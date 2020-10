Amazon Prime Day approche à grands pas et les membres Prime se préparent à profiter de certaines offres pour améliorer leur expérience d’observation des sports à la maison. Heureusement pour les clients potentiels, Amazon.com fait déjà le plein d’offres pour ceux qui souhaitent profiter des ventes chaudes et acheter un nouveau téléviseur ou un nouveau système de son surround. Bien qu’il n’y ait que quelques articles disponibles pour rendre l’expérience à la maison plus divertissante, Amazon offre une valeur sérieuse, en particulier à ceux qui souhaitent améliorer leurs tanières ou leurs mancaves.

Il est maintenant essentiel de se souvenir de certaines choses en ce qui concerne les offres Prime Day. Tout d’abord, vous devez vous abonner à Amazon Prime. C’est le service d’abonnement premium d’Amazon qui comprend des avantages tels que la livraison gratuite de deux jours et l’accès à de nombreux films et émissions de télévision à diffuser. Vous pouvez voir tous les avantages associés à un abonnement Prime ici.

Pour accéder aux offres sur les meilleurs équipements de talonnage, vous devez vous abonner à Amazon Prime. Non seulement cela vous donne accès à ces offres de lève-tôt, mais à une multitude d’offres à venir mardi et mercredi. Pour l’instant, voici trois principales options pour rendre la journée de match plus divertissante.

(Photo: Amazon.com)

Disponible pour 229 $ avec la livraison gratuite, le mini système de cinéma maison Polk Audio est le moyen idéal pour fournir un son de haut niveau lors des matchs de football du dimanche après-midi. La barre de son mesure un peu plus d’un pied de long et s’adaptera aux petits centres de divertissement. Malgré le manque de taille, le système fournit toujours un son surround 5.1 Dolby Digital tandis que le caisson de basses fournit des basses critiques. La configuration est un jeu d’enfant avec les câbles HDMI et optiques disponibles, ainsi que la possibilité de diffuser de la musique sans fil avec Google Cast. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Chaque configuration de jeu nécessite un téléviseur massif capable de fournir une image cristalline lors des plus grands affrontements du week-end. Sony a une option parfaite avec le téléviseur LED intelligent 4K Ultra HD de 65 pouces avec HDR. L’écran TRILUMINOS offre des couleurs et une gradation avancées tandis que le mode de jeu 4K dédié de Sony rend les jeux vidéo encore plus agréables. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Un élément clé pour regarder du sport à la maison avec des amis et la famille est de fournir de la nourriture savoureuse. Au prix de 170,63 $, le fumoir électrique analogique Masterbuilt de 30 pouces est exactement ce dont vous avez besoin pour cuisiner autour du Super Bowl, une journée de football universitaire ou d’innombrables autres événements. Les principales caractéristiques du fumeur comprennent une jauge de température intégrée, trois supports chromés et un élément chauffant de 1 500 watts. Cet élément est parfait pour le fumage optimal de jusqu’à trois grilles de côtes, trois poulets, deux dindes ou trois mégots de porc. Voir plus de détails sur Amazon ici.

Les éditeurs de PopCulture.com choisissent les produits et services sur lesquels nous écrivons. Lorsque vous achetez via nos liens, nous pouvons recevoir une commission. Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à des conseils de santé ou médicaux. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.