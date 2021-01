F

dans les hôtels de sexe, aux fêtes, à l’orgie étrange et aux choses terribles qui sont des applications de rencontres, se salir pour une soirée de schlong rencontre crumpet n’a jamais été plus dans votre visage. Et grâce à l’ère d’Internet, acheter du matériel pour faire couler votre jus sexuel de manière incontrôlable n’a jamais été aussi facile.

Bien que nous soyons connus dans le monde entier comme étant une nation de prudes, à vrai dire, d’après toutes les recherches révélatrices de Google et de Pornhub révélées chaque année, derrière nos portes verrouillées, nous sommes tous en fait un sale lot qui n’aime rien de mieux que d’expérimenter. la chambre.

Avec des jouets sexuels, des gadgets, des accessoires et des équipements sales devenant de plus en plus populaires, plus sûrs et inclusifs, la demande pour pimenter le temps de jeu n’a jamais été aussi grande. Conseil: oubliez vos inhibitions, attrapez un vibromasseur (ou un cockring), et laissez tous vos fantasmes scandaleux faire le reste.

Battant le drapeau des favoris de luxe aux aubaines super sexy et aux bangers taille plus, voici notre sélection insatiable des meilleurs sex-shops en ligne garantis pour vous faire exploser, vous et votre mini moi, hors de l’échelle.

Lovehoney

Meilleur pour? Sexperts

Sans l’ombre d’un doute, Love Honey restera dans l’histoire comme l’un des meilleurs sex-shops à avoir jamais existé. Fournisseurs de pompes, de balles, de vibrateurs lapins et de jouets rechargeables garantis pour vous donner ce triple “ woooow ” de curling des orteils, les critiques du site ajoutent tout, de leur statut relationnel à la sexualité pour aider les débutants à faire les choix les meilleurs et les plus éclairés possibles. Plus de communauté que d’arrêts et de sensations fortes, tout est livré en emballage discret, et si vous dépensez plus de 50 smackers, vous bénéficierez également de la livraison gratuite.

Bondara

Meilleur pour? Bondage chic

Contraintes pour faire circuler votre sang et accélérer votre pouls – Bondara, comme son nom pas si subtil l’indique, est une question de bondage. Les suspects habituels, y compris les gags, les fouets, les foulards en soie et les chatouilleurs de plumes sont à gagner pour les vétérans et les débutants sur la scène “ punitive ”. Les vêtements sont conçus dans un souci de sécurité et de confort (à moins que vous ne soyez mal à l’aise) et les conseils dans les critiques vous permettent heureusement de savoir dans quoi vous vous embarquez avant d’appuyer sur le bouton de paiement… au sens figuré et au sens propre.

Lire la suite

Meilleurs jouets sexuels sans danger pour le corps

Ann Summers

Meilleur pour? Filles et garçons dans le jeu de rôle

Bien que célèbre pour son édition “ OMG ” de vibrateurs (certains très bien accrochés), ses stimulateurs de clitoris de poche et me ravagent le long des godes muraux, oublions le côté carrément scandaleux d’Ann Summers et apprécions la sélection absolument merveilleuse de jeux de rôle de ce sex-shop costumes. Infirmières, soldats, officier de police – qui que vous vouliez être, Ann le stocke et plus encore. Mieux encore, les tailles vont de six à 26, de sorte que tout le monde a une part de l’action fantastique.

Poulpe chaud

Meilleur pour? Les garçons qui aiment jouer et jouer dur

Si un magasin a un «chat» à la fin, vous savez qu’il n’a qu’une chose en tête: le sexe. Avec un temps de jeu diversifié et accessible à la pointe de tous ses designs, Hot Octopuss, basé à Londres, est probablement mieux connu pour son guybrator, AKA, le vibrateur masculin. Conçu pour stimuler toutes les parties sensibles de votre schlong, l’appareil primé à plusieurs reprises vous permet de jouir les mains libres, sans avoir besoin de caresser. Le résultat? Comme je l’ai déjà dit, un orgasme généralement plus long, plus profond et plus puissant, laissant vos terminaisons nerveuses chatouiller et danser de joie. Achetez-le les gars, et maintenant.

