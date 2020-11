2020 continue de surprendre, Bad Bunny a perdu contre J Balvin aux Grammys latins | INSTAGRAM

Tous les internautes fans de l’un des plus grands représentants du genre urbain, Bad Bunny, pensaient que jeudi dernier, ce serait lui qui recevrait plusieurs prix, notamment celui de “Meilleur album de musique urbaine”, mais ce n’était pas Donc.

Il s’avère que l’artiste colombien José Álvaro Osorio Balvín, mieux connu sous le nom de J Balvin, a remporté le prix du meilleur album de musique urbaine pour son album “Colores” dans ce dernier opus du Grammy Latin 2020, arrachant le prix à Bad Bunny qui, ces dernières années, s’est imposé comme l’un des musiciens les plus populaires d’Amérique latine.

C’est pourquoi les utilisateurs de médias sociaux ont rapidement réagi avec mèmes, humour, sarcasme et même indignation face à la décision de la “National Academy of Recording Arts and Sciences”, qui est en charge de mener à bien l’ensemble du processus de sélection jusqu’à décider quel artiste sera le gagnant.

Cela pourrait aussi vous intéresser: tenez parole, Bad Bunny donne 5000 $ à un fan

En recevant le prix susmentionné, J Balvin a adressé un message émouvant à tous ceux qui étaient en train de faire l’album: «Eh bien, vraiment, cela va d’abord en Colombie et, évidemment, à San Andrés. Une providence pour tous les pays qui souffrent de l’ouragan. Vraiment de bonnes vibrations et beaucoup d’espoir. Et je tiens à remercier Sky d’avoir été mon bras droit sur cet album «Colores». Et je pense que ce dont ce monde a besoin, ce sont des couleurs en ce moment. Merci à tous mes collègues, félicitations, je vous aime beaucoup ».

Et c’est que, il y avait 13 considérations du Colombien, chacune d’elles était l’occasion de se voir attribuer une statuette, alors oui, J Balvin était l’artiste le plus nominé dans cette remise des Latin Grammy Awards, en fait, ce nombre de nominations lui ont valu la reconnaissance Guinness Record pour le plus grand nombre de nominations aux Grammy Awards latins en une seule année.

Pour sa part, et n’étant pas vraiment si loin derrière, à la deuxième place, avec 8 nominations, a été remporté par le portoricain Bad Bunny, qui pensait tous qu’il serait le plus grand représentant primé de la soirée, cependant, il a été évincé par le Colombien, mais ce Ce n’était pas un problème pour lui car, il sait que les deux interprètes ont travaillé très dur pour arriver là où ils sont, et le contenu musical des deux est digne de récompenses.

Il est à noter que, dans la catégorie susmentionnée du “Meilleur album de musique urbaine”, les œuvres musicales suivantes ont concouru: “Colores” de J. Balvin, “Emmanuel” d’Anuel AA, “YHLQMDLG” de Bad Bunny, “Oasis” de J Balvin et Bad Bunny, “FERXXO (VOL. 1: MOR)” par Field, “Nibiru” par Ozuna, “1 Of” par Sech et “Easy Money Baby” par Myke Towers.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Comme vous pouvez le voir, même la collaboration de Bad Bunny avec J Balvin était nominée, ils avaient donc une double chance de gagner.

Comme si cela ne suffisait pas, avant le fait, il y avait des utilisateurs dans les réseaux qui ont décidé de donner leur avis, rédigeant de brèves analyses sur ce qui s’est passé, comme un en particulier qui a partagé son analyse esthétique sur les albums en question, émettant l’un des rares jugements à faveur de l’album colombien: «’YHLQMDLG’ est un album plus complet, personne n’en doute … mais Benito peut sortir 40 albums comme celui-là s’il en a envie. Ce qui les différencie, c’est le concept, je le répète … Il n’y a pas d’autre album comme «Colores», il n’y en a pas et personne ne peut le nier ».

Les Latin Grammy Awards sont les reconnaissances accordées par l’Académie latine des arts et des sciences de l’enregistrement, le schéma est dérivé des Grammy Awards qui récompensent la musique réalisée dans le contexte anglo-saxon, de même, la première édition de ce prestigieux L’appel a été lancé en 2000 et pour qu’une chanson puisse concourir pour l’un des prix, elle doit être enregistrée en espagnol ou en portugais.

Les prix sont décernés dans quatre catégories principales et 49 autres répartis entre divers genres musicaux. Les principales catégories sont Record de l’année, Album de l’année, Chanson de l’année et Meilleur nouvel artiste. Les genres dans lesquels les autres catégories sont distribuées sont Pop, Urbain, Alternatif, Tropical, Auteur-compositeur-interprète, Mexicain, Instrumental, Traditionnel, Jazz, Chrétien, Enfants, Classique, Arrangements, Emballage, Production et Vidéo.