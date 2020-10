UNE

s nous nous préparons pour la route cahoteuse à venir, il est temps de vous remettre en forme mentalement et physiquement.

Le moyen le plus simple? Nab vous un entraîneur personnel (même Boris en a un). Vous voyez, il n’y a vraiment pas de relâche lorsque vous êtes en tête-à-tête.

Que vous souhaitiez apprendre à soulever des charges lourdes, vous offrir un blitz cardio ou planifier une transformation corporelle totale, la capitale regorge de coachs qui peuvent vous entraîner virtuellement ou en personne pour atteindre vos objectifs.

Voici qui appeler – et si vous ne pouvez pas vous permettre leurs tarifs horaires, donnez-leur un suivi sur le «gramme pour l’infini à la demande #fitspo.

(Sarah Lindsay est la fondatrice du lieu de rencontre des célébrités Roar Fitness)

USP: L’ancienne patineuse de vitesse olympique Sarah Lindsay est la fondatrice de Roar Fitness, un centre d’entraînement et un lieu de rencontre de célébrités spécialisé dans la perte de graisse à couper le souffle et les transformations de renforcement musculaire. Son attaque à deux volets consiste en un entraînement de poids associé à une refonte de la nutrition – et elle donne des résultats rapidement.

Clientèle: Nick Grimshaw, le professeur Green, Ellie Goulding, Pixie Lott et Henry Holland sont tous sur la liste, tout comme Piers Morgan.

Où: Roar Bank, Liverpool Street et High Street Kensington

Coût: Les packages de transformation de huit semaines commencent à 2200 £

(Dalton Wong possède la salle de sport chic TwentyTwo dans l’ouest de Londres)

USP: Dalton est le propriétaire de TwentyTwo dans l’ouest de Londres. Ses plans d’entraînement se concentrent sur l’exercice, la nutrition, la récupération et le style de vie – et ses entraînements de miniband et de planeur sont réputés pour travailler les muscles difficiles à atteindre – s’attendent à ressentir la brûlure.

Clientèle: Vogue Williams et Ashley Roberts (avant sa tournée Pussycat Dolls) sont de fidèles disciples de sa méthode.

Où: Twenty Two à South Kensington, également via Zoom.

Prix: 200 £ / séance en studio ou 100 £ / séance sur Zoom.

(L’ex-joueur de rugby professionnel Mark Ireland est un entraîneur de force et de conditionnement)

USP: Avec une formation en rugby professionnel, la technique d’entraînement de Mark adopte une approche athlétique. Son objectif est de vous apprendre à mieux bouger, sans douleur, tout en faisant de sérieux progrès. Une séance typique comprend des travaux de mobilité, des exercices pliométriques et de la force et du conditionnement. Vous vous amuserez avec des balles médicales, des vélos d’assaut et des ergots de ski pendant que vous y êtes.

Clientèle: Créatifs, cadres supérieurs et citadins.

Où: Outrivals, un espace privé PT à Moorgate.

(Louisa Drake est la fondatrice de sa méthode LDM approuvée par le médecin généraliste (Olly Barnsley))

USP: La méthode LDM éponyme de Louisa Drake combine des éléments de yoga, barre, Pilates, résistance à la lumière, conditionnement et cardio pour affiner et sculpter les physiques. Une première séance de PT typique comprend une évaluation approfondie du mode de vie, en tenant compte du niveau de stress, des habitudes alimentaires et de sommeil, ainsi que de la force et de la forme physique.

Clientèle: Gwyneth Paltrow et Felicity Jones sont d’anciens clients, tout comme les membres de la famille royale.

Où: LDM Studio à Fitzrovia, à l’extérieur et sur Zoom.

(StrongHer fondateurs Lyanne et Sam)

USP: Lyanne (@just__tig) et Sam (@samprynn) viennent d’ouvrir la première unité de musculation réservée aux femmes de la capitale, où ils proposent des cours de musculation et de conditionnement sans fioritures, ainsi qu’un entraînement personnel et des cours collectifs de levage olympique.

Clientèle: Femmes de tous âges, avec une expérience de levage de zéro à professionnelle.

Où: StrongHer espace, Bethnal Green.

(Luke Worthington est l’entraîneur en chef de «Harry’s Heroes» d’ITV.)

USP: Scientifique du sport et entraîneur Nike, Luke est une fontaine de connaissances en matière de fitness et de nutrition. Ses séances se concentrent sur un équilibre entre la force, le cardio-fitness, la mobilité, la composition corporelle et le bien-être émotionnel.

Clientèle: Forest Whitaker, Jodie Comer, Winnie Harlow et Sabrina Elba, pour n’en nommer que quelques-uns.

Coût: à partir de 110 £ / séance.

(Lottie Daisy se spécialise dans la construction d’un noyau dur comme le roc)

USP: Les séances de PT «attaque abs» de Lottie vous donneront un noyau dur comme du roc en un rien de temps. Jetez un coup d’œil sur son Instagram où elle propose des entraînements gratuits en direct chaque semaine.

Clients: Des femmes de tous âges avec toutes sortes d’objectifs personnels.

