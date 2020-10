✖

Le premier match de la Série mondiale 2020 a eu un tas de feux d’artifice des deux équipes. Cependant, ce sont les Dodgers de Los Angeles qui sont arrivés en tête avec une victoire de 8-3 sur les Rays de Tampa Bay. Le deuxième match est ce soir et les Dodgers ont une chance de prendre le contrôle total de la série avec une victoire. Les fans peuvent regarder le match sur Fox, et le premier pitch est à 20h08 HE.

Il y avait un certain nombre de joueurs des Dodgers qui ont joué dans le premier match, mais Mookie Betts s’est démarqué au-dessus d’eux tous. Non seulement il a remporté tous les tacos gratuits du pays, mais Betts a également volé deux buts et a frappé un home run dans la victoire. Il est le deuxième joueur à frapper un circuit et à voler deux buts dans un match des World Series. Il est également le premier joueur depuis Babe Ruth en 1921 à marcher et à voler deux buts dans la même manche.

“Nous sommes tellement chanceux de l’avoir dans notre équipe”, a déclaré son coéquipier des Dodgers Cody Bellinger après le match. “C’est un gars superstar, talent de superstar, mais il fait toutes les petites choses correctement. Vous pouvez vraiment apprendre de ça quand un gars est si bon et qu’il veut juste gagner.” Pendant que Betts jouait avec sa batte, le lanceur des Dodgers Clayton Kershaw fauchait les Rays frappeurs, en retirant huit et n’accordant qu’un seul point mérité en six manches.

“Nous avons beaucoup de gars qui font des choses spéciales en ce moment”, a déclaré Kershaw. “C’est juste une équipe spéciale.” Les Dodgers cherchent à gagner leur première série mondiale depuis 2008. Il s’agit de leur troisième apparition dans la série mondiale en quatre ans. Ils ont perdu contre les Astros de Houston en 2017 et sont tombés face aux Red Sox de Boston en 2018.

Les Rays cherchent à remporter leur premier titre mondial de l’histoire de la franchise. Le manager des Rays, Kevin Cash, s’est entretenu avec les journalistes après le match et a expliqué pourquoi ils avaient perdu le premier match. Les marches ne sont certainement pas idéales », a déclaré Cash.[Tyler Glasnow] serait le premier à le reconnaître. Mais nous n’avons pas bien réussi à retenir les coureurs. Nous ne pouvons pas les laisser voler deux fois ici. Puis, quand ils sont arrivés à Muncy, nous avons eu besoin d’un retrait. Il n’y a peut-être personne de mieux équipé que Glas pour obtenir un retrait au retrait. “