le 22 novembre 1995 c’est une date marquée en rouge dans l’histoire de l’animation. La nuit de ce jour de Thanksgiving aux États-Unis Histoire de jouet le premier film d’animation réalisé entièrement par ordinateur, et finalement, le phare qui marquerait un virage à 180 degrés dans l’histoire du cinéma.

Toy Story a été un succès sans précédent qui a rapporté près de 400 millions de dollars et qu’il marquerait le chemin de l’ascension du studio Pixar, acquis 11 ans plus tard par Disney, qui était son premier partenaire et distributeur dans cette aventure.

Cependant, derrière cette success story se cache également intrahistoire des allées et venues d’affaires de plusieurs de ses protagonistes et, par-dessus tout, une carrière technologique basée sur les erreurs d’essai et la confiance dans la réalisation de quelque chose de bien qui a souvent failli se terminer en ruine.

C’est l’autre histoire de Pixar et comment Toy Story était un groupe d’esprits brillants qui se sont réunis au bon moment et, surtout, s’accrocher à une idée unique.

Rejoignez ingénieurs et dessinateurs

L’histoire de Pixar est marquée par trois grands noms et plusieurs autres qui finissent souvent par se chevaucher avec les premiers. Edwin Catmull (Virginie, 1945) informaticien mais amoureux de l’animation qui finirait par être président de Pixar et de la branche animation Disney jusqu’en 2018, date de sa retraite, Jean Lasseter (Los Angeles, 1957), le directeur de Toy Story et largement le promoteur de la croisade de la branche d’animation plus conservatrice de Disney; Oui Steve Jobs (San Francisco, 1955), le fondateur d’Apple qui finira par sauver également Pixar financièrement lorsqu’il fut expulsé de sa propre entreprise.

Catmull, Jobs et Lasseter

A partir de cette équation de noms notables, la figure de Alvy Ray Smith (Texas, 1943), informaticien qui a confondu Pixar indépendamment avec Catmull en 1986, et qui, en plus d’être le réalisateur du premier court métrage entièrement réalisé par ordinateur (Les Aventures d’André & Wally B., 1984), en fut le créateur de la plupart des logiciels nécessaires pour créer des bandes Pixar.

L’union entre technologie et animation est également montrée dans l’alma mater des têtes visibles de cette histoire. Alors que John Lasseter débute sa carrière au centre CalArts (California Institute of Arts), un centre promu par Walt Disney qui servirait de carrière à nombre de ses dessinateurs, Catmull, après une formation en informatique à l’Université de l’Utah, développerait déjà un centre de référence dans le domaine de l’animation par ordinateur 3D au New York Institute of Technology.

Le premier avant-goût de ce que Catmull et son équipe pouvaient faire a déjà été vu dans les théâtres en 1976, heure de sortie de Futureworld la suite du film original de Westworld dans lequel l’équipe de Catmull a aidé à créer une main 3D encore très archaïque.

Les licenciements de Lasseter et Jobs, leur point de rencontre

Lasseter faisait carrière chez Disney en participant à des projets tels que 101 Dalmatiens, jusqu’à ce qu’en 1982 sa vision de l’animation change après avoir vu Tron, le film est aujourd’hui devenu un film culte pionnier à bien des égards dans l’introduction des techniques numériques.

Porté par cette vision, et avec l’aide de l’animateur Glen Keane, qui deviendra plus tard l’un des poids lourds de Disney, il propose au studio l’idée de travailler sur un projet de dessins sur fond de synthèse. C’était l’origine du court Le brave grille-pain (1983), qui finirait par supposer le départ de Lasseter.

«L’animation par ordinateur est soit moins chère, soit elle n’a pas de sens», une phrase attribuée à Ron W. Miller, président de Disney entre 1980 et 1984.

Lasseter lui-même raconte dans le documentaire disponible sur Disney Plus The Pixar Story qu’après avoir présenté les images aux réalisateurs, il a été licencié en quelques minutes. C’était l’époque à laquelle Disney traversait sa phase la plus sombre, avec des films qui n’étaient pas tout à fait juste après la mort de Walt Disney et sous la présidence de Ron W. Miller, un dirigeant qui finirait par quitter l’entreprise après les tentatives de Ron Disney de rediriger le navire.

Après votre licenciement, Lasseter a fini par être embauché par Catmull – et c’est là que les histoires commencent à se croiser – qui, avec Smith, travaillait depuis un certain temps dans une nouvelle branche au sein de l’ILM de Lucasfilm dédiée à l’exploration des possibilités des images générées par ordinateur.

Lasseter ne sachant presque rien sur la technologie, mais avec Smith créant ce que nous entendons aujourd’hui comme la première interface de logiciel de dessin, le travail d’ILM a progressé, jusqu’à aboutir au premier personnage photoréaliste créé par ordinateur: le chevalier du verre. déjà mythique de The Young Sherlock Holmes (1985).

Mais les excès ne s’arrêteraient pas là. Le divorce de George Lucas qui l’a contraint à se défaire des actions et le manque de ressources pour valoriser l’animation par ordinateur a fini par provoquer la fermeture de la succursale de l’ILM dirigée par Catmull, Smith et Lasseter, formant une nouvelle société au parcours incertain, qui s’appellerait déjà Pixar.

Le nom de Pixar provient d’un petit ordinateur que Catmull, Smith et leur équipe avaient créé pour rendre animations de manière optimale. La course technologique qu’impliquait l’animation allait prendre un autre coup peu après avec l’entrée d’un poids lourd.

Steve Jobs, après sa sortie compliquée d’Apple en 1985, a fait confiance au projet Pixar en investissant 10 millions de dollars pour le maintenir à flot. Un argent qui, d’ailleurs, ne verrait aucun retour avant la première de Toy Story 10 ans plus tard.

