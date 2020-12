Vingt ans après la première, voici à quoi ressemblent les parents de Mi Pobre Angelito | Instagram

La bande de “Mon pauvre petit ange“C’est l’un des titres qui ne manque pas à ces dates, c’est devenu une référence, l’histoire drôle qui dépeint la vie de Kevin prend vie chaque décembre, le McCallister Ils arrivent dans l’un des films les plus attendus mais savez-vous ce qui est arrivé aux parents du petit génie? Voilà à quoi ils ressemblent aujourd’hui!

Sans aucun doute la bande de “Mon pauvre petit ange“Il est devenu synonyme de culte lorsque la date de Noël, un classique 20 ans après sa création et qui, année après année, fait une apparition sur une chaîne de télévision, vous vous souviendrez sûrement de ses parents qui ont oublié le petit après être parti en vacances, nous révélons qu’il s’agit des McCallister, des acteurs qui a donné la vie aux parents de Kevin.

C’est en 1990 que l’un des films les plus rentables est sorti sur les écrans, “My Pobre Angelito”, également connu sous le nom de “Seul à la maison“(” Solo en Casa “en espagnol), la vedette principale de l’histoire était McCaulay Culkin, (Kevin McCallister) qui a mis sa famille et deux stupides voleurs en échec.

Le petit qui rentre à la maison chaque année pour se rappeler qu’à cette époque, la chose la plus importante au monde est d’être entouré de sa famille, bien sûr! accompagné de quelques méfaits.

L’histoire est plus que connue de tous, Kevin est toujours injustement puni par ses parents après que certains membres de sa famille aient fait des commentaires ou jeté quelques railleries à son sujet, que l’enfant n’est pas prêt à endurer et c’est là que tout commence , ses parents ne tolèrent pas son prétendu mauvais comportement et l’envoient dormir dans le grenier.

Après tout le succès qui accompagne ce phénomène cinématographique, vous vous êtes demandé à quoi ressemblent aujourd’hui les acteurs qui ont donné vie au clan McCallister? Nous vous le révélons!

Catherine O’Hara, était la mère autoritaire qui ne voulait ignorer aucune crise de colère de la part de son plus jeune fils, (Kevin) et qui plus tard a fait tout son possible pour rentrer chez elle après avoir réalisé à bord de l’avion qu’ils avaient oublié son enfant «impuissant» à la maison.

Qui est Catherine O´Hara et à quoi ressemble-t-elle aujourd’hui?

Répond au nom de Catherine Anne O’Hara, actuellement âgée de 66 ans, est une actrice et comédienne d’origine canado-américaine, elle a remporté tout au long de sa carrière des prix Emmy et Gemini, principalement reconnus pour son travail de comédie sur SCTV.

Vous vous souviendrez sûrement aussi d’elle pour sa participation au film Beetlejuice, comme Delia Deetz, cependant, le rôle qui l’a consacrée dans le monde du théâtre était celui de Kate McCallister dans “Home Alone” 1 et 2, la mère de Kevin, même que le légendaire Maculay culkin.

En plus d’ajouter de nombreuses autres participations dans l’industrie du cinéma et de la télévision, O´Hara continue en force dans le milieu et précisément cette année, elle a été reconnue dans le gala virtuel des Emmy 2020 comme “Meilleure actrice” pour sa performance dans la série “Schitt’s Creek “, dans lequel elle joue Moira Rose

Malgré tout son travail dans le médium, elle n’oublie pas l’un des rôles qui a donné une plus grande projection et la preuve en est qu’au début de cette année, l’histrionique a partagé une vidéo de Tik Tok où elle fait une parodie de son personnage de l’un des scènes de “Mon pauvre petit ange”, “Perdu à New York” (Perdu à New York).

Il faut se rappeler que Catherine a joué dans les deux films qui ont été réalisés dans le même esprit, “Mon pauvre petit ange” ou “Seul à la maison” (“Seul à la maison”) de 1990, et la deuxième partie, “Mon pauvre petit ange: perdu dans le nouveau York “sorti en 1992.

Malheureusement le père de Kevin, Peter McCallister Dans l’histoire, qui mettait en vedette l’acteur John Matthew Heard, Jr., a perdu la vie en 2017.

Qui était John Matthew Heard?

Il était un acteur américain de cinéma, de théâtre et de télévision surtout connu pour ses apparitions dans “Home Alone” et “Home Alone 2: Lost in New York”.

Il pouvait également être vu sur CSI: Miami comme un personnage récurrent nommé Kenwall Duquesne, père de Calleigh Duquesne.

Selon ce que l’on savait des causes de sa mort, il a été rapporté, il a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel, John Heard avait subi une opération au dos dont il se remettait apparemment, ont-ils dit.