Le PDG de Facebook Mark Zuckerberg, le PDG de Google Sundar Pichai et le PDG de Twitter Jack Dorsey ont accepté de témoigner virtuellement devant le Comité sénatorial du commerce le 28 octobre, a rapporté Politico vendredi soir. En supposant que l’audience soit diffusée en direct d’une manière ou d’une autre, cela signifie que vous pourrez regarder certaines des personnes les plus puissantes du monde se faire griller par des décideurs qui ont récemment discuté de la modification des lois qui permettent à leurs entreprises de croître à une échelle insondable.

L’audience, qui aura lieu à peine six jours avant l’élection présidentielle américaine, sera la deuxième audition majeure du Congrès mettant en vedette de grands PDG de la technologie cette année; le comité antitrust de la Chambre a entendu Pichai, Zuckerberg, le PDG d’Apple Tim Cook et le PDG d’Amazon Jeff Bezos fin juillet. Nous avons appris un certain nombre de choses intéressantes de leur témoignage et des documents publiés peu après l’audience. Il semble probable que nous en apprendrons davantage sur le fonctionnement de Facebook, Google et Twitter sur la base de ce que leurs PDG disent en octobre.

. @ Jack a volontairement accepté de témoigner virtuellement devant le comité @SenateCommerce le 28 octobre – moins d’une semaine avant l’élection présidentielle américaine. Il doit être constructif et concentré sur ce qui compte le plus pour le peuple américain: comment nous travaillons ensemble pour protéger les élections – Politique publique Twitter (@Policy) 2 octobre 2020

L’audience se concentrera sur les protections de responsabilité de l’article 230, la confidentialité des données et la consolidation des médias, selon Politico. De nombreux politiciens ont récemment présenté un projet de loi visant à modifier l’article 230, y compris un projet de loi récemment présenté par le sénateur Lindsay Graham et un d’un groupe de républicains du Sénat présenté en juin qui a stagné.

L’accord de Zuckerberg, Pichai et Dorsey intervient juste un jour après que le comité a voté pour délivrer des assignations aux PDG, bien que les PDG aient ensuite accepté de témoigner volontairement, rapporte Politico. Ces assignations potentielles faisaient suite aux demandes volontaires faites la semaine dernière pour que les PDG comparaissent pour témoigner le 1er octobre.