Pour ceux qui l’ont fait, le Camino de Santiago est une expérience même mystique, qui permet au pèlerin de se redécouvrir.

Cecilia Suárez joue «Úrsula». (Amazon Prime Video)

Cecilia Suárez, qui joue «Úrsula» et rejoint «3 Caminos» de l’épisode 5, n’avait jamais fait El Camino. L’actrice dit que l’expérience du tournage de cette série a été curative: «Bien que le Camino soit tracé par tant de pèlerins, c’est en un sens un itinéraire sacré, croyez-le ou non.

“J’ai trouvé le fait de filmer dans ces endroits complètement guérissant, avec cet équipement et avec la vision de Tito notre réalisateur qui savait quand ce projet tombait entre ses mains et ce qu’il devait faire pour le raconter d’une manière qui serait un véhicule de guérison pour celui qui regarde la série », a ajouté Cecilia.

Álex a réalisé que sur El Camino, il y a une empreinte spirituelle laissée par des centaines de personnes au cours des siècles. (Amazon Prime Video)

Suáres a expliqué que “nous sommes tous disposés à recevoir ce que notre âme nous caresse après l’année que nous avons traversée. Et aussi The Way, dans cette série particulière, est en groupe, parce que vous pouvez marcher seul.

«Et le fait que la série le raconte en tant que groupe nous parle également de la communauté que nous devons atteindre pour surmonter ce moment et je pense qu’il est précieux de savoir comment nous nous reflétons tous dans cette histoire et comment cela se traduit par ce que nous vivons aujourd’hui. aussi et comment nous avons besoin de l’autre pour avancer », a-t-il conclu.

#YoMeQuedoEnCasa: Téléchargez gratuitement le magazine numérique de janvier (cliquez sur l’image)