23XI Racing, l’équipe NASCAR créée par la légende de la NBA Michael Jordan et le pilote de la Cup Series Denny Hamlin, a surpris les fans vendredi matin en révélant le schéma de peinture de la Toyota Camry n ° 23. Hamlin et le timonier de l’équipe, Bubba Wallace, sont apparus sur CBS This Morning pour montrer le look tandis que le compte Twitter de 23XI fournissait plus d’images fixes. La voiture présentait une base blanche, des rayures rouge vif et des garnitures noires, incorporant la palette de couleurs des Chicago Bulls.

Lorsque les fans ont vu le design, ils ont répondu avec un mélange d’excitation et d’ennui. Ceux qui ont dit avoir été excités par la voiture ont expliqué qu’ils adoraient la peinture et à quel point l’image de marque de la NBA de Jordan avait une influence majeure. Ceux qui ont dit ne pas se soucier de la révélation avaient une raison très spécifique de le faire. Ils ont proclamé que leur régime changerait une fois que 23XI Racing aurait ajouté des sponsors.

Ouais, ils pourraient encore les verrouiller – Dom go clint bowyer (@domonic_neal) 30 octobre 2020

Donc, ce que vous dites, c’est que cette voiture sera complètement différente une fois le parrainage annoncé – Jake (@fubbaquestor) 30 octobre 2020

23XI Racing n’a pas annoncé de sponsors avant la saison 2021, un fait qui a créé une irritation chez certains fans lorsque la révélation a eu lieu. Ils ont proclamé que la voiture ne resterait pas rouge et blanche une fois que plusieurs sponsors ont sauté à bord. Ces fans se sont demandé si la voiture serait verte, bleue, violette ou une variété d’autres couleurs tout au long de la saison. La Chevrolet Camaro n ° 43 Richard Petty Motorsports de Wallace a changé de couleur tout au long de 2020, et les fans s’attendaient à une tendance similaire avec la nouvelle équipe.

Prêt pour la merch pic.twitter.com/Lb4hkki82k – Stacy Wolf 🐺 (@StacyWolfOMFG) 30 octobre 2020

S’ils vendaient, c’était un moulé sous pression, il se vendrait instantanément. – Nas 🦊🌱🎃 (@ Nas_160) 30 octobre 2020

Chaque fois qu’une équipe NASCAR annonce un nouveau schéma de peinture, les fans ont commencé à poser des questions sur la marchandise disponible. Ils disent qu’ils veulent acheter des chapeaux, des affiches et des modèles miniatures de voitures à afficher fièrement dans leurs maisons. Cette tendance s’est poursuivie vendredi lorsque le modèle rouge et blanc a fait surface. Les fans ont continué à implorer 23XI de commencer à prendre les commandes afin de vaincre la ruée vers les vacances.

Cool, mais j’aurais aimé qu’ils utilisent le bloc 23 des Bulls à la place – Brandon Hicks (@ bhicks13) 30 octobre 2020

Damn espérait que ce serait le # 23 de style Bulls – Delicious Meatball Sub (@DeliciousSub) 30 octobre 2020

Lorsque Jordan est devenu un élément important de l’équipe de course, les fans ont commencé à exprimer l’espoir que des éléments de la marque Chicago Bulls trouveraient leur place dans la conception de la voiture. 23XI Racing a suscité l’enthousiasme des fans avec la révélation d’une voiture blanche, rouge et noire. Cependant, quelques personnes ont contesté certains éléments de la conception. Ils voulaient que la voiture devienne “pleine de taureaux” au lieu d’utiliser simplement le schéma de peinture.

Cela me rappelle les voitures Penske IndyCars et McLaren F1 des années passées. J’ai hâte de le voir sur la bonne voie! – Cyn✶n 🏴🚩 (@ Cynon44) 30 octobre 2020

J’ai ce look super tardif. Je l’aime. Pas même un fan de Gibbs / Hamlin. – Pat Mejia (@ whiskytalker24) 30 octobre 2020

Alors que certains fans ont exprimé leur mécontentement envers les équipes Toyota au fil des ans, d’autres sont de grands fans. Ils proclament régulièrement l’adoration des modèles de voitures, en particulier lorsqu’ils les comparent aux Ford Mustang et Chevrolet Camaros. Ces fans ont continué à féliciter les équipes Toyota vendredi après avoir vu le nouveau design.

Il vaut mieux y avoir un Jumpman sur ce capot! – ⚔️Van MERC⚔️ (@ItsEurb) 30 octobre 2020

Oh putain c’est chaud – trevorsports98 (@ trevorsports98) 30 octobre 2020

De nombreux fans ont exprimé leur enthousiasme pour le design vendredi après avoir regardé CBS This Morning. Ils ont proclamé que le design était “incroyable” tout en exprimant l’espoir sur des détails spécifiques. Beaucoup ont dit qu’ils voulaient que le logo emblématique de Jordan soit mis en évidence. Hamlin a le logo Jordan sur sa combinaison, alors les fans ont exprimé l’espoir que cela continuerait d’être le cas avec la peinture. Y aurait-il une version plus grande que nature utilisée sur le côté ou à l’avant du stock car de Wallace?

Un peu étrange d’annoncer un schéma de peinture sans le sponsor … à moins que le sponsor ne soit rouge et blanc?

* met le cap de la réflexion * – Greg Ras (@RasAero) 30 octobre 2020

Je suis un gars de Ford mais je suis ici pour Bubba Wallace et Michael Jordan. Ce schéma de peinture a l’air génial! – 👻 Phantasm Klown dans l’univers 🎃 (@pkintheuniverse) 30 octobre 2020

Alors que de nombreux fans ont proclamé que le schéma de peinture changera lorsque 23XI Racing ajoutera des sponsors, d’autres ont adopté une approche différente. Ils ont dit que l’équipe trouverait des sponsors pour s’adapter au design. Certains utilisateurs de Twitter sont allés encore plus loin et ont déclaré que Wallace était déjà installé étant donné qu’il avait conduit une voiture DoorDash rouge et blanche pendant une partie de la saison 2020.

Je ne sais pas comment vous ne pouvez pas, Michael Jordan est propriétaire de l’équipe, ils ont le soutien de JGR et ils ont un pilote solide en bubba qui est surchauffé et un peu sous-estimé – ryan higgins🦴 (@ RyanHig33393102) 30 octobre 2020

Cela me plaît et j’ai hâte de voir cela sur la bonne voie. – Bocephus Jenkins-racefuel tue la tournée Covid 2020 (@Thebohindel) 30 octobre 2020

Lorsque Jordan, Hamlin et Wallace ont annoncé la création de 23XI Racing, le battage médiatique parmi les fans est passé par le toit proverbial. Beaucoup ont proclamé que Wallace gagnerait la première course Cup Series de sa carrière maintenant qu’il dispose d’un «équipement de qualité». D’autres ont dit que l’équipe était surfaite et ont demandé pourquoi on accordait autant d’attention à la nouvelle organisation.

