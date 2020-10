Dell propose une version bien équipée de son ordinateur portable de jeu G5 15. Normalement, ce modèle particulier coûte 1 640 $, mais pour le moment, vous pouvez l’obtenir pour 1 200 $. Les configurations de ce modèle spécifique incluent un processeur Intel Core i7-10750H à six cœurs, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 1 To, un écran 1080p avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un Nvidia GeForce RTX 2070 avec puce graphique Max-Q.

À ce prix, c’est une bonne affaire pour un ordinateur portable de jeu équipé pour gérer les effets de lancer de rayons dans des jeux comme Control ou le prochain titre (et très attendu) de CD Projekt Red Cyberpunk 2077. Sinon, il devrait être capable de faire tourner la plupart des jeux en douceur. cadences d’images et profitez de son affichage rafraîchissant rapidement.

Dell G5 15

Prix ​​pris au moment de la publication.

Un ordinateur portable de jeu Dell G5 doté d’un processeur Intel Core i7-10750H, de 16 Go de RAM, d’un affichage de taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2070.

Nous avons eu la chance de découvrir le G5 15 SE, que mon collègue Cameron Faulkner a examiné en juillet. Mis à part les différences de couleur, sa conception correspond presque à celle de l’ordinateur portable actuellement en promotion chez Dell. La principale différence entre eux est que ce G5 15 dispose d’un processeur Intel et d’un GPU Nvidia, tandis que le G5 15 SE est alimenté par AMD pour le GPU et le CPU.

L’accord se termine le 31 octobre, mais il pourrait probablement se vendre avant cette date. Donc, si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable de jeu, cela pourrait être une bonne option pour vous.