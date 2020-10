Les Titans du Tennessee ont subi un revers mercredi alors que deux joueurs ont été testés positifs au COVID-19, selon Dan Graziano d’ESPN. Les Titans cherchaient à rouvrir leur installation mercredi après avoir subi tous les tests négatifs lundi et mardi. En raison des règles de la NFL, l’installation restera fermée, ce qui signifie que le match de dimanche contre les Bills de Buffalo pourrait ne pas avoir lieu.

Depuis le 24 septembre, 22 joueurs de Titans et autres membres du personnel ont été testés positifs pour le coronavirus. La semaine dernière, la ligue a annoncé que le match de la semaine 4 entre les Titans et les Steelers de Pittsburgh a été reporté au 25 octobre. Certains des joueurs testés positifs sont le joueur de ligne défensive Jeffery Simmons, le plaqueur offensif Isaiah Wilson, le secondeur Kamalei Correa, le demi de coin Kristian Fulton, le receveur Adam Humphries, le joueur de ligne défensive DaQuan Jones, le long vivaneau Beau Brinkley, le receveur large Cameron Batson, l’ailier serré Tommy Hudson, l’arrière Khari Blasingame et le demi de coin Greg Mabin.

“J’espère, excité, que nous ayons pu enchaîner quelques très bons jours en ce qui concerne les tests et vraiment revenir là où nous étions”, a déclaré l’entraîneur des Titans Mike Vrabel mardi par le responsable des Titans. site Internet. “Nous espérons que de bonnes nouvelles continueront demain matin, puis nous verrons où nous en sommes avec la ligue, et nous espérons pouvoir revenir et pouvoir rentrer dans le bâtiment en toute sécurité.

La semaine dernière, la NFL et la NFL Players Association se sont rendues à Nashville pour enquêter sur les Titans pour voir s’ils avaient violé les protocoles COVID-19. Les Titans ont été forcés de tourner plusieurs bandes vidéo des activités de l’équipe pour savoir où l’épidémie a commencé. La ligue a également mis en œuvre un nouvel ensemble de protocoles COVID-19 en réponse à l’épidémie de Titans.

“Les protocoles ne se mettent pas en œuvre”, a déclaré le commissaire de la NFL Roger Goodell dans un mémo, “et nos progrès jusqu’à présent ne peuvent pas nous conduire à la complaisance. La complaisance est notre adversaire commun.” La NFL exigera désormais un processus d’intégration plus long pour les essais d’agent libre et un nombre limité d’essais par semaine. Il y aura également une interdiction des rassemblements en dehors des locaux de l’équipe ainsi qu’un nouveau système de surveillance vidéo pour garantir le respect des protocoles COVID-19. Si les équipes ne respectent pas les nouveaux protocoles, elles pourraient être sanctionnées, ce qui pourrait inclure la perte de choix au repêchage ou une forfait. Pour le match des Titans contre les Bills, il est possible que les Titans soient perdus s’ils ne peuvent pas jouer ou le jeu sera annulé.