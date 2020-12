4 tatouages ​​dont Danna Paola se vante Elle les a fait en une seule journée! | AP

Fans de Danna Paola sont enthousiasmés par un nouveau post qu’il vient de publier il y a quelques heures sur son compte Instagram officiel, où il a partagé ses trois nouveaux tatouages, ses photos ont suscité diverses réactions de la part de ses followers.

La chanteuse et interprète de “Sodio” a une fois de plus réussi à devenir une tendance parmi ses millions de followers qui commentent cette publication depuis seulement 4 heures.

Même si ce n’est pas la première fois Danna Paola se tatouant, ce qui était surprenant, c’est qu’il a ravi l’élève de ses followers à 3 reprises en le partageant dans ses stories Instagram où l’on a vu comment l’un d’eux le faisait.

Apparemment, le premier qui a été fait était le numéro 20 en romain qui se traduit par: “XX”, cela a été mis sur l’un de ses poignets.

Le second était apparemment le mot “Fiorire”, il est écrit en italique donc il n’est pas possible de le distinguer parfaitement, cependant en l’écrivant dans sa description il est presque certain que c’est ce mot, il pourrait être placé près du pouce être dit à la base de ce doigt.

Fiorire 2020 Il ne reste plus qu’à fleurir de l’âme … »Description par Danna Paola.

Le troisième qui apparemment dans ses vidéos était le plus important des trois, c’est une ligne qui forme un cœur et a une courbe en bas, la voir vous rappelle immédiatement le signe de l’infini, combien intéressant de ce tatouage, c’est qu’elle, sa sœur et sa mère l’ont fait, mais à des endroits différents.

Ses fans ont immédiatement commencé à écrire dans la zone de commentaire car ils étaient étonnés, comme nous l’avons déjà mentionné, ce n’était pas le premier tatouage qui Danna Paola Il avait, comme vous vous en souvenez peut-être, sur l’une de ses épaules dans le dos, il a aussi les lèvres rouges, comme un baiser que l’on a vu à plusieurs reprises dans la série Elite sur la plateforme Netflix.

Vous pouviez déjà vous épanouir de l’âme “,” vous êtes allé à vos propres funérailles, et vous avez vu comment votre âme renaît … “ont écrit des internautes.

Danna Paola est sur le point d’atteindre un million de likes avec cette publication, qui deviendra sûrement bientôt titularisée sur Twitter, comme c’est généralement le cas lorsque chanteur et l’actrice publie généralement quelque chose de nouveau qui attire l’attention, les millions d’adeptes ont très bien accepté cette publication qu’elle vient de partager.

Il est clair que les tatouages ​​que Danna Paola a décidé de donner ont un sens, que nous espérons pouvoir partager avec nous à l’avenir, même si le cœur dont nous comprenons pourquoi elle l’a fait est plus qu’évident, mais les deux autres restent dans une grande inconnue.

Bien que cette année nous ayons été en quarantaine presque tous les 12 mois pour Danna Paola, ce fut une année très productive car elle a sorti plusieurs chansons et a également été reconnue pour ses réalisations en tant que star de la musique.

Pour Danna Paola, cette année a été très productive et nous espérons que cela continuera pendant longtemps, car son talent grandit encore plus chaque jour, grâce à cela, elle a également réussi à avoir de grandes collaborations avec des artistes internationaux tels que Sebastián Yatra avec qui elle a lancé ” Ne dansez pas seul »thème qui est devenu un succès presque immédiatement.

Actuellement la chanteuse est concentrée sur sa musique donc elle est un peu éloignée des écrans, la dernière production à laquelle elle a participé était justement la série Spanish Elite, qui s’apprête à débuter sa quatrième saison.

