un excellent choix pour se lever du canapé tout en regardant la télé. Vous pouvez également ajouter des squats lents pour le rendre plus difficile.

Mantra Sports Ball Chair – Ballon d’exercice avec base

Transformez votre bureau à domicile en une salle de sport improvisée en remplaçant votre chaise traditionnelle par cette balle et base de yoga. Le ballon gonflable aide à améliorer la posture et les maux de dos, tout en servant de kit clé pour les exercices abdominaux et abdominaux. Pour une alternative moins chère sans la base, essayez ce ballon de gym d’Opti.

Bandes de résistance Gritin

Ce pack de cinq bandes de résistance vous a couvert, que vous soyez un lapin de gym débutant ou avancé. Chacune des couleurs correspond à une force de traction différente et peut être utilisée pour chaque partie du corps, dans n’importe quel endroit et peut être emballée de manière portable et petite lorsque vous voyagez.

Poids de la cheville REEHUT

Ajoutez du poids supplémentaire à vos mouvements de tonification en attachant ces poids à vos chevilles ou à vos poignets pour augmenter l’intensité. Ils sont disponibles dans une gamme de couleurs et sont confortables à porter.

Tapis de yoga collant Yogamatters

Ce tapis de yoga antidérapant offre l’adhérence et l’amorti dont vous avez besoin tout en se repliant petit et compact. Le tapis est également disponible dans une gamme de couleurs vives.

Ensemble de coussinets et gants de boxe RDX

Les cours Boxfit ont envahi les gymnases partout et il y a une bonne raison à cela. La boxe est idéale pour le cardio, l’endurance et la tonification ainsi que pour le soulagement du stress. Cet ensemble de gants et de coussinets vous aidera à obtenir la précision des ongles et à augmenter votre fréquence cardiaque. S’il vous manque un sparring partner, investissez dans ce coussin que vous pourrez apposer sur la porte pour vous entraîner sans avoir besoin d’un grand sac.

Kettlebell réglable FunctionalFitness en fonte

Non seulement cette bouilloire réglable est plus abordable que l’achat de plusieurs poids, mais elle est également peu encombrante où vous pouvez simplement modifier l’intensité en tournant le cadran. Le poids varie de 3,5 kg à 18 kg et peut être utilisé pour développer les muscles et la force.

Hula Hoop de fitness pondéré Mirafit

Remettez le plaisir à vous entraîner avec des exercices liés au hula hoop où cette variation pondérée de votre favori d’enfance tonifiera efficacement vos abdominaux, votre dos et vos colles, renforcera votre tronc et facilitera la mobilité.

Bosu Balance Trainer Pro Commercial

Vous avez peut-être repéré le Bosu dans votre salle de sport locale, mais vous ne saviez pas vraiment ce que c’était, à part la moitié d’un ballon d’exercice. Le produit est en fait l’un des équipements les plus difficiles et les plus efficaces et peut être utilisé face vers le haut ou vers le bas en fonction des résultats souhaités. Il travaille la force, la souplesse, l’endurance et particulièrement l’équilibre.

Brique de yoga

Pratiquez un bon alignement en ajoutant une brique de yoga qui vous aidera à prendre des poses plus difficiles. Il est léger et durable et présente un design élégant en marbre.