Coco De Mer

Meilleur pour? Les gens qui adorent la vie de luxe

Coco De Mer est le Cartier incontesté des sex-shops. Emballant suffisamment haut de gamme pour satisfaire même les garçons, les filles et les types non binaires de luxe les plus difficiles, attendez-vous à des huiles de massage de premier ordre, des bougies à la cire (pour arroser le style Body of Evidence), de la lingerie risquée et des vibrateurs super chargés – certains le meilleur sur le marché – de ce courtier de jouets sexuels sensuel et de haute qualité. Fabuleuse sélection de technologies compatibles iPhone, aussi.

Harmonie

Meilleur pour? Hunnies taille plus

Camisoles, chemises et sous-vêtements pour femmes grandes tailles allant de la taille 16 à 20. L’harmonie est la définition du sexy, avec des ensembles racés et de délicieux extras parfaits pour remplir vos bas (y compris ceux de Noël) de tout ce que vos mini-mes désirent. Les livraisons de plus de 20 £ sont absolument gratuites et tous les produits sont envoyés emballage super discret. Il y a aussi une expédition le jour même sur les goodies commandés avant 16 heures – juste au cas où vous auriez un chatouillement majeur qui aurait besoin d’être satisfait pronto.

Uberkinky

Meilleur pour? Exhibitionnistes

Pour ces types de Cinquante Nuances, Uberkinky est tout au sujet du latex et du caoutchouc, avec des costumes, des pinces à tétons, des bodystockings, des jambières sans entrejambe et des uniformes sexy à gogo prêts à enflammer votre jus. Spécialiste de l’usure fétiche dans tout le pays, la gamme s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes curieux, et il existe une infinité de produits non binaires à parcourir également. Conseil: lâchez toutes vos inhibitions et laissez libre cours à vos doux et doux fantasmes.

Trantoys

Meilleur pour? La trans-communauté et les débutants aux travestis experts

Bien que toujours massivement sous-représentés, politiquement et socialement, Transtoys consacre toute sa mission sexuelle à faire en sorte que l’homme ou la femme trans soit pleinement satisfait tout au long de son parcours de transformation. Répondant à la fois aux transpersonnes avant et après l’opération, le site est également parfait pour les hommes et les femmes curieux du monde du travestissement, avec une collection de bibelots et d’options pour vous aider à explorer votre sexe en toute sécurité et avec un plaisir intense.

Jouets sexuels

Meilleur pour? Ceux qui veulent juste se mettre au travail et vite

Un site qui va droit au but. Vendant des essentiels, des cadeaux, des jeux, du bondage et de la lingerie pour hommes et femmes, Sex Toys propose également une sélection incroyablement fabuleuse de bondage et de gadgets pour les couples. L’offre est vaste, il vaut donc mieux en faire une nuit car il y en a plus qu’assez sur ce site pour divertir vos bobs pour les yonks absolus.

Rôdeur

Meilleur pour? Les gays qui vivent selon la devise “ tout est permis ”

Prowler (bien sûr) basé à Soho, berceau de l’érotisme homosexuel et gay depuis plus de 30 ans, célèbre les merveilles et les joies des jouets dans la chambre tout en soutenant la communauté gay. Vêtements (ressemblent à leurs grands fans d’Aussiebum), jouets, livres, lubrifiants, cockrings, bondage, arômes, strap ons, articles pour la maison – vous l’appelez, ils se spécialisent dans ce domaine. Toutes les commandes sont livrées de la manière la plus discrète possible et le principal avantage est que chaque achat de plus de 25 £ est livré avec la chose merveilleuse qui est livraison gratuite.

Non lié

Meilleur pour? Importations américaines

Heureusement, ce joyau américain est expédié dans le monde entier, car ses jouets sans danger pour le corps sont conçus pour vous faire plier comme Beckham avec une technologie conçue pour frapper votre clitoris et votre point G. en même temps. Mignons, et osons dire même ornementaux, les produits Unbound apportent des sensations sans toxicité conçues pour faire plaisir et taquiner les zones érogènes du corps à l’intérieur et à l’extérieur. Jouet à essayer? Le Bender, un vibromasseur ultra flexible, multi-vitesses et étanche qui offre un orgasme picotant dans la colonne vertébrale qui vous laisse instantanément sursauter pour plus.

