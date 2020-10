✖

La Série mondiale 2020 en est à la dernière étape et les Dodgers de Los Angeles sont sur le point de faire quelque chose qu’ils n’ont pas fait depuis plus de 30 ans. Après avoir remporté le cinquième match contre les Rays de Tampa Bay dimanche, les Dodgers cherchent à gagner le sixième match pour remporter leur premier titre depuis 1988. Le sixième match sera diffusé mardi sur Fox avec le premier lancer à 20h08 HE.

Si les Dodgers veulent gagner ce soir, ils auront besoin de leur joueur le plus constant pour être au top de sa forme. Corey Seager est en passe de remporter le titre de MVP des World Series alors qu’il est 8-en-17 avec deux circuits, quatre points produits et une moyenne au bâton de .471 en cinq matchs. Il a été l’une des principales raisons pour lesquelles les Dodgers se sont rassemblés pour battre les Braves d’Atlanta dans le NLCS, avec une fiche de 9 en 29 avec cinq circuits 11 points produits en sept matchs. Seager a été nommé MVP NLCS pour son travail au plateau.

“Le but est de mettre des tonneaux sur le baseball et d’espérer que de bonnes choses se produiront”, a déclaré Seager à MLB.com. “Parfois, cela se transforme en double, parfois en circuits. Je n’ai jamais été le gars qui va là-haut pour essayer de frapper des circuits.” Le lanceur des Rays Blake Snell sera sur le monticule ce soir et sait qu’il a un gros défi devant lui.

“Il est rouge,” dit Snell. “J’ai vu la MLB faire un bâton avec des flammes. Ils sont assez corrects. Quand vous voyez le ballon et que vous vous sentez comme ça, il va faire ça. Il balance un bâton chaud, il est confiant, c’est un très bon joueur. Quand une pâte est chaude, il faut faire d’excellents lancers. ” Les Rays ont pu capitaliser sur les erreurs des Dodgers dans les matchs 2 et 4. Mais avec l’équipe qui est maintenant confrontée à l’élimination, jouer son meilleur baseball sera la clé pour forcer un match 7.

“Nous allons devenir agressifs demain”, a déclaré lundi le manager des Rays, Kevin Cash. “Si nous pouvons d’une manière ou d’une autre avoir une avance et les limiter, nous avons quelques-uns des gros joueurs à l’arrière de l’enclos des releveurs qui sont prêts à partir. … Je sais que c’est notre stratégie, obtenir une avance, puis obtenir agressif où nous sentons que nous pouvons limiter n’importe quelle infraction. “