L’année dernière a été l’une des trois plus chaudes jamais enregistrées, selon les scientifiques, alors que le changement climatique continue de faire des ravages mortels à travers le monde.

Les trois années les plus chaudes jamais enregistrées tombent toutes au cours de la dernière décennie, dans un «rappel brutal» du rythme du réchauffement climatique, ont averti les Nations Unies.

Des chercheurs britanniques ont déclaré que 2020 était la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, selon les données compilées par le Met Office, l’Université d’East Anglia (UEA) et le Centre national britannique pour la science atmosphérique.

Leur analyse combinée a établi les températures mondiales à environ 1,28 ° C au-dessus des niveaux observés dans la seconde moitié du 19e siècle.

C’est juste une fraction de degré en dessous de l’année record de 2016, alors qu’ils étaient à 1,29 ° C au-dessus des niveaux préindustriels.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que les résultats représentaient «un autre rappel brutal du rythme incessant du changement climatique, qui détruit des vies et des moyens de subsistance sur notre planète».

Cela fait suite à une période de 12 mois qui a vu des incendies de forêt en Amérique et en Australie ravager de vastes étendues d’habitat naturel, tandis que des cyclones, des inondations et des tempêtes ont frappé des communautés à travers la planète.

Le Royaume-Uni a ressenti les effets de la tempête Ciara et de la tempête Alex, qui ont provoqué des inondations et des coupures d’électricité alors que des quantités record de pluie tombaient, tandis que les températures atteignaient plus de 30 ° C pendant plusieurs jours au plus fort de l’été, tous considérés comme une conséquence du changement climatique. .

Le rapport de l’OMM a déclaré qu’il était «remarquable» que les températures en 2020 soient pratiquement au même niveau qu’en 2016.

C’était malgré la présence l’an dernier du phénomène de refroidissement climatique naturel connu sous le nom de La Nina.

La tempête Ciara bat le Royaume-Uni et l'Irlande – En images

Des vagues déferlent sur le phare de Newhaven sur la côte sud de l'Angleterre

. via .

Une voiture Toyota dans un gouffre qui est apparue pendant la nuit à Hatch Road, Brentwood, à la suite de la tempête Ciara, qui a frappé le pays dimanche

Pennsylvanie

Une femme tente de se protéger des vents violents et de la pluie à Sheffield

. via .

Body boarders surfent sur les vagues orageuses à Broad Haven, Pembrokeshire, Pays de Galles, Grande-Bretagne alors que la tempête Ciara s'approche de la côte galloise

.

Un écrasement écrasant une voiture à Wigan.

Pennsylvanie

Le ballon touche le fond des filets alors que le football de la Ligue du dimanche se poursuit sur Clapham Common dans le sud de Londres alors que la tempête Ciara frappe de grandes parties de la Grande-Bretagne

.

Les voitures traversent les eaux de crue alors que les vents de la force des ouragans et la pluie ont affecté le réseau de transport du pays, entraînant des perturbations et provoquant des avertissements de coupures de courant et un risque pour la vie à Manchester

.

Une voiture inondée est représentée à Mytholmroyd

. via .

Maisons inondées à Mytholmroyd, dans le nord de l'Angleterre

. via .

Un homme entre dans une maison dans une rue inondée à Mytholmroyd, dans le nord de l'Angleterre

. via .

Des inondations ont ravagé la ville de Mytholmroyd, dans le nord de l'Angleterre

. via .

Rues inondées à Appleby-in-Westmorland

Pennsylvanie

Rues inondées à Appleby-in-Westmorland

Pennsylvanie

Les gens s'assoient dans leur voiture pour regarder les vagues s'écraser sur le mur du port de Newhaven

. via .

Moutons coupés par une crue de la rivière Tweed

.

Une maison coupée par les eaux de crue près de la rivière Tweed

.

