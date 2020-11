C

Le hancelier Rishi Sunak a fait face aujourd’hui à des appels pour aider environ 200 000 Londoniens indépendants qui sont «tombés entre les mailles du filet» de ses plans de sauvetage de Covid.

Les personnes exclues du soutien financier de la chancelière comprennent les personnes qui ont créé leur entreprise après le 6 avril de l’année dernière, ce qui signifie qu’elles n’ont pas suffisamment de déclarations de revenus pour se qualifier.

D’autres qui travaillent pour eux-mêmes pendant une partie de la semaine et gagnent moins de 50 pour cent de leur revenu d’un travail indépendant ne peuvent pas non plus demander d’aide.

Les hommes d’affaires dont les bénéfices dépassent 50 000 £ sont également exclus – bien que ceux qui généraient 49 999 £ de bénéfices recevaient entre 2 190 £ et 2 500 £ par mois. Le groupe de campagne de base Excluded UK affirme que la majorité des commerçants qui gagnent plus de 50 000 £ n’étaient pas de hauts revenus.

Les dirigeants d’entreprise qui perçoivent un petit salaire et comptent sur le paiement de dividendes pour leur principal revenu net ont également perdu, tout comme les pigistes qui sont tenus de souscrire aux régimes PAYE de l’entreprise.

Les personnes en congé de maternité ou de paternité peuvent ne pas recevoir une aide égale à leur salaire avant le congé, tandis que les nouveaux employés ou les licenciés à la date limite du régime peuvent également être perdants.

À Londres, on estime que 100 000 nouveaux travailleurs indépendants ne bénéficient pas du soutien financier de Covid, plus environ 79 000 petits commerçants dont les bénéfices dépassent 50 000 £ et 21 000 administrateurs qui prennent l’essentiel de leurs revenus sous forme de dividendes.

(

Es are good: le maire Sadiq Khan arrive à la mairie sur son vélo électrique

/ PA)

Dans une lettre adressée à M. Sunak, les maires, qui assisteront aujourd’hui à un événement sur les exclus au Royaume-Uni, ont appelé à une aide «urgente» lors de l’examen des dépenses de la semaine prochaine.

Ils ont écrit: «Nous avons salué le soutien financier d’urgence que le gouvernement a fourni tout au long de cette crise, y compris la récente prolongation des congés et un soutien supplémentaire pour les travailleurs indépendants. «Pourtant, malgré cela, il reste, selon le National Audit Office, un nombre impressionnant de 2,9 millions de personnes qui ne sont tout simplement pas éligibles aux programmes de soutien financier Covid-19.

«C’est une position intolérable pour ces entreprises et ces individus. Après huit mois sans soutien, beaucoup sont confrontés à des difficultés financières continues sans aucune faute de leur part et une énorme incertitude à venir – leurs revenus se sont taris mais ils ne peuvent pas accéder à la un soutien financier dont ils ont désespérément besoin.

M. Khan a dévoilé hier un programme de «Green New Deal» de 10 millions de livres pour soutenir 1 000 emplois de «cols verts» dans la capitale.

Il a déclaré que l’installation de panneaux solaires dans les écoles et les centres communautaires et l’amélioration de l’efficacité énergétique des maisons froides et humides contribueraient à lutter contre la pollution de l’air et le changement climatique.

en relation

De nouvelles données montrent que l’économie verte de 48 milliards de livres sterling de Londres est désormais plus importante que les secteurs de la construction et du logement et a créé plus de 161 000 emplois au cours de la dernière décennie.

Le maire veut doubler la taille de l’économie verte à Londres à 100 milliards de livres d’ici 2030.

Le plan en trois volets comprend un volet pour encourager la marche, le vélo et les véhicules électriques et améliorer l’accès aux espaces verts.

M. Khan a déclaré: «Le financement aidera directement les personnes les plus susceptibles de vivre dans des maisons froides et humides, et soutiendra également les Londoniens ayant un accès limité aux espaces verts. Nous devons reconstruire notre ville après Covid pour qu’elle soit plus propre, plus verte et plus juste. »

Le Trésor a déclaré que 200 milliards de livres avaient été fournis dans le cadre de programmes de soutien aux travailleurs. Il a déclaré qu’environ 1,175 million de personnes qui gagnaient moins de la moitié de leur revenu d’un travail indépendant auraient toujours droit à des indemnités de congé, mais pas autant que les employés à temps plein.

Un porte-parole du Trésor a déclaré: «Notre programme de soutien du revenu du travail indépendant est l’un des plus généreux au monde – et nous avons augmenté la valeur de la troisième subvention, garantissant à ceux qui ne peuvent pas commercer ou qui font face à une demande réduite de recevoir 80% de leur bénéfices commerciaux moyens de novembre à janvier.

«Nous avons reconnu que tout le monde n’a pas été aidé comme il l’aurait souhaité, mais dans l’ensemble, le gouvernement a fourni une somme considérable pour aider les entreprises et les familles à traverser cette crise et la subvention de soutien du revenu du travail indépendant n’est qu’une partie de notre un ensemble complet de soutien qui comprend également des prêts, des reports d’impôt, des congés hypothécaires nouvellement prolongés et des subventions de soutien aux entreprises.

«Les critères d’éligibilité du régime sont conçus pour cibler le plus efficacement possible l’aide aux bas revenus et prévenir la fraude.»