Coût: à partir de 35 £ / 30 minutes

(Laura Hoggins est l’auteur de Lift Yourself)

USP: L’énergie stimulante de Laura et les programmes de musculation progressifs soigneusement pensés vous mettront en forme mentalement et physiquement en un rien de temps – attendez-vous à beaucoup de retournement de pneus et de poussées de motoneige.

Clientèle: L’auteure et passionnée de course à pied Bella Mackie est sa dernière convertie en levage lourd.

Où: The Foundry gym à Londres, où elle propose également des cours semi-privés de PT et en ligne via sa communauté de coaching Team LIFTED.

Prix: se renseigner via son site internet.

(Ciara a formé des milliers de personnes via son service d’abonnement Instagram au verrouillage)

USP: L’ambiance de Ciara est axée sur l’autonomisation des femmes et la positivité corporelle. Ses entraînements célèbrent les corps féminins dans toute leur splendeur – attendez-vous à de nombreux entraînements de butin. Elle a entraîné une équipe de plus de 9000 personnes via son service d’abonnement IG @bodybyciarasquad en lock-out.

Clientèle: Rita Ora, Mabel, Neelam Gill et Maya Jama sont toutes des fans.

Où: En ligne et dans son gymnase de Muswell Hill – bientôt ouvert.

Coût: 90 £ / session ou 15 £ / mois pour l’adhésion à l’IG Squad.

(Mary Helen, fondatrice de Ballet Beautiful, a formé Natalie Portman avant son rôle principal dans Black Swan)

USP: Les entraînements de Mary Helen sont adorés par les danseurs et les mannequins pour leur capacité à produire des muscles de ballet forts, toniques et allongés, pronto. Attendez-vous à des mouvements ciblés et inspirés du ballet qui renforcent les jambes, les fesses, le tronc et le haut du corps, pour créer une posture élégante et améliorer la flexibilité.

Clientèle: Mary Helen a formé Natalie Portman pour son rôle dans Black Swan, les autres fans de la liste A incluent Liv Tyler, Alexa Chung, Jennifer Lawrence, Doutzen Kroes, Karlie Kloss et Miranda Kerr.

Où: cours privés et semi-privés en ligne.

Prix: 450 $ (345 £) pour les trois premiers cours.

(Nesrine Dally a été la première femme à concourir dans un stade de Muay Thai en Thaïlande portant un hijab.)

USP: L’entraîneur Nike Nesrine, fondatrice de Health Hub London, est spécialisée dans la force et le conditionnement, et les exercices correctifs. Elle s’entraîne et participe également au Muay Thai dans lequel elle propose des sessions privées et en groupe.

Clientèle: Un mélange d’athlètes, de marathoniens, de nouvelles mamans et de personnes totalement novices en matière d’exercice.

Où: Zoom et extérieur.

Coût: Renseignez-vous via son site Web pour les sessions PT, les cours de groupe en ligne commencent à partir de 5 £ / session.

(Maiken est un ancien athlète de Norvège)

USP: Dans l’est de Londres, l’énergie contagieuse de Maiken vous fera clouer des burpees à une main en un rien de temps. Elle se spécialise dans la formation des femmes à soulever des charges lourdes et à avoir l’air badass pendant qu’elles y sont. En tant qu’ancienne athlète norvégienne, elle aime aussi beaucoup le cardio – attendez-vous à de nombreux exercices inspirés de l’athlétisme dans une session.

Clientèle: Jeunes types créatifs principalement féminins.

(Jermaine Johnson enseigne également des cours au studio branché Blok dans l’est de Londres)

USP: Jermaine Johnson, basé à Hackney, est un entraîneur de boxe et de musculation et de conditionnement physique, ses séances de PT impliquent de l’haltérophilie, du TRX et du poids corporel. Découvrez ses entraînements synchronisés avec kettlebell et ses séances de mouvement avec les clients sur le “ gramme ”.

Clientèle: Laura Mvula s’est entraînée avec lui, de même que plusieurs blogueurs.

Où: Legends Gym à Dalston, Zoom et Millfields Park (si le temps le permet).

(Hollie Grant alias le Pilates PT)

USP: Hollie Grant est le fondateur de Pilates PT qui possède deux studios basés à Londres. Elle se spécialise dans la correction de la posture et la forme physique pré et post-natale et sa méthode Pilates PT combine HIIT avec le Pilates réformateur et la musculation pour offrir un noyau fort et des membres tendus et toniques.

Clientèle: La liste des clients de Hollie comprend Jourdan Dunn, Melissa Hemsley et Ella Mills (alias Deliciously Ella).

Où: Zoom et en studio.

Prix: 200 £ / session, l’adhésion à ses cours en ligne coûte à partir de 50 £ / mois.

(Matt Roberts)

USP: Matt Roberts est celui que les célébrités appellent pour se préparer aux tournages et tournages majeurs. Basé dans sa salle de sport chic de Mayfair, lui et son équipe d’experts combinent science, technologie et entraînement de haute intensité pour garantir que les clients atteignent leurs objectifs de manière durable.

Où: Matt Roberts Evolution sur Grosvenor Square.

Clients: Des magnats du monde des affaires de haut vol et une liste de célébrités, dont Naomi Campbell, John Galliano, Amanda Holden, James Cordon, David Cameron et Mel C.

Coût: 200 £ à 300 £ / séance