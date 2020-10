Trois personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées à la suite d’un “attentat terroriste présumé” dans une église de Nice, en France jeudi matin, selon la police et les responsables français. L’attaque a été menée à la basilique Notre-Dame, située à moins d’un demi-mile du site d’une attaque de 2016 au cours de laquelle des dizaines de personnes ont été tuées après qu’un camion a traversé une foule du 14 juillet.

NBC News rapporte qu’un homme armé d’un couteau a mené l’attaque vers 9 h 10, heure locale (4 h 10 HE). Un homme et une femme ont été tués à l’intérieur de l’église, a rapporté le maire de Nice Christian Estrosi sur Twitter. Estrosi a déclaré à BFM TV que “selon les premières constatations de la police, la femme qui se trouvait à l’intérieur de l’église a été décapitée”, rapporte CNN. Une troisième victime, une femme, a été tuée après avoir fui les lieux et cherché refuge dans un café voisin. Elle aurait été suivie et tuée. Plusieurs autres ont été blessés, mais l’étendue de leurs blessures est inconnue.

@BFMTV @Mediavenir secteur toujours bouclé au niveau de la cathédrale de Nice. #nice pic.twitter.com/A6zoQyHQSW – Matthieu Aubanel (@AubanelMatthieu) 29 octobre 2020

Le suspect a été abattu et emmené à l’hôpital. La police pense qu’il a agi seul, bien que la police nationale et locale, ainsi que des escouades anti-bombes, soient sur les lieux pour éviter toute autre menace. La police rapporte que l’incident est traité comme une attaque terroriste, avec Estrosi déclarant, «tout suggère qu’il s’agissait d’une attaque terroriste dans la basilique de Notre-Dame de Nice». Le parquet national antiterroriste est désormais officiellement chargé de l’enquête.

Le président français Emmanuel Macron devrait se rendre à Niece jeudi après avoir participé à une réunion de crise au ministère de l’Intérieur. Le Premier ministre du pays, Jean Castex, a conduit les législateurs dans une minute de silence à l’Assemblée nationale jeudi matin.

Je suis sur place avec la @ PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de # Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 – Christian Estrosi (@cestrosi) 29 octobre 2020

L’attaque de jeudi a marqué la troisième attaque de ce type en deux mois en France et est intervenue moins de deux semaines après que Samuel Paty, 47 ans, enseignant au collège, ait été décapité par un adolescent de 18 ans après avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète de l’islam Mahomet. . L’attaquant dans cet incident a été abattu par la police. L’Associated Press rapporte qu’en septembre, un homme qui avait demandé l’asile en France a attaqué des passants devant les anciens bureaux de Charlie Hebdo avec un couteau de boucher.