L’actrice a deux jumeaux | AP

Jennifer Lopez a 51 ans

Il est également connu sous le nom de JLo | AP

En plus d’être chanteuse, elle est aussi actrice et femme d’affaires | AP

La chanteuse et également actrice ainsi qu’une femme d’affaires Jennifer Lopez est considérée comme l’une des femmes les plus influentes au monde, sa popularité s’est répandue dans le monde entier, nous sommes donc sûrs que vous serez intéressé à connaître 23 curiosités à son sujet que vous ne pouvez pas ont connu.

La course de Jennifer Lopez Elle a été l’une des plus acclamées au fil des ans, bien que sa vie privée aussi car tout le monde veut en savoir un peu plus sur la belle star des États-Unis.

C’est à travers une vidéo sur YouTube que ces données ont été partagées sur la chaîne Showbiz le 3 février 2020, cela s’intitule “23 curiosités sur Jennifer Lopez tu ne savais pas. “

Nous partageons ici sous forme de liste quelques détails sur la vie personnelle et professionnelle de la belle chanteuse Jennifer Lopez.

1

Informations personnelles

Son nom complet est Jennifer Lynn Lopez Rodríguez, elle est née le 24 juillet 1969 dans le Bronx, New York, États-Unis, sa taille est de 1,64 cm.

2

Est latin

Les parents de Jennifer Lopez sont originaires de l’île de Porto Rico et pour cela, elle se sent extrêmement fière.

3

Je quitte l’école

Décidant d’abandonner ses études pour poursuivre son rêve et devenir une star, elle a déménagé à Manhattan pour étudier le chant, la danse et le théâtre.

4

Avant d’être une star

Bien avant de devenir une star, elle avait un travail de danseuse pour le groupe New Kids sur le bloc, Janet Jackson et aussi pour le programme Living in color.

5

Premier million de dollars

C’est grâce à Selena Quintanilla qu’elle a remporté son premier million de dollars pour un film où Jennifer Lopez lui a donné vie en devenant la première Latina à gagner ce montant dans un film hollywoodien.

6

Super Bowl

C’est en 2019 que sa première participation à un Super Bowl a été annoncée aux côtés de Shakira, une autre Latina importante et influente.

sept

La femme la plus belle

À deux occasions, elle a été nommée la plus belle femme du monde dans deux magazines importants, dont le magazine People.

8

Exercice

Grâce à son entraînement acharné, elle parvient à maintenir sa belle silhouette, elle est très rigoureuse dans ses entraînements, qui comprend la pole dance.

9

Phobie majeure

Jennifer Lopez est terrifiée par les souris, ne les tolère pas, elle les considère comme des animaux vraiment dégoûtants.

dix

Producteur

Le talent de Jennifer Lopez ne se limite pas au chant et à l’actrice, elle est aussi une grande productrice, elle a participé à “World of dance” en tant que juge et aussi en tant que productrice.

Onze

Record Guinness

La belle chanteuse détient un record Guinness pour la première femme à avoir un film et un album à la première place en même temps au cours de la même semaine.

12

Idole américaine

Elle est devenue juge sur le programme American Idol lors de la dixième saison en remplacement d’Ellen DeGeneres, le producteur lui-même lui a parlé de participer.

13

Danseur

Elle se considère d’abord comme une danseuse et elle est aussi une professionnelle qui le fait.

14

Imité Shakira

Jennifer Lopez a imité Shakira dans l’une de ses vidéos Instagram pour laquelle elle a été vivement critiquée par les internautes.

quinze

Sa plus grande fierté

Pour l’interprète de “Play”, sa plus grande fierté est ses abdos marqués et non ses charmes ultérieurs comme beaucoup le penseraient.

16

Relecture

Jennifer Lopez a été fortement critiquée pour la synchronisation labiale dans ses performances live, car elle le fait constamment.

17

Mariage surprise

Quand elle a épousé Marc Anthony, ce fut une surprise, car aucun de ses invités ne savait qu’elle assisterait à un mariage.

18

Amour

Bien qu’il ait eu plusieurs partenaires amoureux, il ne perd jamais l’espoir de trouver l’amour, qui l’a apparemment déjà trouvé avec Alex Rodríguez.

19

Personnage assuré

On dit que si Jennifer Lopez décidait de sécuriser la partie la plus frappante de sa silhouette, ses charmes ultérieurs, ils valoiraient 5 millions de dollars.

vingt

Films VS albums

Tout au long de sa carrière, il a fait plus de films d’album, a un total de 28 films et seulement 10 albums.

vingt et un

Ta vie en danger

Jennifer Lopez a failli perdre la vie lorsqu’elle s’est retrouvée au milieu d’une fusillade avec l’un de ses partenaires.

22

Pole dance

Il a demandé le soutien du chanteur et rappeur Cardi B pour lui apprendre cet art pour son rôle dans le film Hustles où ils partageaient les crédits.

2. 3

Inspiration pour Google

Grâce à sa célèbre robe vert émeraude que Jennifer Lopez portait aux Grammys 2001, elle a inspiré l’entreprise à créer “Google Images” en recherchant ledit vêtement.