Le personnel lutte pour conserver une couverture du cercle central avant le match de cinquième tour de la Coupe écossaise William Hill au Broadwood Stadium, Glasgow

Pennsylvanie

Le canot de sauvetage de la RNLI Nehaven est vu au-delà des vagues alors qu’elles s’écrasent contre la digue du port de Newhaven

. via .

Les fans arrivent sous la forte pluie pour le match de Premier League à Bramall Lane entre Sheffield United et l’AFC Bournemouth

Pennsylvanie

Un fan arrive sous la forte pluie pour le match de Premier League à Bramall Lane entre Sheffield United et l’AFC Bournemouth

Pennsylvanie

Rues inondées à Appleby-in-Westmorland

Pennsylvanie

Rues inondées à Appleby-in-Westmorland

Pennsylvanie

Niveaux d’eau élevés à Hawes, Yorkshire du Nord.

Pennsylvanie

Un trampoline a soufflé sur la voie ferrée entre Sevenoaks et Orpington

Pennsylvanie

Niveaux d’eau élevés à Hawes, Yorkshire du Nord.

Pennsylvanie

Photo de la caserne de pompiers de la Rive-Sud montrant des pompiers sauvant une personne d'une voiture dans une rue inondée de Blackpool.

Pennsylvanie

D’énormes vagues frappent la côte sud

.

Les gens marchent le long de la promenade comme des vagues en rupture dans une mer orageuse le long du phare de New Brighton

. via .

Inondations à Hawes, Yorkshire du Nord.

Pennsylvanie

Des sacs de sable sont placés à l'entrée du Coco Cafe Salthill.

Pennsylvanie

Blackrock Diving Tower à Salthill Co. Galway est battu par les vagues alors que l'Irlande et le Royaume-Uni se préparent à Storm Ciara.

Pennsylvanie

M. Guterres a déclaré: «Nous nous dirigeons vers une augmentation catastrophique de la température de 3 à 5 ° C ce siècle.

«Faire la paix avec la nature est la tâche déterminante du 21e siècle.

«Cela doit être la priorité absolue pour tout le monde, partout.»

Dans le cadre de l’Accord international de Paris, les pays se sont engagés à limiter le réchauffement à 2 ° C au-dessus des niveaux préindustriels et à poursuivre leurs efforts pour maintenir les hausses de température à 1,5 ° C afin d’éviter les pires impacts du changement climatique.

L’année la plus chaude jamais enregistrée, 2016, a vu un fort El Niño, le phénomène inverse, qui fait monter les températures en plus du réchauffement climatique causé par l’homme.

En 2020, il y avait une chaleur régionale notable en Asie du Nord, s’étendant jusqu’à l’Arctique, certaines parties de l’Europe de l’Est et l’Amérique centrale.

Le Dr Colin Morice, scientifique principal de l’équipe de surveillance du climat du Met Office, a déclaré: «2020 s’est avérée être une autre année notable dans le bilan climatique mondial.

«Pour que la température moyenne mondiale en 2020 soit une autre année chaude, la deuxième plus chaude jamais enregistrée même lorsqu’elle est influencée par un léger La Nina, est un signe de l’impact continu du changement climatique induit par l’homme sur notre climat mondial.

«Avec tous les ensembles de données montrant une augmentation continue de la température moyenne mondiale, les derniers chiffres rapproche le monde des limites stipulées par l’Accord de Paris.»

Tim Osborn, directeur de l’unité de recherche climatique de l’UEA, a déclaré: «Au cours des 50 dernières années, notre climat mondial se réchauffe à environ 0,2 ° C chaque décennie.

«Ce réchauffement sous-jacent, dû principalement à l’utilisation du charbon, du pétrole et du gaz par la société, est ce qui compte pour surveiller le changement climatique et suivre nos progrès par rapport aux objectifs de l’Accord de Paris, plus que la chaleur d’une année individuelle.

«Néanmoins, il est remarquable que nous venons de vivre, au niveau mondial, la deuxième année la plus chaude de la décennie la plus chaude jamais enregistrée.»