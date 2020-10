3 octobre: ​​Journée des “Heavy Girls”, préparez vos tenues roses | INSTAGRAM

Vous avez probablement vu le hashtag #MeanGirlsDay tendance sur Twitter, ainsi que, peut-être que plusieurs de vos amis sur Facebook le mentionnent dans leurs messages, faisant allusion à la date et au fait que tout le monde devrait porter des vêtements roses.

Si vous ne savez pas non plus à quoi il fait référence, nous vous expliquerons de quoi il s’agit, la vraie raison est dans le film dramatique emblématique pour adolescents “Heavy Girls” ou “Mean Girls”, dans leur langue d’origine, avec Lindsay Lohan et Rachel McAdams dans 2004.

Tous les 3 octobre, les réseaux sociaux sont peints en rose pour une raison: la commémoration du Mean Girls Day, ou Day of Heavy Girls. Et comme les fans du film le savent, vous devez porter des vêtements de cette couleur.

“Mean Girls” ou “Heavy Girls” a été réalisé aux États-Unis par la comédienne Tina Fey, qui fait également partie du casting du film susmentionné et était basé sur le roman “Queen Bees and Wannabes” de l’écrivain Rosalind Wiseman, pour créer l’histoire réussie.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le film met en vedette Lindsay Lohan, qui joue Cady Heron, un adolescent qui vivait en Afrique, a été éduqué à la maison et, à son arrivée aux États-Unis, doit fréquenter l’école pour la première fois.

Sur ce site, Cady rencontre Regina George, interprétée par Rachel McAdams, qui est la mauvaise fille du lycée et dirige “Las Plásticas”, un groupe de filles qui harcèlent constamment leurs camarades de classe, mais qui créent également des tendances en raison de la beauté et charisme de ses membres.

Bien que Cady essaie de garder ses distances avec “Las Plásticas”, elle finit par s’impliquer avec eux comme une sorte d’agent double, puisqu’elle prétend être leur amie, mais tout cela fait partie d’un plan pour mettre fin au règne scolaire de Regina.

Dans l’histoire, Cady finit par tomber amoureuse d’Aaron Samuels, qui est l’ex-petit ami de Regina, c’est pourquoi les deux autres membres de «Las Plásticas» lui ordonnent de s’éloigner du garçon, pour éviter d’éventuels problèmes avec Regina.

Cady, qui est aussi une fille de génie en mathématiques, partage des cours de calcul avec Aaron, qui ne parle pas beaucoup avec elle, sur la bande, plusieurs situations se produisent, dans lesquelles, tout à coup, nous entendons la voix de Cady raconter ce qui se passe .

De même, à un moment donné du film, Aaron demande à Cady la date: c’était le 3 octobre, et Aaron et Cady l’ont mentionné, c’est un moment assez comique et pour cette raison, les fans ont décidé de commémorer le film ce jour-là.

Mais pourquoi porter du rose? Pendant le film, Cady Heron, en tant que nouveau membre du groupe «Las Plásticas», doit respecter certaines règles et normes que les filles doivent respecter pour améliorer leur coexistence.

Puis, tout a commencé lorsque le chef de clan: Regina George, l’a informé que “tous les mercredis on porte du rose”, pour cette raison, les mêmes fans du film ont stipulé de porter cette couleur chaque 3 octobre.

Et, malgré le fait que 16 ans se sont écoulés depuis sa création, «Mean Girls» est toujours considérée comme un phénomène culturel; soit pour les tenues emblématiques, les personnalités particulières de chacun des personnages, les situations qu’ils ont vécues, et un grand nombre de détails qui ont fait le succès de la production.

Il est à noter que, pour faire le film, 15 millions de dollars ont été investis, et au box-office, il a réussi à collecter 129 millions 42.871.