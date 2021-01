Le 2020 qui vient de s’achever a changé bon nombre de nos concepts, même les plus récents. Si en 2019 on parlait de “ guerres en streaming ” au point de devenir presque un cliché en se référant à l’entrée continue de nouvelles plateformes vidéo sous commande et à l’expansion de la concurrence de Netflix; Aujourd’hui, si cette guerre dans le secteur est toujours là, il semble que le champ de bataille soit passé de la distribution en ligne à la confrontation des plateformes elles-mêmes aux salles de cinéma.

Nous adorerions sortir d’un langage aussi guerrier, mais cela nous vient toujours. La pandémie COVID-19 a laissé une victime claire: les salles de cinéma, qui aux États-Unis ont réduit leur collection à l’approche de la Seconde Guerre mondiale et en Espagne, cette semaine, Comscore a signalé une baisse des expositions de plus de 72%.

Le pari de HBO Max et Disney Plus, avec Netflix en arrière-plan

Que les plateformes de streaming aient été l’une des rares entreprises “ gagnantes ” dans la situation de 2020 est palpable, ainsi que son nombre d’abonnés a augmenté de plus de 50% sur toutes les plateformes, Netflix étant en plein essor avec une augmentation du nombre d’abonnés qui est déjà d’environ 200 millions d’utilisateurs dans le monde.

Face à ce changement forcé, à la fin de l’année dernière, des décisions de chaîne ont commencé à prendre place. Le plus frappant peut-être, décision de warner de présenter en première sur HBO Max pour le marché américain toutes ses grandes sorties de 2021, à commencer par Wonder Woman 1984 et ce Noël et tout au long de cette année avec Dune, Matrix 4 ou Godzilla vs. Kong. «Nous voyons une opportunité de faire quelque chose de fortement axé sur les fans, qui consiste à leur offrir des options», a expliqué Jason Kilar, PDG de Warner Media.

Quelques semaines plus tard, Disney a également redoublé son engagement en matière de streaming avec une série de premières très importantes pour les années à venir sur Disney Plus, avec 10 séries Marvel et 10 séries Star Wars, auxquelles Soul’s a également été ajoutée pour Noël après des tests de manière hybride avec Mulan quelques mois auparavant.

Bien sûr, Disney n’a pas sur sa feuille de route que ses grandes premières de films ne passent pas par les écrans, et cela inclut l’UCM.

Un changement durable? La rentabilité ne pense pas que

“Nous avons eu un box-office de 13 milliards de dollars l’année dernière (2019), et ce n’est pas quelque chose à négliger.”a déclaré Bob Chapek, PDG de Disney lors de la Journée des investisseurs Disney.

Et, même avec les cinémas aux heures creuses et les studios essayant de changer leurs fenêtres, la rentabilité des théâtres sains est toujours là. Principe la grande première qui a osé éviter la pandémie, a à peine levé 450 millions de dollars à cause des restrictions, mais il semble peu probable que des films dépassant le budget de 200 millions puissent devenir rentables sans passer par les salles de cinéma. En comparaison, le film de Nolan en 2008, The Dark Knight, a rapporté 1,3 milliard de dollars.

Warner Bros.

Les décisions apparemment unilatérales de nombreux studios ne semblent pas non plus s’être bien installées dans l’industrie, et pas seulement dans les théâtres et les expositions.

Le réalisateur de Tenet a laissé échapper dans une interview avec le Hollywood Reporter: “Certains des plus grands cinéastes et stars de cinéma de notre industrie se sont couchés la nuit avant de penser qu’ils travaillaient pour le meilleur studio de cinéma et se sont réveillés pour le découvrir. ils ont travaillé pour le pire service de streaming. “

Et c’est que si les studios avec leurs propres plateformes peuvent conserver plus d’avantages en ne partageant pas une partie des droits d’exposition avec les salles et les distributeurs, les comptes ne sont pas si simples. En fait, il semble que les conversations pour 2021 soient davantage axées sur savoir si la fenêtre du cinéma sera raccourcie, restant dans environ deux semaines pour les grands titres et favorisant ainsi leur transition vers la VOD dans n’importe lequel de ses formats (pay per view ou location ou abonnement) plus rapidement.

De plus, les services de streaming ont également progressivement augmenté le prix de leurs abonnements à mesure qu’ils gagnent en poids et en catalogue, ce qui pourrait conduire à un écosystème volatil, dans lequel l’amateur de séries et de cinéma tourne en fonction de la première du jour.

Par conséquent, l’offre de HBO Max peut être davantage considérée comme une tentative de solidifier son service en sacrifiant une année qui pourrait rester faible plutôt que comme un véritable point de basculement.

MGM et l’avenir des studios sans “ streaming à domicile ”

Et dans ceux-ci, ce qui semble clair, c’est que les studios qui n’ont pas ou sont associés à une plateforme ont aussi souffert autant que les salles. À tel point que nous avons clôturé 2020 en sachant que MGM cherchait un acheteur récemment. Et avec cela, la vente de certaines des grandes franchises qui ne sont pas rattachées à un grand conglomérat ou une plate-forme telle que 007.

Disney Plus

Avec MGM, Sony reste un autre “ indépendant ” de streaming qui pour le moment a conclu des accords individuels avec Apple TV +, une plateforme que cette 2021 devra surmonter l’écart de voir combien de ses utilisateurs, capturés avec des comptes gratuits pour l’achat d’un appareil Apple, continuent de payer.

Ce qui est clair, c’est que en ce qui concerne les “ guerres du streaming ”, la gamme sera suivie s’agrandit l’année prochaine. L’arrivée possible et l’expansion internationale de Paramount Plus, l’extension de la marque HBO Max à des services comme HBO Espagne prévue cette année, ou encore l’incursion de Star avec le contenu adulte du conglomérat Disney / Fox / Hulu sur Disney Plus fera parler les gens. cette année, au cours de laquelle l’évolution du vaccin peut en grande partie marquer le moment où les cinéphiles retrouveront la confiance pour retourner en salles.

L’article 2021 sera l’année qui marquera si le passage des cinémas au streaming est temporaire ou n’a pas été publié en hypertexte.