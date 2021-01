2021 pour Kim Kardashian sera une année pleine de succès! | .

L’une des célébrités les plus réussies pour plusieurs est Kim Kardashian Qui est devenue une star et une influenceuse des réseaux sociaux et de l’entrepreneuriat féminin, commence sans aucun doute cette 2021 avec tout le succès du monde, elle est sûrement prête à surprendre encore plus son fandom.

La sœur aînée de Kylie Jenner, une autre des grandes stars des réseaux sociaux, n’envisage pas de se reposer cette nouvelle année, au contraire, elle s’est concentrée sur ses entreprises et les produits qu’elle propose, à tel point que depuis le début de l’année elle fait déjà la promotion une nouvelle ligne de leurs bodys.

À travers une publication sur son compte Instagram officiel, il a partagé deux photographies modélisant une partie de sa nouvelle ligne de body, Kim Kardashian Elle porte une pièce complète, qui ressemble également à un maillot de bain complet, assise dans un fauteuil, même si elle ne pose pas et autour d’elle vous ne voyez pas autant de production que nous voyons habituellement lorsque nous rencontrons de nouvelles publicités de ses produits, il suffisait à ses fans de réagir immédiatement.

Avec près de deux millions de likes et plus de 12000 commentaires, Kim Kardashian gagne sûrement déjà des millions avec seulement deux images qu’elle a partagées il y a deux jours.

À VENIR LE 5 JANVIER: @SKIMS Body Basics – Le redémarrage dont nous avons tous besoin pour la nouvelle année. Les bases élégantes et ajustées faites pour redresser et superposer seront disponibles en 7 styles, 5 couleurs et en tailles XXS – 4X le mardi 5 janvier à 9 h. M. PT / 12 p. M. ET, exclusivement sur SKIMS.COM », écrit-il dans le post.

Ce n’est pas la première fois que la femme d’affaires et aussi une étudiante en droit fait la promotion d’un produit de cette manière sur ses réseaux sociaux, d’autant qu’elle donne des avis qui intéresseront des millions d’utilisateurs et c’est qu’elle commente également qu’ils rejoignent la liste des attend, dans le but de recevoir un accès anticipé pour acheter leurs nouveaux “skims body basics”.

D’après ce que nous avons vu dans les photographies passées de Kim Kardashian Sa ligne de “Skims” a rencontré un franc succès sur le marché, au début il s’est appuyé sur ses sœurs pour l’aider à promouvoir cette ligne, nous les avons vues modeler différentes couleurs et styles.

Grâce au soutien de ses sœurs et au fait que la femme de Kanye Wets modélise ses propres produits, ils deviennent immédiatement une tendance, bien sûr, cela a aussi à voir avec le fait qu’elle compte plus de 197 millions d’abonnés sur Instagram, sans compter les autres réseaux sociaux. , bien que ce soit là où il est généralement le plus actif.

Peut-être en grande partie le succès de la Kim Kardashian C’est parce qu’ils s’adaptent à tout type de corps, c’est pourquoi en plus d’être confortables et de différentes tailles et couleurs, ils sont devenus les favoris de millions de femmes.

La famille Kardashian Jenner est l’une des plus reconnues au monde, sa renommée a commencé grâce à Kim Kardashian, même si le début de sa célébrité n’aurait pas été ce qu’elle aurait voulu, c’était une vidéo privée qui a commencé avec sa popularité, qui était plus tard il oubliait grâce à l’émission de téléréalité “Au courant des kardashians”, où nous avons appris un peu plus sur la famille et ses membres, qui sont aujourd’hui de grandes personnalités de l’émission et des figures importantes de la mode.

Chacun des membres du clan est devenu une véritable personnalité dans son domaine, sur lequel ils s’accordent tous à dire qu’ils sont des stars des réseaux sociaux, notamment sur Instagram.

