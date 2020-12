Découvrez les 3 meilleurs styles de vins à griller avec style pendant les vacances.

L’expert en vin Michelle Carlín partage 3 styles de vin qui sont idéaux à partager lors de ces fêtes, comment les servir et les conserver correctement si vous ne les avez pas terminés.

Rencontrez Michelle Carlín, l’expert du vin

Parmi les vins qui ne peuvent être absents pour la fin de l’année sont sans aucun doute les bulles, un vin rosé et un vin rouge sont idéaux, car ils offrent une polyvalence pour tous les goûts et tous les aliments impliqués dans le dîner.

Quelle bulle?

Quand je parle de bulles, je fais référence au fait que cela peut être ce qui est à la portée de votre budget et de vos goûts, de l’Asti, du Prosecco, du Cava, du vin mousseux ou du champagne, en rappelant que le champagne est un vin mousseux mais que tous les vins mousseux ne le sont pas. Champagne, les options sont donc suffisantes pour s’amuser en choisissant celle que vous souhaitez essayer.

N’oubliez pas que lorsqu’un vin mousseux mentionne le mot BRUT sur l’étiquette, cela signifie qu’il est sec et s’il dit DOLCE OR DOUX, cela signifie que c’est un vin avec un sucre important dans sa composition, ce qui le met sur le radar comme étant parfait pour les desserts.

Pourquoi une bulle?

Les bulles sont toujours idéales pour l’apéritif et pour accompagner tous les aliments épicés, épicés et gras, ce qui en fait instantanément les compagnons parfaits des célébrations du Nouvel An, en plus d’être un symbole de la célébration du centenaire.

Et un vin rosé …

Les vins rosés sont merveilleux pour ceux qui ne sont pas habitués à boire du vin fréquemment, en plus ils s’harmonisent parfaitement avec les protéines blanches et rouges et vous pouvez les trouver dans différentes régions productrices du monde.

Un vin rosé est idéal si;

Par exemple, vous n’avez pas décidé que vous alliez cuisiner ou si le menu est aussi varié que tous les goûts des personnes qui composent votre famille, donc un vin rosé est toujours une super option pour harmoniser des plats préparés avec différents ingrédients et protéines. En guise d’astuce, sachez que plus la couleur du vin rosé est intense, généralement plus intense et structurée en bouche et penche davantage vers les fruits rouges.

Le vin rouge n’échoue jamais

Les vins rouges ont la magnifique capacité de générer une empathie instantanée avec ceux qui les consomment, donc malgré le fait que nous les trouvons dans des profils d’intensité différents, des raisins tels que le malbec, le merlot, le pinot noir, le tempranillo, sont des raisins qui peuvent être assez bons. reçu par ceux qui les dégustent et peuvent se marier à différents niveaux avec les plats que vous avez choisis et satisfaire le goût de ceux qui préfèrent un verre de vin rouge entre leurs mains.

Et si vous avez acheté le vin rosé et rouge et qu’ils ne sont pas finis, ne vous inquiétez pas, si vous les couvrez correctement avec son bouchon (bouchon / bouchon à vis) et conservez-le dans votre réfrigérateur à l’écart des produits trop aromatiques (oignons, fromages mûrs, viandes … ) peut durer au moins deux semaines au réfrigérateur dans des conditions correctes et agréables.

Dans le cas particulier des vins effervescents, ils peuvent être conservés de la même manière tant que vous utilisez un bouchon spécial pour vins effervescents qui vous permet de maintenir la pression à l’intérieur de la bouteille, si vous n’avez pas cet accessoire, il n’y a pas de problème, servez un autre verre et passe une belle soirée.

