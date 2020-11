je

Une année où les événements sont très limités à planifier, nous achetons tous inévitablement moins de vêtements; ce qui rend encore plus important où nous mettons nos livres lorsque nous décidons de magasiner.

Bien que la commodité et le prix soient tentants de commander nos pyjamas d’Amazon et nos hauts éclaircissants Zoom de Zara, il existe une myriade de marques de start-up durables étonnantes qui proposent des achats ponctuels et respectueux de la planète. Et ils ont plus que jamais besoin de notre soutien.

Les trois marques de vêtements pour femmes suivantes basées à Londres proposent toutes des collections magnifiquement conçues et bien pensées – et elles ont toutes été lancées depuis la levée du dernier verrouillage.

Yasmina

(Yasmina Q)

Quoi: Créée par la créatrice saoudienne Yasmina Qanzal, cette marque basée à Djeddah et à Londres a l’intention de produire des “ vêtements pour femmes soigneusement créés ” en utilisant une équipe entièrement féminine. Le résultat est une sélection serrée de robes de soirée féminines avec des détails intéressants, des découpes aux manches en cascade, toutes fabriquées à partir de viscose écologique et de matières caduques recyclées.

Lors du lancement: Août 2020

Omnes

(Omnes)

Quoi: Cette nouvelle marque amusante et jeune se spécialise dans les robes midi fleuries, les combinaisons imprimées et les chemisiers à manches bouffantes. Tout est conçu dans le studio Omnes à l’ouest de Londres avant d’être produit dans des usines entièrement auditées en Roumanie et en Inde en utilisant de l’éco-viscose et des tissus créés à partir de déchets post-consommation – même les étiquettes sont fabriquées à partir de bouteilles en plastique recyclées.

Aligne

(Aligne)

Quoi: Dans le but de remettre en question l’idée que la mode durable doit être chère, le vétéran de la vente au détail Dalbir Bains a fondé la marque abordable Aligne avec une collection de 60 pièces de robes à enfiler, une coupe minimale et des vestes matelassées. 75% de la collection est 100% durable, et pourtant les prix sont similaires à ceux que vous trouverez dans les géants de la mode rapide de la grande rue.

Lors du lancement: Septembre 2020