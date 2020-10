Bubba Wallace a suscité l’enthousiasme des fans de course lorsqu’il a annoncé qu’il courrait pour Michael Jordan et Denny Hamlin, à commencer par la saison 2021 Cup Series. Maintenant, il a dévoilé le nouveau schéma de peinture. Wallace et Hamlin sont apparus sur CBS This Morning pour montrer la toute nouvelle Toyota Camry 23XI Racing n ° 23.

La Toyota Camry n ° 23 incorpore la palette de couleurs des Chicago Bulls, l’équipe que Jordan a menée à six championnats NBA. La base est blanche et recouvre la majeure partie de la carrosserie, mais il y a des rayures rouges sur les ailes, le toit et les portes. Une bordure noire longe les bords des rayures rouges. Le nom de Wallace se trouve au-dessus de la porte en texte blanc. L’équipe n’a pas encore fourni d’informations sur les sponsors, de sorte que la conception actuelle comporte simplement le nom de l’équipe sur les ailes arrière et sur le capot.

Voici la nouvelle Toyota Camry de @ 23XIRacing. ➖ Le parrainage est toujours à déterminer. pic.twitter.com/RN4TwOKS82 – Adam Stern (@ A_S12) 30 octobre 2020

L’équipe de course a taquiné la révélation jeudi soir avec une simple vidéo sur Twitter. La caméra a zoomé et a montré le contour d’une voiture recouverte d’une feuille. Une fois qu’un personnage caché a arraché la couverture, l’écran est devenu noir et a simplement dit «Demain».

Lorsque Wallace, Jordan et Hamlin ont annoncé leur équipe fin septembre, il y a eu des questions immédiates sur le numéro de la Toyota Camry. Beaucoup ont automatiquement supposé que l’ancienne star des Chicago Bulls pousserait sa marque dans l’équipe. Cependant, Jordan a évité de prendre des décisions définitives sur le nombre au moment de l’annonce en disant qu’il serait heureux de voir le numéro 23 sur la voiture, mais ce serait “bien aussi” si Wallace allait dans une direction différente. .

Le nombre était très important pour de nombreux fans, mais il était moins préoccupant pour Jordan lorsque le trio a annoncé l’équipe. L’objectif de l’ancienne star de la NBA était simplement de créer une équipe gagnante. Il a exprimé cette opinion tout en expliquant pourquoi Wallace était le choix parfait pour lui et Hamlin.

“Si j’investis, si je suis un participant, alors je veux gagner! Je ne veux pas être là-bas pour être juste une autre voiture”, a déclaré Jordan au Charlotte Observer. “J’ai l’impression que Bubba ressent la même chose, et Denny l’a définitivement fait cette année. Nous avons les bonnes personnes impliquées. Maintenant, nous devons nous procurer le bon équipement. Les bonnes informations et données. Donnez à Bubba ses meilleures chances de gagner. . “

Avant l’annonce fin septembre, des rumeurs couraient sur la destination de Wallace pour la saison 2021 et au-delà. Richard Petty Motorsports voulait qu’il revienne sur la Chevrolet Camaro n ° 43, mais ce résultat n’était pas une certitude. En fin de compte, Wallace a annoncé qu’il poursuivrait d’autres opportunités mais n’a fourni aucune information supplémentaire, ce qui a suscité des rumeurs sur un éventuel jumelage avec Hamlin.

Maintenant qu’il a une nouvelle équipe, ainsi qu’une nouvelle voiture, Wallace se préparera pour la saison 2021 Cup Series. Bien qu’il devra d’abord terminer la liste des courses 2020. Wallace participera au Xfinity 500 à Martinsville Speedway, qui est la dernière course avant la coupure. Une semaine plus tard, c’est le championnat Cup Series à Phoenix Raceway.