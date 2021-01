W

Avec l’avènement de marques révolutionnaires telles que The Ordinary et The Inkey List, je suis tout aussi enthousiasmé par les lancements de soins de la peau à petit budget que par ceux de luxe.

Ce qui m’évite de faire des erreurs coûteuses, c’est de calculer grossièrement le coût par utilisation, en accordant à ma trousse de maquillage et à mon armoire de toilette la même considération que ma garde-robe.

Ces produits de soin de la peau, de cheveux et de maquillage combinent à la fois des indulgences et des incontournables sans fioritures mais excellents, mais ils coûtent tous moins de 30 £.

Ce sont soit des constantes de mon propre régime, soit des produits que je recommence régulièrement à recommander.

Huile corporelle à l’argousier Weleda

Je couche souvent l’huile corporelle d’argousier Weleda sous mon hydratant normal pour une hydratation supplémentaire pendant les mois d’hiver (en particulier pour les jambes), même si vous devez la laisser quelques minutes pour pénétrer.

(Huile corporelle à l’argousier Weleda / lookfantastic)

Huile de bain et pour le corps Elemental Herbology

J’aime que vous puissiez tremper dans l’huile de bain et pour le corps Elemental Herbology avant de la lisser sur la peau. L’effet en couches améliore le parfum et augmente les effets stimulants de l’humeur des huiles essentielles.

(lookfantastique)

Lotion corporelle transformante Ameliorate

La lotion pour le corps Ameliorate Transforming est transformatrice pour tout type de peau, mais elle s’attaque aux zones sèches et à la peau rugueuse et bosselée (appelée kératose pilaire).

(Beauté culte)

REN Crème pour le corps anti-fatigue aux varech de l’Atlantique et au magnésium

La crème pour le corps REN Atlantic Kelp et magnésium anti-fatigue brillamment hydratante est rapidement absorbée pour une sensation de fraîcheur plutôt que d’écoeurante.

(Beauté culte)

Gommage au café Frank Original

Je ne peux pas justifier de dépenser beaucoup d’argent sur un exfoliant corporel. Il a juste besoin d’être suffisamment frotté pour se sentir à la fois exaltant et efficace. Frank Original Coffee Scrub est à la fois et il est préférable de le masser sur une peau humide plutôt que mouillée.

(lookfantastique)

Aroma Active Laboratories Sleep Salt Soak

Je trouve difficile de dormir profondément ces jours-ci. Un bain chargé d’Aroma Active Laboratories Sleep Salt Soak est soporifique grâce au mélange de valériane et de lavande et c’est mon go-to actuel avant de me coucher.

( Bottes )

Mascara Maybelline Lash Sensation Sky High

La plupart de mes mascaras préférés se situent autour de la marque des dixièmes – c’est quelque chose dans lequel la marque bon marché excelle. Je préfère une brosse plus petite que vous pouvez blottir dans les racines des cils pour les séparer et revenir régulièrement à Maybelline Lash Sensation Sky High Mascara pour cette raison.

(Superdrug)

IT Cosmetics Your Skin But Better CC Crème

Une brillante solution à tout faire, IT Cosmetics Your Skin But Better CC Cream parvient à diffuser les rougeurs autour des joues sans avoir l’air lourd ou s’accumuler dans les pores et peut être transparente ou superposée pour plus de couverture.

(IT Cosmetics)

Correcteur d’aérographe Hourglass Vanish

Les correcteurs sont extrêmement personnels, donc une approche d’essai et de test est essentielle. Cependant, je suis convaincu que votre recherche se terminera par Hourglass Vanish Airbrush Concealer pour la taille de voyage, un correcteur doux et durable qui dissimule réellement sans avoir l’air sec.

(John Lewis et partenaires)

Teinte de peau perfectrice plus brillante

Lorsque ma peau a besoin d’un coup d’éclat, je me tourne vers la teinte Perfecting Skin Tint de Glossier. Ce booster de teint rehausse et unifie mon teint (il se décline en 12 teintes), me laissant à dissimuler uniquement là où c’est nécessaire.

(Plus brillant)

Ombre à paupières crème longue tenue Chanel Ombre Premier

Facile à mélanger avec les doigts, le fard à paupières crème Chanel Ombre Premier Longwear reste en place toute la journée sans se froisser et les nuances métalliques sont aussi raffinées que vous vous attendez. Basculez entre votre index pour appliquer la couleur et un majeur propre pour se fondre pour une application rapide.

(Chanel)

Crayon pour les yeux Rock ‘n’ Kohl de Charlotte Tilbury

Je ne serais pas sans Rock ‘n’ Kohl de Charlotte Tilbury dans Bedroom Black. C’est une véritable teinte noire qui glisse et reste en place et bien qu’elle soit plus chère que certaines, je l’utilise tous les jours.

(Charlotte Tilbury)

Kevyn Aucoin Le recourbe-cils

Je ne porte pas beaucoup de maquillage pour le moment, mais le curling des cils tous les matins réveille les yeux et a l’air soigné même sans mascara. Les bigoudis Kevyn Aucoin Eye Lash ont une bonne adhérence et ne tirent pas et n’attrapent pas les cils.

(Espace NK)

Acide hyaluronique de masque facial de feuille de remplissage d’Eucerin Hyaluron

J’utilise un masque en feuille une fois par semaine. J’ai tendance à appliquer mes sérums en premier, à placer l’acide hyaluronique Eucerin Hyaluron Filler Sheet Face Mask sur le dessus, puis à pousser les ingrédients dans ma peau à l’aide d’un rouleau facial sur le masque.

