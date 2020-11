UNE

À l’approche des fêtes, nous vivons selon la devise de manger, boire et être joyeux et ces calendriers remplis d’alcool peuvent certainement aider avec ces deux derniers.

C’est la période la plus merveilleuse de l’année et bien que nous ne puissions pas résister au charme d’un calendrier de l’avent chocolat ou beauté, nous sommes également ravis d’un type de compte à rebours très différent ce Noël.

Éclaircissez les jours sombres de l’hiver avec les boissons les plus savoureuses qui soient. Quelle que soit la boisson de votre choix – bière, vin ou spiritueux – il y a un avènement pour vous. Il n’y a vraiment pas de meilleure occasion de découvrir de nouveaux goûts et styles et de trouver votre boisson signature une fois pour toutes.

Partez à la découverte du gin ou partez en whiski dans certaines des meilleures distilleries du monde pour essayer de nouvelles boissons exclusives ou préférées des fans. Typiquement des drams de 30 ml, ils vous présenteront également des brasseries locales inconnues ou des producteurs artisanaux qui n’étaient peut-être pas sur votre radar auparavant.

Si vous êtes à la recherche de quelque chose d’extraordinaire, vous êtes au bon endroit. Ces calendriers ont été soigneusement sélectionnés pour s’assurer qu’ils sont un succès saisonnier, que vous soyez un connaisseur ou un novice désireux d’en savoir plus sur votre boisson préférée. A déguster mélangé à un cocktail, directement ou sur les rochers.

Pas besoin de gratter le baril – il y a de délicieuses découvertes à faire pour composer la joie, quel que soit votre budget.

N’oubliez pas de toujours boire de manière responsable.

Découvrez notre sélection des meilleurs calendriers de l’avent alcoolisés pour Noël 2020.

Utilisez ces liens rapides pour magasiner les calendriers de l’avent alcoolisés par type:

Lire la suite

Meilleurs calendriers de l’Avent alternatifs 2020

… et découvrez les meilleurs calendriers de l’Avent pour Noël 2020:

Calendrier de l’Avent Aldi Wine 2020

Après l’énorme succès de ses calendriers de l’Avent, Aldi est de retour avec une variété à base de vin comprenant des mini bouteilles de rouge, blanc, rose ou pétillant derrière chacune des fenêtres provenant des meilleures régions viticoles du monde. Mais pour 2020, ils le font monter d’un cran avec un calendrier de l’Avent Prosecco & Sparkling Wine supplémentaire pour 59,99 £. Le calendrier contient des bouteilles de 200 ml de prosecco, y compris la rose italienne et le pinot grigio.

Calendrier de l’Avent Virgin Wines

Vous pouvez toujours compter sur Virgin Wines pour vous aider à faire le compte à rebours de Noël dans le plus grand style, et 2020 n’est pas différent. Le détaillant de vins en ligne propose cette année une sélection très joyeuse avec 24 bouteilles de classe mondiale et une grande taille spéciale le jour J. Vous pouvez choisir entre un coffret tout rouge, tout blanc ou mixte pour accompagner votre fête de Noël ou pour célébrer la fin d’une longue journée d’hiver.

Laithwaites Calendrier de l’Avent du vin 2020

Que vous offriez l’amateur de vin de votre vie ou que vous vous offriez simplement (hé, nous sommes tous d’accord!), Ce calendrier de l’Avent disponible chez Laithwaites est là pour vous. Sirotez les 23 vins appétissants proposés chaque jour avant Noël. Ils viennent dans une taille pratique de 187 ml et vont d’un délicieux Rioja à un sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande.

Le calendrier de l’Avent de That Boutique-y Gin Company

Cette Boutique-y Gin Company s’est associée à des experts en spiritueux Drinks by the Dram pour un suivi du calendrier très convoité de l’année dernière. Pour 2020, la boîte est ornée d’une belle illustration de la designer Grace J Ward et le contenu est meilleur que jamais. La sélection comprend 24 drams, chacun mesurant 30 ml, avec des concoctions uniques comme le Moonshot Gin de la marque, le gin à l’ananas rôti à la broche préféré des fans et le savoureux Gin Rhubarb Triangle.

Calendrier de l’Avent Drinks by the Dram’s Premium Gin

Bien que ce calendrier puisse être orné d’un design festif attrayant, nous pouvons vous assurer que ce n’est pas tout le style avant la substance. En fait, il regorge d’une généreuse sélection de certaines des meilleures marques du marché du gin. Pour les fans de la bonté de la genièvre, investissez dans cette boîte pour 24 drams de 30 ml soigneusement sélectionnés avec les goûts de Four Pillars Bloody Shiraz Gin, Hendricks Lunar Gin et Bathtub Gin.

