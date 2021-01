Deux hommes font face à des accusations fédérales pour leurs rôles présumés dans l’émeute pro-Trump au Capitole américain mercredi, a annoncé dimanche le bureau du procureur américain de Washington, DC. L’un des hommes, Eric Gavelek Munchel, aurait été vu portant des attaches à fermeture éclair dans la chambre du Sénat pendant le chaos et est originaire du Tennessee. L’autre homme, Larry Rendell Brock du Texas, aurait été vu portant une manchette blanche.

Brock a été arrêté dimanche au Texas, a indiqué le bureau du procureur américain. Il a été accusé “d’un chef d’accusation d’entrer ou de rester sciemment dans un bâtiment ou terrain restreint sans autorisation légale et d’un chef d’entrée violente et de conduite désordonnée sur les terrains du Capitole”. Brock aurait été vu portant un casque vert, une veste tactique verte, une veste noire et camouflage et un pantalon beige tout en tenant une manchette flexible blanche. Ceux-ci sont généralement utilisés par les forces de l’ordre pour restreindre les sujets.

Il est le lieutenant-colonel à la retraite Larry Rendall Brock, Jr., diplômé de l’Air Force Academy du Texas et vétéran du combat. Dans une interview, Brock a confirmé qu’il était l’homme sur les photos et les vidéos. https://t.co/F4lj7BiP8I – Adam Goldman (@adamgoldmanNYT) 9 janvier 2021

Brock a confirmé au New Yorker qu’il faisait partie des émeutiers qui ont assisté à l’insurrection. Il est diplômé de l’Air Force Academy et portait une fleur de mensonge jaune, symbole du 706th Fighter Squadron. Brock a déclaré au magazine qu’il n’était pas raciste et a répété bon nombre des mêmes affirmations sans fondement que le président Donald Trump a faites au sujet de la fraude électorale. “Le président a demandé à ses partisans d’être là pour y assister, et j’ai senti qu’il était important, en raison de combien j’aime ce pays, d’être réellement là”, a déclaré Brock. Il a également affirmé avoir trouvé les menottes sur le sol et regretté de les avoir ramassées.

Brock a également affirmé qu’il n’était pas en faveur de vandaliser le Capitole. “Je sais que ça a l’air menaçant. Ce n’était pas mon intention”, a-t-il déclaré au New Yorker.

Munchel a été accusé “d’un chef d’accusation d’entrer ou de rester sciemment dans tout bâtiment ou terrain restreint sans autorisation légale et d’un chef d’entrée violente et de conduite désordonnée sur les terrains du Capitole”. Il a été arrêté au Tennessee. “Les photos illustrant sa présence montrent une personne qui semble être Munchel portant des attaches en plastique, un objet dans un étui sur sa hanche droite et un téléphone portable monté sur sa poitrine avec la caméra tournée vers l’extérieur, apparemment pour enregistrer les événements de la journée”, Lecture de la déclaration du bureau du procureur américain.

BREAKING: Il est nommé par d’autres maintenant, donc je peux confirmer les résultats de l’enquête: Eric Munchel de Nashville TN est #ZipTieGuy Ses réseaux sociaux sont désormais verrouillés, mais nombre de ses publications sont dérangeantes et incluent une violence glorifiée. pic.twitter.com/xachNOyPLf – John Scott-Railton (@jsrailton) 9 janvier 2021

Après son retour au Tennessee, Munchel s’est entretenu avec le Sunday Times. Il a conduit de Nashville à Washington, DC avec sa mère, Lisa Eisenhart, rapporte le Sunday Times. “Nous voulions montrer que nous sommes prêts à nous lever, à nous regrouper et à nous battre si nécessaire”, a-t-il déclaré. “Comme nos ancêtres, qui ont établi ce pays en 1776.”

Brock et Munchel ne sont que deux des dizaines qui ont été arrêtés depuis l’émeute. Vendredi, le ministère de la Justice a annoncé que 13 personnes avaient été inculpées et que des dizaines d’autres avaient été inculpées devant la Cour supérieure de Washington, DC, rapporte le New York Times. Cinq personnes sont mortes des suites de blessures subies lors de l’insurrection, dont un policier du Capitole et un émeutier abattu par un policier.