(Sentez-vous unique)

Elizabeth Arden Probiotic Cleanser Whip-to-Clay

Un nettoyant doit faire son travail mais j’aime aussi le rituel alchimique. Elizabeth Arden Probiotic Cleanser Whip-to-Clay commence comme une crème, se transforme en une argile riche en minéraux après une minute sur la peau, puis mousse doucement pour que vous puissiez la rincer tout en équilibrant la peau avec des probiotiques.

( Elisabeth Arden )

Dr Dennis Gross Alpha Beta Universal Daily Peel

Un traitement quotidien, le Dr Dennis Gross Alpha Beta Universal Daily Peel resurface en douceur la peau, resserre les pores et réduit la pigmentation avec cinq acides alpha et bêta-hydroxy. Si vous avez la peau sensible, je suggère de l’utiliser tous les deux jours dans un premier temps.

(Beauté culte)

Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Exfoliant liquide

Pour les peaux grasses et encombrées, l’exfoliant liquide Skin Perfecting 2% BHA de Paula’s Choice est un exfoliant sans rinçage qui aide à éliminer les éruptions cutanées et est brillant pour affiner les zones sujettes aux points noirs comme le menton.

(Beauté culte)

Sérum à la vitamine C The Inkey List

Il y a tellement d’excellents produits The Inkey List qu’il est difficile d’en choisir un seul, mais le sérum à la vitamine C éclaircissant la peau se démarque et rivalise facilement avec des produits plus chers.

(Beauté culte)

Le rétinol ordinaire à 0,2% dans le squalane

Je recommande aux nouveaux utilisateurs de rétinol de commencer par The Ordinary 0,2% Retinol in Squalane car le faible pourcentage permet à votre peau de s’y habituer. Utilisez-le la nuit pour réduire les ridules et uniformiser le teint.

( L’ordinaire )

Émulsion universelle pour la peau Lixirskin

Lixirskin Skin Universal Emulsion coche la case d’un sérum, d’une crème de jour et d’un hydratant de nuit. Je l’ai recommandé à tant de types de peau différents qui s’entendent bien, même si je couche encore des sérums supplémentaires en dessous.

(Beauté culte)

La Roche Posay Toleriane Ultra Crème de Nuit

La Roche Posay dans son ensemble fait partie de la plupart de mes listes de recommandations car ils ont tellement d’excellents sérums de traitement, mais c’est la Toleriane Ultra Overnight Cream qui est un habitué de ma table de chevet. Je l’utilise tous les soirs pour aider à calmer ma peau extrêmement sensible. Il est très léger et se place facilement sur les sérums et sous une crème plus riche si votre peau en a besoin.

(Sentez-vous unique)

Booster d’hydratation à l’acide hyaluronique Vichy Minéral 89

L’acide hyaluronique est un incontournable pour garder la peau hydratée. Un gel-sérum Vichy Minéral 89 Acid Hyaluronic Hydration Booster pénètre rapidement sans toucher. L’acide hyaluronique peut contenir jusqu’à 1000 fois son poids en eau, mais vous devez le “ nourrir ” avec un hydratant supplémentaire.

(lookfantastique)

Masque Avène Tolérance Extrême Peaux Intolérantes

Même les peaux les plus résistantes peuvent développer une sensibilité en cas de manque de sommeil, de stress ou de OTT sur les produits, en particulier les peelings. Avec une eau de source apaisante et riche en minéraux, le Masque Avène Tolérance Extrême Peaux Intolérantes apaise rapidement la peau et aide à réparer la barrière – il vaut la peine d’avoir à portée de main lorsque le besoin s’en fait sentir.

(lookfantastique)

Tan-Luxe The Face

Pardonnez-moi de tricher légèrement avec cette taille de voyage (la taille totale est de 35 £) mais Tan-Luxe The Face est de loin le meilleur bronzeur du marché. Il peut être ajouté à votre sérum ou à votre hydratant habituel pour que vous n’ayez pas à sauter votre soin préféré.

(Beauté culte)

Eau Micellaire Garnier

Strictement, je réserverais de l’eau micellaire pour une alternative rapide aux lingettes pour le visage plutôt qu’un nettoyant quotidien. L’eau micellaire Garnier est rafraîchissante et fait rapidement le travail sans dessécher la peau comme certaines.

(Sentez-vous unique)

Traitement coiffant Living Proof PHD 5 en 1

Je n’ai aucune patience à préparer les cheveux le matin et j’adore que le traitement coiffant Living Proof PHD 5-en-1 conditionne, protège contre la chaleur, coiffe et lisse. Un produit brillant qui crée des économies de temps et d’argent car vous n’avez besoin de rien d’autre.

(lookfantastique)

Spray Manteau Color WOW Dream

Appliqué sur les cheveux mouillés et activé par la chaleur, le Color WOW Dream Coat «scelle» efficacement les cheveux de l’humidité et de l’humidité, les garde sans frisottis et dure trois à quatre lavages. J’ai tendance à le vaporiser sur la mi-longueur et les extrémités là où je trouve que les frisottis sont les plus difficiles à combattre.

(lookfantastique)

Olaplex No 3 Hair Perfector

Pour les traitements de lavage à contre-courant manquants en salon, Olaplex No 3 Hair Perfector est fait pour vous. Ce masque répare les dommages causés aux cheveux par les traitements thermiques et colorés comme rien d’autre et peut être utilisé pendant dix minutes avant le shampooing ou comme traitement capillaire de nuit.

(Beauté culte)

L’Oreal Paris Precision Retouch Precision Root Concealer Brush

J’ai quelques gris autour de mes tempes, qui sont suffisamment éparpillés pour être ignorés (jusqu’à présent) sauf lorsque je porte mes cheveux en arrière. Le pinceau correcteur de racines de précision L’Oreal Paris Precision Retouch les cible rapidement avec une couleur shampooing et est imperceptible.

(lookfantastique)

