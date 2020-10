Les Titans du Tennessee n’auront pas de match ce week-end en raison de leur épidémie de COVID-19, et il est maintenant possible que leur combat de la semaine 5 contre les Bills de Buffalo soit également reporté. Selon Adam Schefter d’ESPN, deux autres joueurs de Titans ont été testés positifs pour le coronavirus. Cela porte le nombre total de cas positifs dans l’organisation Titans à 13, dont sept sont des joueurs. Schefter a ensuite déclaré que si les Titans continuaient à avoir de nouveaux cas positifs, le match de la semaine prochaine pourrait être repoussé.

Ian Rapoport du NFL Network a déclaré que des responsables de la NFL et de la NFL Player’s Association sont à Nashville pour examiner la situation avec les Titans et leurs problèmes avec le virus. À l’origine, les Titans devaient affronter les Steelers de Pittsburgh à Nashville dimanche. Cependant, lorsque l’équipe a effectué son test COVID-19 plus tôt cette semaine, il a été déterminé que huit membres (trois joueurs et cinq membres du personnel) avaient été testés positifs pour le virus, ce qui a conduit la ligue à reporter le match de la semaine 4. Dimanche dernier, les Titans ont affronté les Vikings du Minnesota, mais les Vikings joueront leur match ce dimanche car ils n’ont rapporté aucun test positif.

Vendredi, la NFL a informé les 32 équipes qu’elle avait conclu un accord avec la NFLPA pour prolonger les tests quotidiens jusqu’à nouvel ordre, selon Tom Pelissero du NFL Network. Cela inclut les semaines de congé, ce qui signifie que les joueurs et les entraîneurs ne peuvent pas quitter la ville lorsque l’équipe est en congé. L’entraîneur des Titans, Mike Vrabel, a parlé des protocoles COVID-19 de l’équipe aux journalistes cette semaine.

“Quand nous obtenons les résultats tôt le matin, Todd [Toriscelli] et son personnel et Adrian [Dixon] commencer la recherche des contacts; ils font les tests de suivi, puis nous procédons à partir de là avec le protocole en ce qui concerne les points positifs qui pourraient survenir “, a déclaré Vrabel comme rapporté par ESPN.” Il y a un test POC qui se produit; et encore une fois, très convaincus que nous avons suivi les directives avec le protocole que la ligue et l’association des joueurs ont établi en ce qui concerne l’identification des personnes en contact étroit à l’aide des dispositifs de traçage. “

Si les Titans peuvent bientôt maîtriser l’épidémie, leur match contre les Bills devrait être prêt pour la semaine prochaine. Quant à leur match contre les Steelers, il est possible qu’il puisse être joué lors de la semaine 7. Les Steelers doivent affronter les Ravens de Baltimore cette semaine-là, mais ce match pourrait être déplacé à la semaine 8 car c’est la semaine de congé prévue pour les deux équipes.