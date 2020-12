24 heures avec Kima! Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja | Instagram

Le couple de youtubers, chanteurs et influenceurs composé de Kimberly loaiza et Juan de Dios Pantoja ont partagé une vidéo qu’ils ont faite à côté de leur belle petite fille Kima Sofía, où ils étaient «24 heures à être de vrais parents», c’est le titre qu’ils ont utilisé dans leur dernière vidéo YouTube.

La vidéo a été partagée ce 8 décembre sur la chaîne officielle de Kimberly Loaiza, interprète de “Don’t be jalous”, elle atteindra bientôt un million de vues en moins d’une journée après l’avoir partagée.

Comme vous le savez bien, Kima est la fille aînée du couple, elle est la lumière de leurs yeux et la raison pour laquelle ils essaient d’être meilleurs chaque jour, et aussi de donner le meilleur à leur petite fille, c’est pourquoi ils sont constamment actifs non uniquement dans leur musique et leurs réseaux sociaux, mais aussi dans leurs entreprises et peut-être dans d’autres entreprises qu’ils ont ensemble.

Cette vidéo est peut-être l’une des plus attendues des Linduritas et des Pantojitas, alors ils se réfèrent avec affection à leurs fans qui les adorent, cette affection est réciproque de la part des deux, ceci parce que Kima Elle est devenue tout à fait une personnalité comme ses parents, à partir du moment où on a appris qu’elle était enceinte, Kimberly Loaiza a décidé de partager la nouvelle avec ses followers.

Elle et Juan de Dios Pantoja Ce sont deux parents dévoués qui pensent toujours à leur fille et sont à l’écoute d’elle malgré le fait qu’ils travaillent tous les jours ils essaient de vivre avec elle et d’être avec elle le plus longtemps possible, dans les vidéos qu’ils ont partagées sur les réseaux sociaux vous pouvez apprécier l’amour que tout le monde a et comment Kima se met aussi en quatre pour ses parents, c’est vraiment adorable de la voir jalouse parce que personne ne peut toucher ses parents.

La vidéo qu’ils viennent de partager, qui dure un peu plus d’une heure, nous avons appris à en savoir un peu plus sur le personnage de Kima et la voir remercier ses parents.

J’adore la façon dont JD s’assure que sa petite fille s’amuse avec tout. Il a beaucoup de jouets, gonflables, tout! Kima est très béni! », A partagé un internaute.

Les commentaires d’étonnement de voir que la vidéo a duré si longtemps ont été immédiatement remarqués, certains ont écrit qu’ils n’avaient aucun problème à la regarder même si cela a duré si longtemps, plusieurs de leurs followers soutiennent la façon dont ils éduquent Kima pour ne pas être une fille qui jette une colère ou comme certains diraient «irritable».

Dans la vidéo, vous pouvez voir la grossesse de Kimberly loaiza Comme vous le savez bien, il y a quelques jours, ils ont partagé la nouvelle qu’effectivement les rumeurs étaient vraies et qu’elle était enceinte, l’angoisse de savoir de quoi il s’agissait a excité ses fans, la plupart d’entre eux croient que c’est un enfant.

Tout au long de la vidéo, nous voyons comment ils jouent et vivent avec Kima, les voir ensemble est quelque chose de vraiment divertissant surtout parce qu’ils sont deux personnes complètement originales, cette facette de les voir comme des parents a été la plus belle chose qu’ils ont partagée sur leurs réseaux sociaux, leurs fans. Ils les remercient car au cours de ces presque quatre ans, ils ont grandi non seulement en tant qu’influenceurs ou stars, mais aussi en tant que personnes.

Malgré les critiques constantes que Kim et Juanito ont reçues, ils continuent tous deux de regarder vers l’avenir, profitant de ce qu’ils ont et de ce qu’ils accomplissent petit à petit, c’est vraiment admirable.

Vous ne pouvez pas manquer la vidéo et surtout voir Kima dans toute sa splendeur, étant une fille si chanceuse qu’elle vit complètement heureuse et continuera sûrement à le faire.