Buzz Pinky

Meilleur pour? Débutants

Dites bonjour au sex-shop en ligne créé pour les prudes. Si vous êtes nouveau dans le jeu, acheter des jouets peut être au début absolument intimidant. Buzz Pinky le sait, il a donc conçu l’ensemble de son site pour qu’il soit extrêmement convivial. Les outils sont classés en menus déroulants tels que “ créer l’ambiance ” et “ produits tendances ” – idéal pour choisir des jouets en fonction des critiques. Le blog vaut également la peine d’être lu, avec des conseils sur la façon de trouver de nouvelles zones érogènes et un guide étape par étape du bondage pour les débutants. Prendre plaisir.

Lelo

Meilleur pour? Solos et couples au goût impeccable

Si votre deuxième prénom est élégant, puis Lelo a un tas de jouets désespérés à monter et à prendre une place de choix sur votre table de chevet. De conception unique, la marque prône un plaisir de haute qualité avec des dispositifs conçus pour garder vos orteils constamment en mouvement.

Pour les couples, essayez le Tiani, un vibromasseur contrôlé par Bluetooth forgé pour vous stimuler, vous et un partenaire au paradis et vice-versa. Il est également disponible dans une belle sélection de couleurs. Sur une note latérale, et pour les femmes qui lisent ceci, achetez le Lelo Sona AND the Sona Cruise, un masseur de clitoris capable de vous donner de multiples orgasmes sans trop stimuler vos morceaux. Merci plus tard.

Goop

Meilleur pour? Icônes de vagin (comme Gwyneth)

Des jouets sexuels pour le chat glamour sélectionnés à la main par nul autre que l’actrice Gwyneth Paltrow, gourou du bien-être (et primée aux Oscars). Sexy et chic, des huiles d’éclat, des anneaux de massage pour couple de créateurs, des gants de bondage approuvés par Dita Von Teese, des chatouilles en plumes de Coco De Mer sérieusement sexy, et si vous pouvez mettre la main dessus, une bougie parfumée au vagin, il n’y a pas d’autre star hollywoodienne là-bas plus qualifié pour ajouter une dose supplémentaire de bang à votre chambre que Gwynnie.

Plaisir tout simplement

Meilleur pour? Les mecs qui cherchent à élargir plus que leurs horizons

Flash info, les hommes aiment jouer aussi, et dur. Conçu pour les garçons qui jouent des heures durant, Simply Pleasure propose la plus grande sélection d’accessoires sexuels pour hommes au pays. La gamme a été spécialement conçue pour se concentrer sur les joies de la stimulation du pénis et de la prostate, des pompes à pénis aux jouets anaux, en passant par le menu. Astuce: parcourez les listes, en particulier les meilleurs vendeurs pour vous assurer d’acheter un jouet qui vous apporte un maximum de plaisir – plus il est intimidant, mieux c’est. Clin d’oeil clin d’oeil.

Amazon

Meilleur pour? Les étudiants à petit budget qui cherchent à se lancer dans la livraison Prime

Pendant que vous magasinez pour votre prochain miroir pleine longueur, que vous faites le plein de filtres Brita, de piles supplémentaires (pensez au vibrateur de voyage portable) et que vous commandez des ampoules, pourquoi ne pas ajouter quelques jouets sexuels à votre panier Amazon déjà gonflé?

Alors que la plupart n’associent pas le méga détaillant en ligne au plaisir de détourner un compte bancaire, il y a une bonne affaire (ou trois) à faire dans le département des jouets sexuels. Si vous ne savez pas quoi choisir, faites confiance aux critiques – elles sont hilarantes et informatives, et quoi que vous décidiez d’aller, vous emporterez un jouet ou un accessoire sans danger pour le corps qui vous fera hurler de joie pendant des jours.