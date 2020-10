✖

Le troisième match des World Series est arrivé, et les Dodgers de Los Angeles et les Rays de Tampa Bay cherchent à se séparer. Les Dodgers sont repartis avec une victoire dans le premier match, mais les Rays ont pu rebondir pour une victoire dans le deuxième match. Le match 3 sera diffusé sur Fox ce soir et le premier pitch est fixé à 20 h 08 HE.

Le deuxième match a eu lieu mercredi et les Rays sont repartis avec une victoire de 6-4. Brandon Lowe est sorti de sa récession en séries éliminatoires, frappant deux circuits pour égaler la série 1-1. “Il peut rester silencieux pendant un petit moment, mais il peut devenir aussi sexy que n’importe qui au baseball. Espérons que c’est la tendance que nous envisageons d’aller de l’avant”, a déclaré le manager des Rays, Kevin Cash, après le match 2, en parlant de Lowe. par MLB.com. “Vous devez être capable d’être dur, et Brandon l’est, beaucoup de nos gars le sont. Vous vous sentez pour eux quand ce n’est pas aussi facile que vous le souhaiteriez, mais nous devons à nos gars de rester avec eux. “

Il s’agit de la deuxième apparition aux World Series pour les Rays avec la première en 2008. Ils ont eu le meilleur bilan de la Ligue américaine grâce en grande partie à leur rotation de lanceurs ancrée par Charlie Morton et Blake Snell. Lowe a également joué un grand rôle dans le succès des Rays cette saison, menant l’équipe dans les circuits (14) et les points produits (37).

Quant aux Dodgers, ils ont tenté de faire le retour dans le match 2, mais les Rays ont réussi à battre les champions de la Ligue nationale. Walker Buehler sera sur le monticule pour les Dodgers ce soir et est prêt à rapprocher l’équipe de son premier championnat en 32 ans. “Vous vous sentez chanceux et béni d’être à ces postes”, a déclaré Buehler aux journalistes cette semaine, comme l’a rapporté MLB.com. “Mais à la fin de la journée, [the World Series] est un peu l’attente de cette culture. Si vous voulez en faire partie et y réussir, vous devez prendre cela comme cela vient avec vous-même. “Un joueur des Dodgers à surveiller est Mookie Betts, qui est un candidat MVP de la PNL. Betts a remporté des tacos gratuits pour le pays entier dans le match 1 après avoir volé deux bases.