Chaque année, les éditeurs imaginent de nouvelles façons de vendre plus de livres sur le bonheur, reconditionnant les mêmes vieux principes de manière amusante et différente.

Vous souvenez-vous de la tendance «hygge» de la Scandinavie? Pendant quelques années, vous pouviez à peine bouger pour les guides sur les joies de la cuisson des petits pains à la cannelle, se prélasser sur des peaux de mouton et allumer des bougies.

Puis vint la tribu des moines conscients, nous exhortant à rester assis et à respirer plus lentement, ce qui fut rapidement suivi par les bienfaits du bain de forêt à la japonaise.

Maintenant, les philosophes s’entassent…

Le quadruple remède: Épicure et l’art du bonheur par John Sellars (Allen Lane, 9,99 £)

Qui: John Sellars est un universitaire et auteur de plusieurs livres, de Meditations et Marcus Aurelius au stoïcisme. Membre fondateur de Modern Stoicism, il participe depuis 2012 à l’organisation de la Stoic Week, un événement mondial annuel invitant les membres du public à «vivre comme un stoïcien pendant une semaine».

Quoi: De quoi avons-nous besoin pour vivre une vie heureuse? Le plaisir était la réponse du philosophe grec Epicure. La plupart des gens considèrent aujourd’hui “ épicurien ” comme signifiant se livrer à de la bonne nourriture et du bon vin, mais, comme l’explique Sellars, le plan épicurien original était ataraxie, ce qui signifie la tranquillité ou la tranquillité.

Les règles: À une époque d’anxiété, retrouvez la tranquillité d’esprit. Dans une culture de consommation excessive, repensez ce dont vous avez besoin pour bien vivre. À une époque d’isolement social accru, souvenez-vous de la valeur de l’amitié. Dans un climat de désinformation et de fake news, insistez sur la vérité sans faille.

En un mot: Visez une vie simple et une tranquillité d’esprit.

Facteur heureux: Un petit guide pratique sur la vie et les pensées d’Épicure peut-être, mais je ne sais pas si cela me rendra plus heureux.

Mots d’adieu: 9 leçons pour une vie remarquable par Benjamin Ferencz (Sphère, 9,99 £)

Qui: Ferencz est un juif d’origine roumaine, aujourd’hui âgé de 100 ans, dont les parents ont émigré à New York quand il était bébé. Il a grandi dans la pauvreté à Hell’s Kitchen, a remporté une bourse d’études supérieures à la Harvard Law School et, à 27 ans, il a notamment dirigé le procès Einsatzgruppen à Nuremberg en 1946 contre 22 officiers nazis accusés de crimes de guerre. Pas à proprement parler un philosophe, mais c’est assez philosophique.

Quoi: Une feuille de route pour bien vivre mêlée de mémoire. Les expériences de vie de Ferencz, d’être un immigrant juif pauvre qui ne pouvait pas parler anglais jusqu’à l’âge de huit ans, d’être victime d’intimidation à l’école – il est inhabituellement petit, d’être face à face avec certains des pires criminels de guerre de l’histoire, en plus d’être heureux marié à la même femme depuis 74 ans se conjuguent pour lui donner une perspective singulière sur les forces et les faiblesses de l’humanité.

Les règles: Trouver un peu de joie chaque jour vous soutiendra. Le bonheur ne découle pas toujours du matériau. Vous n’avez pas besoin d’accepter que quelque chose est une vérité simplement parce qu’une personne en autorité vous dit que c’est ainsi. Le plus grand obstacle à la réalisation est la comparaison. Tous les jeunes amoureux, même à cette époque moderne, devraient s’écrire des lettres, des cartes ou des notes. Comment réparer un cœur brisé? Lentement.

En un mot: Les meilleures qualités d’une personne sont l’intégrité, l’affection et la tolérance. Ne fais jamais rien dont tu as honte.

Facteur heureux: Le plus convaincant – et humiliant – des trois. Il y a quelque chose d’assez profond dans les règles de Ferencz et franchement, s’il peut être heureux, n’importe qui le peut. Et quelle histoire!

The French Art of Not Trying Too Hard par Ollivier Pourriol traduit par Helen Stevenson (Profil, 12,99 £)

Qui: Ollivier Pourriol est un philosophe parisien de la fin de la quarantaine, épris de cinéma, qui a écrit plusieurs scénarios pour des jeux vidéo ainsi que des romans primés, et dit que ce livre est né en dégustant un dîner avec un ami et en décidant que ce serait être plus facile de laisser leurs enfants s’endormir que de les cajoler au lit. Laissez faire!

Quoi: Distillant les bons mots rassemblés de ses héros de “ sagesse ” – de Descartes et Montaigne au funambule aérien Philippe Petit et Gérard Depardieu (ils sont tous français, bien sûr), – ses suggestions de service pour maximiser la joie de vivre ne sont pas aussi aussi simples qu’elles paraissent, et nécessitent un certain degré de greffe dure.

Les règles: Vous tirerez davantage parti de la vie si vous concentrez votre énergie de la bonne manière. Le génie est un concept inventé par les paresseux; il faut du travail pour être vraiment bon dans quoi que ce soit. Ne vous éloignez pas inutilement. Faites une pause lorsque la concentration ralentit. Apprenez l’art du repos. N’hésitez pas. Si la pensée n’est pas complètement formée, commencez quand même à parler; il se formera au fur et à mesure que vous parlez. Ne laissez pas vos pensées vous retenir. Divisez les problèmes en composants solubles.

En un mot: Lorsque vous avez terminé le livre, levez-vous et faites un pas. Sans réfléchir. Maintenant!

Facteur heureux: Prose violette typiquement gallique et il doit être navré que le temps des plaisanteries existentielles à propos de Sartre pendant que les Gitanes fumant à la chaîne dans un café soit révolu. Mais le message principal est le bon.