Les hommages du 20e anniversaire de Gilmore Girls continuent d’affluer.

Après avoir exprimé leur gratitude à la base de fans ultra dédiée de la série via le fil Twitter de Lauren Graham lundi, les seigneurs créatifs sans médias sociaux de Gilmore Girls, Amy Sherman-Palladino et Daniel Palladino, ont fait basculer leurs chapeaux aux habitants de Stars Hollow dans une déclaration exclusive à TVLine.

“Pour un casting qui a changé nos vies – aucun de nous n’avait la moindre idée de ce que nous faisions”, ont écrit les deux. «Nous savions juste que nous tournerions en rond autour d’un backlot à Burbank et espérons que quelqu’un se soucie du monde. Melissa, Yanic, Liza, Sean, Milo, Jared, Scott, Matt, Sally, Keiko, Liz et tant d’autres qui sont venus jouer dans notre bac à sable – que nous avons torturés avec des “ oners ” – nous ne pouvons pas croire que vous nous laissez . Nous vous devons nos vies.

«À Ed, qui nous manquera à jamais», ont-ils continué. «Et à nos filles Gilmore: l’incomparable Kelly Bishop et l’élégance dévastatrice d’Alexis Bledel et la reine de toutes, Lauren Graham. Il n’y a vraiment pas de mots qui expriment ce que nous ressentons sauf pour dire que nous sommes vieux et nous oublierons vos noms très bientôt. Mais jusque-là – vous êtes littéralement tout pour nous. “

Graham a publié lundi son propre hommage aux fans de Gilmore sur Twitter, écrivant: «Votre gentillesse et votre dévouement à cette émission m’ont apporté tant de joie au fil des ans. Je suis très reconnaissant, c’est le moins qu’on puisse dire, et je vous aime tous.

Cette semaine marque le vingtième anniversaire de Gilmore Girls a fait ses débuts sur The WB, où il serait diffusé pendant six saisons avant de passer à The CW pour sa septième et dernière saison.