Calendrier de l’Avent BrewDog

BrewDog a rassemblé le pack pare-chocs ultime pour la dégustation de bière, rempli à ras bord de bières nouvelles et exclusives. Le calendrier contient 24 bières artisanales – dont 15 ont été lancées cette année et deux uniquement disponibles dans cet avènement.

C’est le moment le plus merveilleux pour un calendrier de l’Avent à la bière

M&S a tout ce qu’il faut pour ce Noël en proposant un calendrier de l’Avent contenant non seulement une canette de l’American Pale Ale de la marque, mais aussi une sélection de chocolats au lait et noirs remplis d’une ganache parfumée à la bière.

Calendrier de l’Avent BeerHawk

Ouvrez-en un froid tous les jours pendant 24 heures avant Noël avec BeerHawk. La marque de bière a fait appel à des brasseurs du monde entier, notamment Mikkeller, Omnipollo, Thornbridge, Camden, Lervig et plus, pour créer une combinaison exclusive juste pour ce calendrier. Chaque bière a un style différent, c’est donc l’occasion idéale de trouver votre mélange signature.

Calendrier de l’Avent Virgin Wines Beer

Amateurs de bière, réjouissez-vous! Ce calendrier de l’Avent de Virgin Wines vous donne carte blanche pour savourer chaque jour une délicieuse infusion avant Noël. Le calendrier est rempli à ras bord avec 24 itérations différentes, y compris les pâles ales, les lagers et plus encore.

Le calendrier de l’Avent de That Boutique-y Whisky Company

Avec une collaboration fructueuse sur les calendriers de gin et de whisky déjà à leur actif, Drinks by the Dram et That Boutique-y Whisky Company sont de retour en force. L’itération de cette année propose 24 drams de 30 ml remplis de whisky pour étancher votre soif de l’eau de feu ambrée. La gamme comprend des bourbons, des mélanges, des finitions de barriques audacieuses et plus encore pour convenir même aux buveurs les plus exigeants de l’esprit.

Les points forts incluent les 3 ans des Cotswolds ainsi que des itérations du Japon et du Speyside.

Calendrier de l’Avent ancien et rare

Si vous cherchez quelque chose de spécial cette année pour faire de 2020 le meilleur Noël à ce jour, vous êtes au bon endroit. Ce calendrier de l’Avent épique présente non seulement un design époustouflant, mais il contient certains des whiskies les plus exclusifs, insaisissables et de qualité du monde entier. Comme son nom l’indique, la sélection comprend des itérations anciennes et rares avec 24 drams différents de 30 ml provenant de certaines des distilleries les plus renommées au monde. Attendez-vous à ce que les bières primées se livrent vraiment à la saison des fêtes.

Le calendrier de l’Avent Whiskey Explorer de Drinks by the Dram

Pas besoin de gratter le tonneau ce Noël car Drinks by the Dram propose un avènement rempli à ras bord des meilleurs whiskies du monde entier. Pensez aux réserves spéciales écossaises, ainsi qu’aux bourbons à déguster en cocktails, directement ou sur les rochers avec 24 mini drams de 30 ml pour vous accompagner jusqu’au grand jour.

Calendrier de l’Avent Vodka Explorer

Noël est sur le point de devenir beaucoup plus joyeux avec ce calendrier de l’avent épique à la vodka. Derrière chaque fenêtre se trouve un mini 30 ml de certains des mélanges les plus exclusifs et les plus excitants chaque jour pour 24. Attendez-vous à de la vodka Black Cow Pure Milk, de la vanille française Cîroc et de la vodka Beluga Noble Russian ainsi que de la vodka californienne, une itération de marmelade et même une concoction à base de raisins chardonnay.

Calendrier de l’Avent 24 Days of Rum 24 x 20ml – Édition 2020

Amateurs de rhum, réjouissez-vous, nous vous avons peut-être trouvé le calendrier de l’Avent idéal pour chatouiller vos papilles. Dans la boîte noire chic, vous trouverez 24 mini drams de 20 ml de bonnes choses, y compris des itérations rares et préférées des fans. La sélection provient du monde entier, notamment du Portugal, de la Grenade, du Mexique, de la Martinique et des États-Unis. Le calendrier contient également deux verres de dégustation et des notes de dégustation A5 à remplir afin que vous puissiez trouver votre nouvelle boisson signature.

Le calendrier de l’Avent Rhum de Drinks by the Dram

Apportez la chaleur des Caraïbes à vos cocktails de Noël avec le calendrier de l’Avent Drinks by the Dram’s Rum. La sélection soigneusement organisée rassemble des variations de producteurs baignés de soleil du monde entier. Que vous préfériez le blanc ou le noir, la force marine ou les épices, il y en a pour chaque type de buveur de rhum avec des drams de 30 ml prêts à être dégustés pour chaque jour avant le 25 décembre.