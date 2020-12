Au moins trois personnes ont été blessées dans une explosion du matin de Noël à Nashville. Selon le département de police de Metro Nashville, l’explosion, qui s’est produite vers 6h30 du matin dans la ville du centre-ville de Nashville, aurait été «intentionnelle». À l’heure actuelle, le MNPD, le FBI, l’ATF et d’autres agences sont impliqués dans ce qui est décrit comme une enquête «active».

L’incident s’est produit tôt jeudi matin dans une zone proche de la Second Avenue et de Commerce Street. Le Tennessean, citant la police, a rapporté que l’incident “était lié à un véhicule stationné à l’extérieur du Melting Pot et les enquêteurs ont déclaré qu’un camping-car était impliqué”. Bien que le jeu déloyal n’ait pas été initialement suspecté, selon les premiers rapports, Don Aaron avec le MNPD dans une mise à jour ultérieure a confirmé que l’explosion «était un acte intentionnel».

#UPDATE: Don Aaron avec la police du métro dit qu’il semble que l’explosion d’un VR “était un acte intentionnel”. La scène de 2nd / Commerce au centre-ville de Nashville sera active pendant une longue période. ATF, FBI et autres agences impliquées dans l’enquête. Nous sommes EN DIRECT sur @WKRN. pic.twitter.com/SfYilpVdqf – Josh Breslow (@JoshBreslowWKRN) 25 décembre 2020

L’explosion a noirci les arbres dans les environs et a causé des dommages aux bâtiments voisins. Des vidéos et des images de la scène montraient du verre dans la rue et des alarmes incendie. Le propriétaire de l’auberge de jeunesse Nashville Downtown, à proximité, a déclaré avoir reçu un appel tôt vendredi matin du personnel rapportant avoir entendu un «boom fort» et l’alarme incendie se déclenchant. L’auberge est endommagée et les invités ont été évacués vers le stade Nissan pour s’abriter.

Le témoin oculaire Buck McCoy, quant à lui, a déclaré à CNN qu’il avait vu trois voitures «complètement englouties» par les flammes. Il a ajouté: “Il y avait des arbres partout, du verre partout”. Buck a ajouté qu’il avait vu plusieurs personnes qui n’étaient pas blessées mais qui semblaient en état de choc. À l’heure actuelle, au moins trois blessures ont été signalées. Ces personnes ont été emmenées dans des hôpitaux de la région. Selon Josh Breslow, présentateur du WKRN, leurs blessures ne mettent pas leur vie en danger.

“On dirait qu’une bombe a explosé sur la Second Avenue”, a déclaré @ JohnCooper4Nash sur @WKRN à propos de l’explosion intentionnelle d’un VR à 2nd / Commerce ce matin au centre-ville de Nashville. – Josh Breslow (@JoshBreslowWKRN) 25 décembre 2020

À la suite de l’explosion, une zone de deux pâtés de maisons était en cours de nettoyage et WeGo Transit aidait à nettoyer la zone en utilisant des bus pour sortir les gens de la région du temps froid. S’exprimant vendredi matin, le maire de Nashville, John Cooper, a déclaré: “On dirait qu’une bombe a explosé sur la deuxième avenue”. Dans une déclaration à CNN, il a déclaré: «les services d’urgence appellent notre aide, toutes nos spécialités, pour enquêter sur la cause de l’explosion».