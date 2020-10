3 en 1! Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient être dans Spider-Man 3 | AP

Il semble que les appels des fans de Spider-Man pourraient se réaliser, car Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient être en pourparlers pour apparaître dans le troisième partie Histoire.

Tobey Maguire et Andrew Garfield sont parmi les acteurs les plus acclamés à revenir sur les films de Spider-Man et tout semble indiquer que cela pourrait être accompli.

Cependant, jusqu’à présent, toutes sont des rumeurs, mais si c’est le cas, les fans n’auront pas à attendre longtemps pour voir les trois Spider-Men du cinéma ensemble dans un film.

Il ne fait aucun doute que la nouvelle que Jamie Foxx reprendra son rôle d’Electro dans le nouveau film Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel a amené les fans à spéculer sur le crossover épique dont on parle depuis longtemps.

Et il s’agit des trois acteurs qui ont incarné Spider-Man au 21ème siècle, ensemble sur grand écran, et en plus des rumeurs des fans, il y en a maintenant des plus forts dans lesquels ce projet pourrait être développement.

Clairement, si cela devient une réalité, ce sera finalement un succès mondial, puisque cela est recherché depuis plusieurs années et depuis l’année dernière plusieurs sites ont commencé à suggérer que Sony et Marvel Studios prévoyaient la réunion des trois Spider-Men. , Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland.

Et maintenant, FandomWire a révélé que Maguire et Garfield sont en pourparlers pour revenir à leurs rôles les plus célèbres dans le troisième volet de Spider-Man qui arrivera en décembre 2021 et commencera la production au début de l’année prochaine.

Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Sony et Marvel auraient eu des discussions secrètes avec Tobey Maguire et Andrew Garfield pour rejoindre le prochain film Spider-Man 3 du MCU avec Tom Holland. “

“Ils ont également une version du script qui présente les trois Spider-Men s’attaquant à bon nombre de leurs méchants du passé, ainsi que de nouveaux. Nous ne pouvons pas confirmer ces détails à 100% et bien que cela ait du sens, il faut évidemment le prendre avec un grain de sel.” .

En revanche, l’année dernière, beaucoup ont été surpris par le retour de K. Simmons dans le rôle de J.Jonah Jameson dans la scène post-crédits de Spider-Man: loin de chez soi, mais le personnage était caractérisé différemment de celui de la trilogie de Sam Raimi.

Cependant, le concept de multivers qui était censé être introduit dans le film s’est avéré être juste un canular du méchant Mystery, laissant les fans dans le noir.

Heureusement plus tard, il a été confirmé que le multivers existe et nous le verrons dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Une autre rumeur qui a émergé il y a quelques mois est liée au film d’action en direct Spider-Verse, est que Spider-Man de Garfield serait bis3xual, ce qui n’a pas fait de fans habitués au super-héros hétéros3xual qui a fait ses débuts à l’origine. dans les bandes dessinées Stan Lee et Steve Ditko.

Jusqu’à présent, rien n’est confirmé sur le crossover en direct des trois Spider-Mans, cependant, l’espoir parmi les fans est très grand et nous ne pouvons qu’attendre s’ils révèlent ce qui se passera dans les mois à venir, même s’il se peut qu’à la fin ce soit le cas. une sorte de surprise pour tous ceux qui l’ont attendu longtemps.

Il ne fait aucun doute que ce serait quelque chose de vraiment épique, puisque les fans de Spider-Man ont toujours eu leur favori, donc voir les trois dans un seul film permettrait peut-être de savoir qui serait le meilleur de toute l’histoire.

