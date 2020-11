H

arry Kane s’est inscrit dans les livres d’histoire jeudi soir en inscrivant son 200e but pour Tottenham.

Depuis ses débuts en 2011, l’attaquant est devenu l’un des finisseurs les plus meurtriers au monde.

Kane a superbement mené la ligne pour le club et le pays, et son total de 200 buts pour les Spurs est venu en 300 matches.

Seules les légendes Jimmy Greaves et Bobby Smith ont marqué plus pour Tottenham que Kane et il semble prêt à devenir un jour le buteur du record de tous les temps du club.

Ce jour n’est pas encore venu, donc pour l’instant Standard Sport revient sur les objectifs historiques de la marche de Kane pour élever son double siècle.

Shamrock Rovers 0-4 Tottenham (15.12.2011)

Ce n’était pas le but le plus spectaculaire que Kane ait jamais marqué, mais c’était certainement un but important puisqu’il a trouvé le filet pour la première fois sous un maillot des Spurs. Tottenham s’est rendu en Irlande en sachant qu’il lui fallait beaucoup de buts pour avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. En fin de compte, la question a été prise hors de leurs mains lorsque Rubin Kazan a dessiné avec PAOK Salonique pour éliminer les Spurs. C’était quand même une soirée mémorable pour Kane, 18 ans. Il est sorti du banc à seulement 14 minutes de la fin et s’est emparé d’un but. Danny Rose a balancé un ballon de la gauche et, après qu’Andros Townsend l’ait passé au but, Kane était là pour ramener le ballon à la maison à six mètres. Kane était parti et courait pour Tottenham avec cet effort – et il n’a pas regardé en arrière depuis.

Everton 0-3 Tottenham (09.12.2017)

Même Kane a dû admettre que cet objectif était une sorte de hasard alors qu’il atteignait la barre des 100 pour Tottenham de manière bizarre. Ramassant le ballon sur la droite, l’attaquant a cherché à traverser le ballon dans la surface mais il a trompé tout le monde et a survolé la tête de Jordan Pickford et le fond des filets. Kane ne savait pas comment célébrer, mais a été rapidement assailli par ses coéquipiers après avoir évoqué son siècle de buts pour les Spurs. «J’ai eu de la chance, mais parfois tu en as besoin», a-t-il dit par la suite. “C’est fantastique. Ces dernières années ont été folles et obtenir le 100e but était incroyable. J’espère pouvoir en obtenir quelques autres. » Il en a certainement «quelques autres» depuis ce jour à Goodison Park.

(Tottenham Hotspur FC via .)

Tottenham 5-2 Southampton (26.12.2017)

En 2017, le monde commençait à réaliser que Kane était l’un des meilleurs attaquants de la planète. L’attaquant était passé d’un produit d’académie, qui avait rebondi en prêt, à un finisseur mortel devant le but. Ce triplé contre Southampton résume son talent, le premier but battant un autre record. Kane a dirigé à la maison son 37e but en championnat de 2017 en 22 minutes pour surpasser le point de repère d’Alan Shearer, qui a été établi pendant son séjour à Blackburn en 1995. L’attaquant des Spurs a ensuite, pour faire bonne mesure, ajouté deux autres de chaque côté de la mi-temps pour amener son total pour l’année – pour le club et le pays – à 56. C’était deux de plus que l’Argentine et Lionel Messi de Barcelone avaient réussi dans le même temps et Kane était à juste titre considéré comme l’un des meilleurs attaquants d’Europe après une année magnifique.

(. via .)

West Ham 2-3 Tottenham (23.11.2019)

Étant donné qu’il s’agissait du premier match du règne de Jose Mourinho en tant que patron de Tottenham, le but historique de Kane est facilement oublié. L’attaquant a marqué le troisième – et ce qui s’est avéré être le but gagnant – pour faire passer son total pour les Spurs à 175. Ce but a placé Kane troisième sur la liste des buts de tous les temps de Tottenham, dépassant le grand Martin Chivers – qui a marqué 174 buts pour les Spurs entre 1968 et 1976. C’était une bonne finition de Kane, qui a propulsé le centre de Serge Aurier avec sa tête après que l’arrière droit avait eu beaucoup trop de temps sur le ballon. West Ham a marqué deux fois pour mettre fin au match de Tottenham, mais ils ont tenu bon alors que Kane et Mourinho ont passé un après-midi mémorable dans l’est de Londres.

(REUTERS)

Ludogorets 1-3 Tottenham (05.11.2020)

Il y avait quelque chose de surréaliste à voir Kane marquer son 200e but pour Tottenham dans un stade vide en Bulgarie. Ce n’était pas la scène la plus propice à une brillante réalisation, mais cet objectif était néanmoins un moment marquant pour le joueur de 27 ans. Il a atteint son double siècle en seulement 300 apparitions et il ne montre aucun signe de ralentissement. Greaves est le buteur du record actuel pour Tottenham après avoir marqué 266 fois en 379 apparitions, mais Kane le gardera fermement dans sa mire maintenant. «C’est une étape importante à franchir et j’espère qu’il y en aura quelques autres à venir», a déclaré Kane. «Le temps passe si vite que j’ai l’impression qu’hier j’ai marqué mon premier pour les Spurs. C’est une grande réussite, mais continuons à les faire venir. »

