À l’approche de Noël, la tradition d’Elf on the Shelf revient! Bien qu’il soit considéré subjectivement à la fois comme une bénédiction et une malédiction pour certaines familles, le phénomène a commencé en 2005, après que l’auteur Carol Aebersold et sa fille Chanda Bell aient écrit un livre d’images pour enfants mettant en vedette l’elfe espiègle.

Catapultant à la renommée mondiale au fil des ans, le mois de décembre est depuis devenu une tradition annuelle qui consiste à déterminer si les enfants sont méchants ou gentils, comme l’elfe scout rend compte au Père Noël tous les soirs. Perché dans un nouvel endroit le lendemain, l’elfe attend des yeux impatients de les repérer alors que la tradition se poursuit jusqu’à la veille de Noël.

Mais bien que cela puisse aider à concentrer une partie de cette énergie parasite chez les enfants, c’est aussi un défi créatif à relever chaque jour pour les parents – qui placent l’elfe scout dans la maison. À la fin du mois, de nombreux parents se grattent la tête en se demandant où d’autre ils peuvent éventuellement cacher le petit espion du Père Noël. Si vous êtes à la recherche d’inspiration, voici 16 histoires à succès Elf on the Shelf que vous pouvez utiliser dans votre maison.

Socialement conscient

Rien ne dit 2020 comme la pandémie! Mais pour continuer à comprendre que la distance sociale et la protection contre les germes sont une partie vitale de la saison des fêtes, gardez l’un des elfes près des éviers de votre maison pour rappeler à vos enfants – et à vos proches – qu’ils doivent se laver. toute chance qu’ils obtiennent.

Machine à café

Un bon endroit pour installer l’elfe est en premier lieu que les parents seront le matin: juste à côté de la cafetière. Si l’elfe fait un gâchis, quelle meilleure façon pour les enfants de montrer leur bon comportement qu’en aidant à le nettoyer?

Gone Fishin ‘

L’elfe de cette famille fait de la pêche tôt le matin, même s’il n’aime peut-être pas ce qu’il attrape. C’est probablement un favori parmi les enfants.

Bowling

L’elfe sur l’étagère n’est pas seulement pour les enfants. Cela peut aider les adultes à réaliser leur rêve de toujours d’avoir une piste de bowling à la maison. Celui-ci semble avoir demandé des compétences d’artisanat, mais cela en vaut la peine.

Tyrolienne

Si vous avez un elfe qui fait ses propres cascades, celui-ci est parfait. Cela aide aussi à expliquer comment ils se déplacent dans la maison!

Graffiti d’oeuf

Maintenant, c’est un elfe occupé. C’est risqué de demander à votre Elfe de faire des farces à vos enfants, mais peut-être que cela les aidera à leur apprendre ce qu’il ne faut pas faire. En ce qui concerne le jeu de cartes, il n’y a pas de jetons de poker en vue, donc cet elfe donne toujours le bon exemple.

Pot scellé

De toute évidence, le moyen le plus rapide d’atteindre le cœur de tout enfant est avec une bonne blague de pet à l’ancienne. Les hashtags donnent l’impression que les pets de l’elfe sentent la menthe poivrée, bien que le seul moyen de le savoir avec certitude serait d’ouvrir le pot.

Skyrockets en vol

Entrant! Demandez aux elfes mignons de faire une entrée en les plaçant dans des ballons pour atterrir sur votre arbre de Noël ou même en les suspendant autour de la rampe de l’escalier. Attachez simplement des ballons à un petit seau et placez l’elfe à l’intérieur, ou créez des avions en papier qui disent: “Nous avons atterri!”

zoo

Faire interagir l’elfe avec d’autres jouets en peluche est une vieille attente, mais c’est un tout nouveau niveau. Peut-être que cela convaincra les enfants de ranger leurs propres jouets, afin qu’ils ne puissent pas être parqués dans un étrange zoo pour enfants Elf.

Jenga

Peut-être que Po aide les Elfes à construire une tour Jenga, ou peut-être que les Elfes aident Po avec une pratique de cassage de planches. Quoi qu’il en soit, c’est une excellente collaboration.

Dinosaures

L’elfe peut être un enseignant charismatique! Laissez-le attirer une foule.

Vin sh (elfe)

C’est un mois long et fastidieux pour l’Elfe sur l’étagère. Laissez-le se détendre un peu, placez-le là où vos enfants (espérons-le) ne regardent jamais.

Tornade

Profitez de la flexibilité de l’elfe! Celui-ci est génial car il est si facile à faire mais si drôle une fois que vous le faites. Des points bonus pour avoir plus de jouets avec l’elfe.

Étoile

Parfois, il est préférable de se cacher à la vue de tous! Mettez l’elfe en haut là où seul l’abominable bonhomme de neige peut l’atteindre.

Soirée pyjama

À la fin de la journée, l’Elfe est là pour rendre les enfants heureux, alors assurez-vous qu’ils ont du temps de qualité.

Elfie Selfies!

Que diriez-vous de coiffer votre elfe en lui faisant prendre un selfie? Enroulant leurs bras autour d’un vieux téléphone, gardez celui-ci près de la table de la cuisine ou du salon pour rappeler à la famille que le temps passé devant l’écran est surveillé.

